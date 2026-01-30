6割の人が抱える「美容医療へのためらい」。一歩踏み出せない理由1位は？

株式会社NEXER

■美容医療に興味はあるけれど…。一歩を踏み出せない人が多数

「美容医療」という言葉を耳にする機会が増えてきました。シミ取りやシワ改善、脱毛など、さまざまな施術が身近になりつつある一方で「興味はあるけれど、まだ受けたことがない」という方も多いのではないでしょうか。

美容医療に対する関心が高まる中、実際に施術を受けることへのハードルはどの程度あるのでしょうか。

ということで今回は、業界最大級の美容専門医師転職エージェント『美容医局』と共同で、事前調査で「美容医療に興味がある」と回答した全国の男女100名を対象に「美容医療の施術を受けるハードル」についてのアンケートをおこないました。

「美容医療の施術を受けるハードルに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月24日 ～ 2026年1月5日

調査対象者：事前調査で「美容医療に興味がある」と回答した全国の男女

有効回答：100サンプル

質問内容：

質問1：美容医療を受けたことはありますか？

質問2：美容医療に興味があるにも関わらず、受けていない理由を教えてください。（複数回答可）

質問3：美容医療を受けるハードルが下がるとしたら、どんな工夫があると良いと思いますか？

質問4：「美容医療をもっと気軽に利用できる社会」になってほしいと思いますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：どのようなきっかけがあれば、美容医療を受けてみようと思いますか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■61%が「美容医療を受けたことがない」と回答

美容医療に興味があると回答した方を対象に、実際に美容医療を受けたことがあるかどうかを調査しました。

その結果「ある」と回答したのは39%にとどまり、61%の方が「ない」と回答しました。

美容医療に興味を持っていても、実際に施術を受けるまでには至っていない方が6割以上を占めているという実態が明らかになりました。

では、なぜ美容医療を受けることをためらっているのでしょうか。

■「価格が高そう」が85.2%でトップ。費用面が最大の壁に

続いて、美容医療に興味があるにも関わらず受けていない理由について調査しました。

最も多かったのは「価格が高そう」で、85.2%の方が選択しました。次いで「失敗や副作用が怖い」で55.7%、「痛みやダウンタイムが不安」で47.5%となっています。

費用面の不安が圧倒的に多い一方で、施術そのものへの不安や、クリニック選びの難しさも大きな障壁となっていることがわかります。

美容医療を受けやすくするための工夫について、回答者からの意見をいくつかご紹介します。

美容医療を受けるハードルが下がるとしたら、どんな工夫があると良いと思いますか？

・選び方や無料で色んな病院の比較や、診断ができるといいと思う。病院の種類や金額が複雑だと思うので、簡単だといいと思う。（20代・男性）

・事前に充分なカウンセリングを受けれて、施術に関する価格や内容等の説明をきっちりしてくれること。（30代・男性）

・値段がわかりやすい、痛みやダウンタイムの説明が丁寧、無料相談、無理に勧誘してこない。(40代・女性)

・アフターケアも込みで、たとえば1年間、5年間などトータルでの費用サンプル提示。もっとわかりやすく豊富な経験を積んだドクターであるという経歴の表示。(40代・女性)

回答を見ると「価格の透明性」「丁寧な説明」「情報のオープン化」を求める声が目立ちます。費用面だけでなく、施術内容やリスクについての情報がわかりやすく開示されることが、安心感につながるようです。

■約9割が「美容医療をもっと気軽に利用できる社会になってほしい」と回答

続いて「美容医療をもっと気軽に利用できる社会」になってほしいと思うかどうかについても調査しました。

「とても思う」が37.7%、「やや思う」が52.5%で、合計すると約9割の方が美容医療をより気軽に利用できる社会を望んでいることがわかりました。一方で「あまり思わない」は8.2%、「まったく思わない」は1.6%にとどまりました。

美容医療をもっと気軽に利用できる社会について、実際の回答者の意見をいくつか紹介します。

「思う」と回答した方

・容姿に悩む人が多いから。（10代・女性）

・いきすぎた美容医療はどうかと思うが、美容医療でコンプレックスを解消したり、理想の自分になって前向きになる人も多いと思うので。（20代・男性）

・まだ入りにくい雰囲気。（20代・女性）

・興味はあるけど、料金の高さなどでハードルを感じるから。（30代・女性）

「とても思う」「やや思う」と回答した方からは、コンプレックスの解消や自己肯定感の向上につながるという前向きな意見が多く見られました。また、偏見やネガティブなイメージが残っているという指摘もあり、社会全体の認識が変わることを望む声も目立ちます。

■「価格」「安全性」「信頼できる医師」が美容医療を受けるきっかけに

最後に、どのようなきっかけがあれば美容医療を受けてみようと思うかについて調査しました。

どのようなきっかけがあれば、美容医療を受けてみようと思いますか？

・お金が貯まった、紹介などで信頼できる病院、先生が見つかった場合。（20代・男性）

・安くで体験ができるキャンペーンがあれば。（30代・女性）

・今よりももっと気軽に、手軽でコスパのよい安全な美容医療が受けられそうだったら。（40代・男性）

・自宅から通いやすい場所に技術力のある施設ができたら。（50代・女性）

・周囲の人が通うようになったりしたら。（50代・女性）

・誰かに背中を押してほしいです。（60代・男性）

きっかけとして挙げられたのは、価格面の改善や信頼できる医師との出会い、そして周囲の人の体験談などでした。「誰かに背中を押してほしい」という声からも、最初の一歩を踏み出すことへの心理的なハードルの高さがうかがえます。

■まとめ

今回の調査により、美容医療に興味を持つ人の約6割が、まだ施術を受けたことがないという実態が明らかになりました。その最大の理由は「価格が高そう」という費用面の不安で、85%以上の方が選択しています。

また「失敗や副作用が怖い」「痛みやダウンタイムが不安」といった施術への不安、「どのクリニックを選べばいいかわからない」という情報不足も、一歩を踏み出せない大きな要因となっています。

一方で、約9割の方が「美容医療をもっと気軽に利用できる社会になってほしい」と考えており、潜在的なニーズは非常に高いことがわかりました。

費用の透明性を高めること、丁寧な説明やカウンセリングの充実、そして美容医療に対する偏見の解消が進めば、より多くの方が安心して施術を検討できるようになるのではないでしょうか。

