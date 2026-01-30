【グラングリーン大阪 パークビューのお花見アフタヌーンティー】春限定！満開の桜に包まれる『桜＆ストロベリー』が1月30日（金）予約開始！3月3日（火）より提供スタート／ザ ジャクソン ガーデン

株式会社BP“桜＆ストロベリー” 日本初上陸ブランドのシャンパン付プラン

株式会社BP（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：今野竜太）は、グラングリーン大阪 公園内施設にあるレストラン・ウエディング一棟貸切施設「THE JACSON GARDEN(ザ ジャクソン ガーデン)」にて、パティスリーパブロフのパティシエ近藤が監修した、春限定の「桜＆ストロベリー」を2026年3月3日（火）より提供開始いたします。

「桜＆ストロベリー」の特徴

1 コース仕立てて楽しめる贅沢アフタヌーンティー

詳細・予約はこちら :https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/

日常から離れ、ゆっくりと優雅な時間をお過ごし頂けるように、コース仕立てでお楽しみ頂くティータイムです。まず、濃厚な味わいのフォアグラのテリーヌとオレンジジンジャーソースを合わせたマカロンアミューズからスタート。続いて、春らしい淡いピンクをテーマカラーにしたスイーツ＆セイボリーを詰め込んだティーボックスをお届けします。桜とストロベリーを主役に、桜鯛、筍、菜の花、桜エビなど春に旬を迎える食材をふんだんに使用し、蓋を開けた瞬間に温かい春の風を感じるような高揚感を演出します。さらにアフタヌーンティーの締めくくりには、ふわとろ食感が魅力の焼き立てフレンチトーストに出来立てのミルクジェラートを添え、余韻まで満たすデザート体験をお楽しみいただけます。

＜BOX内：スイーツ＞

◆ストロベリーのパンナコッタ

苺をふんだんに使ったパンナコッタをベースに、フレッシュの苺と苺の寒天を添えたグラススイーツ。旬の苺を様々な味わいでお楽しみ頂けます。

◆桜餡とチョコレートのケーキ

しっとり焼き上げたチョコレート生地にハイカカオのチョコガナッシュをサンド、桜餡のシャンティークリームをたっぷり絞りました。ビター＆淡い風味で春らしさを感じて頂けるスイーツです。

◆抹茶と桜のスフレケーキ

ふっくらしっとりと焼き上げた抹茶のスフレに、桜のクリームをサンドしたスフレケーキ。桜のクリームにはバローナのインスピレーションフレーズを使ったガナッシュを合わせ、クリームの程よい酸味が抹茶の甘味と風味を引き立てます。

◆ストロベリームース

苺のジュレと、相性の良いこし餡が詰まった可愛らしいドームムースです。甘酸っぱい苺の風味と柔らかい甘味のこし餡のマリアージュに、ホワイトチョコのアクセントをぜひお楽しみください。

＜BOX内：セイボリー＞

◆桜鯛のマリネと白ワインのジュレ 紅芯大根のピクルスを添えて

桜の葉でマリネした桜鯛を桜塩で味を調えた見た目も華やかな桜セイボリー。鯛の旨味と白ワインジュレの甘味、紅芯大根の酸味のバランスにこだわった一品です。

◆筍・菜の花の桜エビのキッシュ

春の美味しい食材を、こぼれてしまいそうなほどふんだんに詰め込んだキッシュです。桜エビの風味と筍の食感、葉の花の淡い苦みとともに春の訪れを感じて頂けるメニューに仕上げました。

◆スモークサーモンのサンドウィッチ ハーブガーデンスタイル

食感のアクセントにした蓮根と、スモークサーモンをサンドした相性抜群サンドウィッチ。たっぷりと添えられたフレッシュハーブを一緒にお召し上がりいただくと、爽やかな春らしい味わいが口の中に広がります。

◆桜風味のパルマンティエとグリーンピースのムース

桜の塩漬けで風味や塩味を調整したじゃがいものポタージュと、淡いグリーンが綺麗なグリーンピースのムース。合わせて頂く事で寄り味に深みが増し美味しくお召し上がりいただけるグラスセイボリー。

