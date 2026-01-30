「NAVYNAVY」あなたの声が、服になる。一般公募で集まった多忙な女性とAIが共創するプロジェクト「ライフパフォーマンス向上委員会」始動。第一弾としてセットアップ・ブラウスが完成

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地毅）が展開する「NAVYNAVY（ネイビーネイビー）」は、ブランドビジョンである「忙しい女性のためのライフパフォーマンスを向上させる為の服」の実現に向け、お客様参加型共創コミュニティ「ライフパフォーマンス向上委員会」を発足しました。

この度、一般公募で選ばれた20代から50代の働く女性5名（デザイン未経験者）が、ブランドのオリジナルAIエージェントと共に商品開発を行い、テクノロジーを活用した新しい服づくりのプロセスを経て、第一弾として、彼女たちのリアルなインサイトが凝縮された「"みんなの声をカタチにした”洗えてシワになりにくいジレセットアップ」と「"みんなの声をカタチにした”速乾2WAYパールボタンボウブラウス」を、2026年1月30日（予定）より発売いたします。

1. 企画背景：多忙な女性の「時間」と「ファッション」の課題解決へ

コーディネートを決める際の疲労感や、時間的なプレッシャー、自己イメージとのギャップ、オフィスウェアがもたらす身体的ストレスなど、このような多忙な女性たちの課題に向き合いカタチにする為にデジタル技術を活用し参加者のみなさんと一緒に商品開発をおこない、ブランドと共に新たな価値を共創していく取り組みを行いました。

2. 共創プロセス：AIエージェントとの「壁打ち」によるデザインの具現化

本委員会の特徴は、リアルなグループインタビューであきらかになった消費者の悩みや要望を、即座にデジタル技術に投入し、具現化していくハイブリッドなプロセスです。第一期メンバーとして選出された5名の女性たちは、デザイン未経験ながら、ブランド独自のAIエージェント（デザイナーAI、ブランドディレクターAIなど）と対話する「壁打ち」セッションを重ね、デザインを画像生成しました。

■AX活用による迅速なデザイン化

インサイト抽出とAI壁打ちで、参加者からの「服選びに時間がかかる」「商談スーツから女子会への切り替えがしたい」「PC作業の肩回りの可動域のストレス」といった抽象的な要望を、AIエージェントが瞬時にデザイン画像へと変換。デザイン未経験の参加者も完成イメージを明確に把握でき、意見交換の質と速度が飛躍的に向上しました。この新しいプロセスにより、デザイン未経験の一般消費者のアイデアが、短期間で具体的な商品デザインとして完成しました。

■委員会メンバーのインサイトが反映された主な商品・機能

ジレパールボタンブラウスパンツ

【商品構成】

・ジレ

ウエスト切り替え位置の微調整とフレア分量の分散により、腰回りをカバーしながらも洗練された「女子っぽさ」と「高揚感」をプラス。また「体調管理」への配慮、冬場や体調が優れない時に対応できる「カイロポケット」を内側に搭載。多忙な女性のお悩み、「冷え」や「着回し」に対する要望が、細部にわたる「忍ばせユーティリティ」として反映されました。

・ブラウス

ネックレス不要な上品な小粒パールボタン。忙しい朝にアクセサリーを選ぶ手間を削減。

ボウタイのアレンジで襟ぐりの開きが調整できオンオフどちらでも使用可能に。

・パンツ

後ろウエストゴム仕様で、長時間のデスクワークも楽ちんに過ごせ、腰回りはゆったりとしているが、ジレと合わせてすっきり見える裾幅にこだわりました。センタープレスもスタイルアップ効果を忍ばせています。

■"みんなの声をカタチにした”洗えてシワになりにくいジレセットアップジレ

0176159115【365ユーティリティ】

ブラック/ベージュ/ネイビー

\17,996

■"みんなの声をカタチにした”速乾2WAYパールボタンボウブラウス

0176119111【365ユーティリティ】

チャコール/オフホワイト/ブルー

\15,994

■"みんなの声をカタチにした”洗えてシワになにくいジレセットアップパンツ

0176139115【365ユーティリティ】

ブラック/ベージュ/ネイビー

\13,992

第2回 開催決定！

"あなたの声が、服になる。”

「ライフパフォーマンス向上委員会」プロジェクトメンバー募集のお知らせ

本プロジェクトでは、様々な職業で働く女性自身が“デザイナー”となり、日々の仕事で感じるリアルな課題やアイデアを商品企画に反映していきます。AIエージェントを活用したアイデア創出や企画会議、サンプルチェックなどを通じて、学びと実践を行き来しながら商品づくりに参加できます。

ぜひ私たちと一緒に、次の商品をつくりませんか？

詳細は下記リンクよりご確認のうえ、お申し込みください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/28798eb6345800

NAVYNAVYは、今後も「ライフパフォーマンス向上委員会」の活動を継続・拡大し、コミュニティ形

成を強化することで、お客様の個人的価値観に即した「本当に必要とされる服」を提供し続けます。

「NAVYNAVY（ネイビーネイビー）」

「気取らない私の毎日のブランド」をパーパスに掲げ、テクノロジーと機能性を掛け合わせることで、忙しい女性の「ライフパフォーマンス」を向上させる服（時短服）を提供します。ネイビーが持つ「洗練された印象」と「万能性」を核とし、着ることに「高揚感」を、日常に「タイパ（時短）」と「高機能性」をもたらすコレクションを展開しています。

公式サイト：https://mix.tokyo/pages/navynavy

公式Instagram：https://www.instagram.com/navynavyofficial/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 TSI

グループ戦略統括部 経営企画部 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com