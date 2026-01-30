【SAK University】2月開催｜IT・AI分野を学ぶオープンキャンパス・学校体験イベント

株式会社エスアイイー

SAK University東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）では、IT・AI分野への進学を検討されている高校生や保護者の方をはじめ、進路を検討中の皆様に向けて、毎月オープンキャンパスや学校体験イベントを開催しています。

本校は、英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校として、国際水準のIT・AI教育を日本で提供しています。

イベントでは、学校の特色やカリキュラム、提携プログラムの説明に加え、体験授業や個別相談を通して学びの内容や卒業後の進路について具体的に知っていただけます。

イベントの終了後、ご希望の方には、進路に関する疑問や不安を個別にご相談いただける時間をご用意しています。

進路相談や出願に関するご質問にも対応しており、入試制度についても詳しくご案内いたします。

また、実施方法はイベントにより異なります。

対面またはオンラインで実施しておりますので、詳細は公式HPをご参照ください。

■高校３年生向けイベント開催日程

イベントのお申込みはこちらから :https://sak.ac/open-campus

高校3年生の今の時期からでも出願可能な制度や、入学試験が免除となる制度「パスウェイプログラム」※をご紹介します。

※「パスウェイプログラム」のご利用には条件があります。詳細はオープンキャンパスやガイダンスにご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

もちろん保護者の方もご一緒にご参加いただけますので、ご不安な点があればぜひご相談ください。

■保護者の方向けイベント開催日程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/79_1_1b86e3649eecdce29017fc38f7c9b111.jpg?v=202601300121 ]詳細・お申込みはこちらから :https://sak.ac/open-campus

進路選択を控えた高校3年生の保護者の皆様へ向けて、本校の教育内容や海外大学提携プログラム、入試制度や学費・サポート体制について分かりやすくご説明します。

今の時期からでも出願可能な制度や、お子様の状況に合った出願方法についても個別にご相談いただけます。

■進路検討中の方向けイベント開催日程（高校生・大学生・既卒・社会人の方）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/79_2_40e8d48a4422a7b2107389da9baf730f.jpg?v=202601300121 ]詳細・お申込みはこちらから :https://sak.ac/open-campus

IT・AI分野への進学やキャリアを検討されている方を対象に、SAK Universityの学びの特徴や英国エセックス大学との提携プログラムについてご紹介します。

未経験からの学習や仕事との両立、卒業後の進路などについても個別にご相談いただけます。

進学やキャリアについてお悩みの方もぜひお気軽にご参加ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/79_3_4fa153c070a944d722bd4ac629038714.jpg?v=202601300121 ]詳細・お申込みはこちらから :https://sak.ac/open-campus

２月開催｜学校体験イベント・お知らせ

学校体験イベント「DiscoveryDays」

SAK Universityの学びや教育環境を実際に体験できる学校体験イベント「SAK University Discovery Days」 を開催しています。

本イベントでは、教員によるIT・AI分野のワークショップ「HANDS-ON LAB」やITテクノロジー分野の第一線で活躍する外部講師を招いた特別講演「FUTURE TALK」など、多彩なプログラムをご用意しています。

授業の雰囲気や学習内容を具体的に知っていただける機会となっております。

対面またはオンラインでご参加いただけますので、進学を検討されている方や保護者の方もぜひお気軽にご参加ください。

DiscoveryDays 特設サイト :https://sak.ac/discovery-days/

バーチャルキャンパスツアーを公開しました

スマホ・PCから、本校の校舎をバーチャルで見学できます。

教室や設備など、実際のキャンパスの雰囲気を事前にチェック可能です。

気になった方は、ぜひ実際のオープンキャンパスや学校体験イベントにもお越しください。

バーチャルキャンパスツアー :https://my.matterport.com/show/?m=gCfN6wRqtiy

2026年４月入学願書受付中

本校では学生一人ひとりの状況や志向に合わせた多彩なエントリー方法をご用意しています。

学習意欲や将来のビジョン、専門分野への適性などを総合的に評価する「総合型選抜」、学生時代の活動実績を重視する「ホリスティック推薦」、事前講座への参加や確認テストの点数により筆記試験が免除される「パスウェイ利用型選考」※ など、高校3年生の今の時期からでも出願可能な制度がございます。

※「パスウェイ利用型選考」の詳細はオープンキャンパスやガイダンスにご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

募集要項や出願方法など、詳細は公式HPからご確認いただけます。

イベント以外に、一対一での進路説明会も随時実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

公式HP :https://sak.ac/

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して世界水準の学びを修得できます。

【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/



出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位