２ 季節のティーモクテル ― ザ ジャクソン ガーデンのこだわりの一杯

ザ ジャクソン ガーデンでは上質な茶葉にこだわった紅茶やハーブティーに加え、ソムリエがブレンドしたシーズナルのティーモクテルをご提供しております。これらはすべてフリーフローでお楽しみいただけます。3月3日からは、桜香るティーモクテル「チェリーブロッサム」が登場！グラスの中で舞う可愛らしい桜の花びらとともに、心躍るモクテルをお楽しみ下さい。



◆フルール エ フレーズ

苺とお花をテーマにしたティーモクテル。ジャスミンティーをベースに、アランミリアの濃厚ストロベリージュースと、エルダーフラワーのシロップを合わせた、華やかな香りが特徴のモクテルです。

◆チェリーブロッサム

オリジナルブレンドの桜シロップを、アップルハイビスカスとローズミントティーで割ったハーブティーモクテルです。ミントとソーダの清涼感が桜の香りを引き立たせ、華やかな味わいに仕上げました。

3 期間限定！店内で楽しむ、満開の桜とお花見アフタヌーンティー

４ 大切な記念日を祝う特別なサービス

季節限定モクテル フルール エ フレーズ（左側）／チェリーブロッサム（右側）期間限定で、レストランの会場装飾を満開の桜で彩り、春の訪れを感じる空間をご用意します。店内に広がる桜を眺めながら、まるでお花見をしているかのような特別な時間をお楽しみください。

ザ ジャクソン ガーデンでは、誕生日や結婚記念日など、大切な記念日を祝うための特別なサービスをご提供しております。特に人気のサービスとして、BOX下段に設置された「HAPPY BIRTHDAY」のネオンサインや、フレンチトーストにチョコペンでメッセージを添えるサービス（事前予約制・無料）がございます。大切な方との祝福のひとときを、より一層特別なものとしてお楽しみいただけます。

◆ネオンサイン：HappyBirthday・congratulations、2種からお選びいただけます。

◆フレンチトーストプレートへの文字入れの文字数は20文字まで対応可能です。

※事前予約制・予約の際にご指定ください。

誕生日のお祝いにぴったりな演出をご用意※事前予約制4 平日限定“3時間滞在“できる、ロングステイプランをご用意！

ゆっくり非日常な時間をお過ごしいただけるよう、平日限定のロングステイプランが登場。

通常2時間のところ、料金は変わらず、“3時間”ゆったりとお過ごしいただけます。

公式サイト :https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/アフタヌーンティー 【桜＆ストロベリー】 概要

■場所：ザ ジャクソン ガーデン THE JACKSON GARDEN

■期間 ：2026年3月3日（火）～4月30日（木）

■予約時間 （事前予約制）： 11：30／12：00／13:00

※予約時間は日程により異なるため最新は公式サイトにてご確認ください。

※平日限定！【3時間】滞在可能なロングステイプランをご用意。

※貸切営業時を除く

■料金 ：2名1組～のご案内

アフタヌーンティー 7,500円(税込)／1名様につき

シャンパン1杯付プラン9,100円(税込)／1名様につき

■予約方法：

ザジャクソンガーデン公式サイト：

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/afternoontea/

■備考：

・仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

THE JACKSON GARDEN ザ ジャクソン ガーデンとは

自然と都市が調和した新しい施設で、特別なひとときを。

レストラン・ウエディング一棟貸切施設 。

緑豊かなパークビューと洗練されたハイエンドな空間が、ゲストを贅沢に迎え入れる一棟貸切のレストラン・ウエディング施設です。ラウンジ、ガーデン、チャペル、パーティ会場など、施設全体を貸切でお使いいただけるため、自由度の高いおふたりらしい一日を実現します。ここでしか体験できない唯一無二の景観、空間、おもてなしで、ゲストの心を満たします。ウエディングをはじめ、ご宴会やイベントなど、さまざまな用途でご利用いただけます。

レストランではアフタヌーンティーをご用意一棟貸切としてウエディングやご宴会も

■ 施設名称：THE JACKSON GARDEN

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/osaka/jacksongarden/

■ 所 在 地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-75 グラングリーン大阪

■ 連 絡 先：050-5004-2222（直通）

■ 席 数：テーブル24席 テラス16席 貸切立食120名（最大）貸切着席80名（最大）

■ 営業時間：11:30～18：00 ※貸切営業時を除く

■ 定休日：月曜日（祝日を除く）

■ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/thejacksongarden/