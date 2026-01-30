押した分だけ自由自在！人気のマルホン圧搾純正胡麻油からプッシュボトルタイプが新登場！

竹本油脂株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/79799/table/24_1_290901d47291aae1cd7bbb64e414f678.jpg?v=202601301051 ]

■商品コンセプト

「押した分だけ自由自在！毎日の料理がもっと快適に」をコンセプトに容器の利便性を追求。量の調節がしにくい、液だれする、ビンは重くて持ちにくい、など消費者が日頃感じている油容器の不満をすべて解決する商品です。

■品質

マルホン胡麻油の人気シリーズ「圧搾純正胡麻油」を採用。

圧搾製法だから雑味がなく、豊かな風味が特徴のごま油です。

■容器

片手でプッシュするだけで出しやすく量の調節がしやすいボトルです。

液だれもなくべたつかないから衛生的。使った後はそのまま可燃ごみでOK。

■用途

ご家庭の調理シーンはもちろん、食卓に置いて味変を楽しむことや、一滴から注げるため、オペレーション化しやすく飲食店のバックヤードでのご使用もおすすめです。

■マルホン胡麻油

竹本油脂株式会社：https://www.gomaabura.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_RvF4GQ5100 ]

享保十年(1725年)創業、2025年に創業300年を迎えた竹本油脂株式会社が製造・販売するごま油ブランドです。「おいしいごま油」づくりのために、昔ながらの圧搾製法と国内自社製造にこだわり続けています。