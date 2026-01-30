ガバッと広げて置くだけ！吸水ポリマーシート付「COGIT防災　緊急用携帯ミニトイレ 3個組」を1月30日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、いざという時、ガバッと広げて置くだけですぐに使える「COGIT防災 緊急用携帯ミニトイレ 3個組」を1月30日（金）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18826

渋滞中、断水時、外出先での急な体調不良…。「トイレが使えない！」という場面は、意外と突然やってきます。そんな時に頼れるのが、今回発売の「COGIT防災 緊急用携帯ミニトイレ 3個組」。

素早く固めて、ニオイも気にならない！

<セット内容>本体×3/捨て袋×3/吸水ポリマーシート×3

使い方はとてもシンプル。袋をガバッと広げて置くだけで自立するので、両手が使えて安心。大きく開く設計で使いやすく、男女兼用・大小便兼用だから、これひとつでOK！

底面には吸水ポリマーシートをセット。使用後は素早く水分を固め、跳ね返りや悪臭を防ぎます。使用量の目安は約800mlと、しっかり使える容量です。

<前飛び防止パッド未使用> <前飛び防止パッド使用>

本体の袋には前飛び防止パッド付き！より安心して使える工夫も施されているのもうれしいポイント。

使い終わったら、閉じて捨てるだけ。

使用後はジッパーを閉じ、付属の捨て袋に入れて処理するだけ。中身が見えにくく、後処理もスムーズ。本体・捨て袋・吸水ポリマーシートがすべてがセットになった3個組なので、家族用や複数シーンの備えにも便利です。

折りたたむとコンパクトで、バッグや車のグローブボックス、防災リュックにもすっきり収納。防災対策はもちろん、アウトドアや旅行、長時間の移動、断水時の備えとしても活躍します。

【使用方法】

- ジッパーを開き、底を立てて広げる。(前飛び防止パッドを使用しない場合)はく離紙を剥がし、前飛び防止パッドを折り返してテープで固定する。- 吸水ポリマーシートを底に敷く。- 使用後、ジッパーを確実に閉じ、付属の捨て袋にいれて捨てる。



「使わないにこしたことはないけれど、いざという時にあると本当に助かる。」

日常にも非常時にも寄り添う、心強い“安心アイテム”です。

【商品情報】

COGIT防災 緊急用携帯ミニトイレ 3個組

価格：858円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18815



販売先：全国のホームセンター・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp