話題沸騰で発売前増刷が決定！　「べらぼう」を愛するすべての人に贈る『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』1月30日発売

大河ドラマ「べらぼう」の世界をぎゅっと詰め込んだ『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』が、1月30日にNHK出版より発売されます。


主演・横浜流星の特別インタビューをはじめ、名場面を振り返ることができる豊富な劇中写真、今だから語れる出演者メッセージ、オフショット、衣装やセットなどの美術大特集、心に残る劇中音楽ガイド、全48回ストーリーダイジェストなど、この一冊で「べらぼうの世界」が満喫できること間違いなし！　特に”べらぼうロス”の皆さまは必読の内容！　ぜひお買い求めください。



『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』

◆本誌内容

特別インタビュー　横浜流星＜蔦屋重三郎＞　蔦重として最後まで心を燃やし続けた


名場面を振り返る　べらぼう写真帖＜第1回～第16回＞


べらぼうなこだわり！Part1　俄


名場面を振り返る　べらぼう写真帖＜第17回～第33回＞


べらぼうなこだわり！Part2　セットで見つけたあれこれ


名場面を振り返る　べらぼう写真帖＜第34回～第48回＞


見てくれてありがた山　出演者メッセージ


安田顕＜平賀源内＞／小芝風花＜花の井（五代目瀬川）＞／染谷将太＜喜多川歌麿＞／橋本愛＜てい＞／生田斗真＜一橋治済／斎藤十郎兵衛＞／高橋克実＜駿河屋市右衛門＞


全48回　ストーリーダイジェスト


べらぼう出演陣が推す！　また見てほしいあのシーン!!


森下佳子の大河べらぼうこぼれ話


美術＆衣装　大特集〈美術編〉吉原・田沼屋敷・地本問屋／〈衣装編〉


べらぼう　メモリアル対談　森下佳子（作）×藤並英樹（制作統括）


「べらぼう」を彩る　音楽の世界


「べらぼう」オフショット　



『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』より


『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』より


『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』より


「NHK出版　本がひらく」では、本誌に掲載された横浜流星特別インタビューの一部を公開中です。本誌には載っていない、ここだけのアザーカットもぜひご覧ください。


本がひらく「横浜流星インタビュー」 :
https://nhkbook-hiraku.com/n/n46a1e828bdc6

商品情報


『NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』
NHK2025年大河ドラマ　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック

編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2026年1月30日
定価：2,530円（税込）
判型：A4判並製／ページ数：144ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-407340‐3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073402025.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4144073408


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18427976/





こちらもおすすめ！　関連書情報

ドラマガイド3冊



『NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　前編』
NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　前編

作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2024年12月19日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：208ページ（内カラー152ページ）
ISBN：978-4-14-923398-7
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069233982024.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149233985


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050859/






『NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　後編』
NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　後編

作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年5月22日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：176ページ（内カラー112ページ）
ISBN：978-4-14-923399-4
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069233992025.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149233993


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18190837/






『NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　完結編』
NHK大河ドラマ・ガイド　べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　完結編

作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年10月18日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：144ページ（内カラー80ページ）
ISBN：978-4-14-923401-4
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069234012025.html　


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149234019


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18355550/





「べらぼう」完全小説版4巻　　　　



『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　一』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　一

作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2024年12月19日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005750-6
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057502024.html　


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057505


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050910/







『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　ニ』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　ニ

作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年3月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005751-3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057512025.html　


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057513


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18134911/






『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　三』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　三

作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年7月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005752-0
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057522025.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057521


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18252759/






『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　四』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～　四

作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年11月28日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005753-7
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057532025.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/414005753X


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18393266/






歴史ハンドブック

『NHK大河ドラマ　歴史ハンドブック　べらぼう　～蔦重栄華乃夢噺～　蔦屋重三郎とその時代』
NHK大河ドラマ　歴史ハンドブック　べらぼう　～蔦重栄華乃夢噺～　蔦屋重三郎とその時代

編：NHK出版
発売日：2024年11月29日
定価：1,320円（税込）
判型：A5判並製／ページ数：160ページ（内カラー16ページ）
ISBN：978-4-14-911205-3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069112052024.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149112053


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18019645/





NHK出版新書

『「蔦重版」の世界　江戸庶民は何に熱狂したか』
「蔦重版」の世界　江戸庶民は何に熱狂したか

著者：鈴木俊幸


発売日：2025年2月10日


定価：968円（税込）


ISBN：978-4-14-088737-0


判型：新書判　224ページ


NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887372025.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140887370/


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18111625/






『蔦屋重三郎と浮世絵　「歌麿美人」の謎を解く』
蔦屋重三郎と浮世絵　「歌麿美人」の謎を解く

著者：松嶋雅人


発売日：2024年12月10日


定価：1,265円（税込）


ISBN：978-4-14-088734-9


判型：新書判 208ページ（オールカラー）


ISBN：978-4-14-088734-9


NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887342024.html


Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140887346/


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050845/