¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸Íý¡Û¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¡¡5²Ê¡Ê1Ç¯¡¢2Ç¯¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸Íý¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²®¸¶½ÓÊ¿¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë 5²Ê¡¡Ãæ1¡Ù¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë 5²Ê¡¡Ãæ2¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÈ¯´©¤µ¤ì¤¿Ä¶´ðÁÃ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÉôÊ¬¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£ËÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤»æÌÌ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï³Ø½¬¸þ¤±¤Î¡Ö³ØÇ¯ÊÌ¡¦ÎÎ°èÊÌ¡×¥·¥êー¥º¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â¹»Æþ»î¤ä¸ì³Ø¸¡ÄêÂÐºö¥·¥êー¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥È¯´©Åö»þ¤ÎÉ½»æ
º£²ó¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²þÄûÈÇ¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö³ØÇ¯ÊÌ¡¦ÎÎ°èÊÌ¡×¤Ë¡¢1ºý¤Ç5¶µ²Ê¤¬³Ø¤Ù¤ë5²Ê¹çËÜ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ1¤ÈÃæ2¡¢2ÅÀ¤ÎÈ¯´©¤Ç¤¹¡£
¶µ²ÊÊÌ¡¦ÎÎ°èÊÌ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢1³ØÇ¯5¶µ²Ê¤ÎÆâÍÆ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë1ºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕµÙ¤ß¡¦²ÆµÙ¤ß¡¦ÅßµÙ¤ß¤Î¤Õ¤êÊÖ¤ê³Ø½¬¤äÀè¼è¤ê³Ø½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥²þÄûÈÇ¤ÎÉ½»æ
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö1ºý¤ä¤êÀÚ¤ì¤ëÌäÂê½¸¡×¡ª
¡Ö5²Ê¡×¤âÂ¾¤Î¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë¡Ù¥·¥êー¥ºÆ±ÍÍ¡¢µÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¸«¤ä¤¹¤¤»æÌÌ¤Ç¤¹¡£
1²óÊ¬¤Ï1¸«³«¤¡Ê2¥Úー¥¸¡Ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ²ò¤Ë¤è¤ë²òÀâ¢ª²òÀâ¤òÆÉ¤ó¤ÇÎý½¬ÌäÂê¤Ç³ÎÇ§¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ Ã±¸µ¤´¤È¤ÎÍ×ÅÀ¤Î¤Þ¤È¤á¤ÈÎý½¬ÌäÂê
Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ÈÉü½¬¤¬¤·¤ä¤¹¤¤²òÅú¤È²òÀâ
ÊÌºý¤Î²òÅú²òÀâ¤Ë¤Ï¡¢Åú¤¨¤È²òÀâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌäÂê¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´Ö°ã¤¨¤¿ÌäÂê¤òÉü½¬¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
Ã±¸µÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤à¤ÈÆÀÅÀ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥²òÅú¤È²òÀâ
¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤ä¤¹¤¤¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Ú¸º¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â½Å»ë¡ª
¡Ö¶µ²ÊÊÌ¡¦ÎÎ°èÊÌ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´Á»ú¤Ë¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤é¤¹¤éÆÉ¤á¤º¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¿Í¤Ë¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀâÌÀÆâÍÆ¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ñ¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¾Ã¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤¤ä¤¹¤¤»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥»ïÌÌ¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
¶µ²ÊÊÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢5²Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸
³Æ¶µ²Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ØÇ¯¤Î¶µ²ÊÆâÍÆ¤ò¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÃ½¸¤ÎÎã¡Ë
¹ñ¸ì¡Ä¡Ö¥Ê¥¾²ò¤´Á»ú¥¯¥¤¥º¡×
¿ô³Ø¡Ä¡Ö¿ô³Ø¥Ñ¥º¥ë¡×
Íý²Ê¡Ä¡Ö¼Â¸³¡¦´Ñ»¡¡¡¡»¡ß¥¯¥¤¥º¡×
¼Ò²ñ¡Ä¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×
±Ñ¸ì¡Ä¡ÖEnglish Crossword¡×
¢¥ÆÃ½¸¥Úー¥¸
1Æü²¿¥Úー¥¸¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¥¢¥×¥ê
ÌäÂê½¸¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê³Ø½¬·×²è¤ÎºîÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë¡×¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö´ü´Ö¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ëÅÙ¡×¡ÖÈÏ°Ï¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë³Ø½¬·×²è¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã£À®ÅÙ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë ³ØÇ¯ÊÌ¡¦ÎÎ°èÊÌ¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¢¥²èÌÌ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç´°À®¡£¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¤ÈÈÎÇä
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ò¤ï¤«¤ë¤Ë¤«¤¨¤ë 5²Ê¡×
È¯¹ÔÌÃÊÁ¡§1Ç¯¡¢2Ç¯¡ÊÁ´2ÅÀ¡Ë
Äê²Á¡§1,375±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü¤´¤í
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÅ¸³«»þ´ü¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È½·¿¡§B5È½
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸Íý
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê¡ÊÆ±ÆüÈ¯Çä¡Ë
