話題沸騰で発売前増刷が決定！ 「べらぼう」を愛するすべての人に贈る『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』1月30日発売
大河ドラマ「べらぼう」の世界をぎゅっと詰め込んだ『NHK2025年大河ドラマ べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』が、1月30日にNHK出版より発売されます。
主演・横浜流星の特別インタビューをはじめ、名場面を振り返ることができる豊富な劇中写真、今だから語れる出演者メッセージ、オフショット、衣装やセットなどの美術大特集、心に残る劇中音楽ガイド、全48回ストーリーダイジェストなど、この一冊で「べらぼうの世界」が満喫できること間違いなし！ 特に”べらぼうロス”の皆さまは必読の内容！ ぜひお買い求めください。
『NHK2025年大河ドラマ べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』
◆本誌内容
特別インタビュー 横浜流星＜蔦屋重三郎＞ 蔦重として最後まで心を燃やし続けた
名場面を振り返る べらぼう写真帖＜第1回～第16回＞
べらぼうなこだわり！Part1 俄
名場面を振り返る べらぼう写真帖＜第17回～第33回＞
べらぼうなこだわり！Part2 セットで見つけたあれこれ
名場面を振り返る べらぼう写真帖＜第34回～第48回＞
見てくれてありがた山 出演者メッセージ
安田顕＜平賀源内＞／小芝風花＜花の井（五代目瀬川）＞／染谷将太＜喜多川歌麿＞／橋本愛＜てい＞／生田斗真＜一橋治済／斎藤十郎兵衛＞／高橋克実＜駿河屋市右衛門＞
全48回 ストーリーダイジェスト
べらぼう出演陣が推す！ また見てほしいあのシーン!!
森下佳子の大河べらぼうこぼれ話
美術＆衣装 大特集〈美術編〉吉原・田沼屋敷・地本問屋／〈衣装編〉
べらぼう メモリアル対談 森下佳子（作）×藤並英樹（制作統括）
「べらぼう」を彩る 音楽の世界
「べらぼう」オフショット
「NHK出版 本がひらく」では、本誌に掲載された横浜流星特別インタビューの一部を公開中です。本誌には載っていない、ここだけのアザーカットもぜひご覧ください。
本がひらく「横浜流星インタビュー」 :
https://nhkbook-hiraku.com/n/n46a1e828bdc6
商品情報
『NHK2025年大河ドラマ べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック』
NHK2025年大河ドラマ べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～メモリアルブック
編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2026年1月30日
定価：2,530円（税込）
判型：A4判並製／ページ数：144ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-407340‐3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073402025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4144073408
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18427976/
ドラマガイド3冊
『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 前編』
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 前編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2024年12月19日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：208ページ（内カラー152ページ）
ISBN：978-4-14-923398-7
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069233982024.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149233985
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050859/
『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 後編』
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 後編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年5月22日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：176ページ（内カラー112ページ）
ISBN：978-4-14-923399-4
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069233992025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149233993
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18190837/
『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 完結編』
NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 完結編
作：森下佳子／監修：NHKドラマ制作班／編：NHK出版
出版社：NHK出版
発売日：2025年10月18日
定価：1,430円（税込）
判型：B5判並製／ページ数：144ページ（内カラー80ページ）
ISBN：978-4-14-923401-4
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069234012025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149234019
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18355550/
「べらぼう」完全小説版4巻
『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 一』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 一
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2024年12月19日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005750-6
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057502024.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057505
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050910/
『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ ニ』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ ニ
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年3月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005751-3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057512025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057513
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18134911/
『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 三』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 三
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年7月25日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005752-0
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057522025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057521
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18252759/
『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 四』
べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～ 四
作：森下佳子／ノベライズ：豊田美加
発売日：2025年11月28日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製／ページ数：288ページ
ISBN：978-4-14-005753-7
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000057532025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/414005753X
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18393266/
歴史ハンドブック
『NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～ 蔦屋重三郎とその時代』
NHK大河ドラマ 歴史ハンドブック べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～ 蔦屋重三郎とその時代
編：NHK出版
発売日：2024年11月29日
定価：1,320円（税込）
判型：A5判並製／ページ数：160ページ（内カラー16ページ）
ISBN：978-4-14-911205-3
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069112052024.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4149112053
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18019645/
NHK出版新書
『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』
「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか
著者：鈴木俊幸
発売日：2025年2月10日
定価：968円（税込）
ISBN：978-4-14-088737-0
判型：新書判 224ページ
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887372025.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140887370/
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18111625/
『蔦屋重三郎と浮世絵 「歌麿美人」の謎を解く』
蔦屋重三郎と浮世絵 「歌麿美人」の謎を解く
著者：松嶋雅人
発売日：2024年12月10日
定価：1,265円（税込）
ISBN：978-4-14-088734-9
判型：新書判 208ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-088734-9
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887342024.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140887346/
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18050845/