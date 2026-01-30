リアライズ・イノベーションズ、セイノーラストワンマイルグループ２社と共同で軽貨物業界の事故削減に向けた運転挙動データ活用PoCを実施

リアライズ・イノベーションズ株式会社

リアライズ・イノベーションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：酒谷 正人、以下「当社」）は、セイノーラストワンマイル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：河合 秀治）のグループ会社である、株式会社地区宅便（本社：東京都練馬区 代表取締役社長：河合 秀治、以下「地区宅便」）、日祐株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：河合 秀治、以下「日祐」）と共同で、交通事故削減に向けた実証実験（PoC）を実施いたします。

本PoCでは、スマホ型運転挙動解析ソリューション（Sentiance）と交通安全教育用eラーニング教材を組み合わせ、ドライバーの運転挙動を定量的に計測・解析したうえで、交通安全コンテンツの効果を客観的に評価し、効果的な安全運転支援策の検証を行います。

背景・課題

近年EC需要の増大により、軽貨物配送の荷物量は年々増加しています。その一方で、

・ドライバーの運転品質のばらつき

・事故リスクの高まりと安全性の確保

・専用デバイスを導入できない事業者に向けた、低コストかつ現実的な安全対策の必要性

といった共通の課題があります。

しかしこれまでに、コストや導入の問題をクリアしながら継続的にドライバーの運転挙動を把握し、個々の課題に適した教育を提供する仕組みが十分に普及していませんでした。

本PoCの取り組み

これらの課題に対し本PoCでは、「継続的な運転挙動データ」×「交通安全コンテンツ」の組み合わせにより、以下の検証を行います。

１．運転挙動データの計測・解析

参加ドライバーの運転を、スマホ型運転挙動解析ソリューション（Sentiance）のアプリをインストールしたスマートフォンのみで継続的に運転挙動を取得。急加速・急減速・急操舵・速度超過・ながらスマホなどの危険運転を可視化します。

２．交通安全コンテンツの客観的評価

交通安全コンテンツの受講前後の運転挙動を比較することで、交通安全コンテンツが実際の運転にどれだけ効果を及ぼしたかを客観的に評価します。

３．効果的な安全運転支援策の検討

運転挙動データを基にした納得感のあるドライバーへのフィードバックなど、感覚に頼らない安全運転支援策を検討します。

スマホ型運転挙動解析ソリューション「Sentiance」について

Sentiance は、スマートフォンから得られるセンサーデータ（GPS、ジャイロセンサー、加速度計）を、機械学習により構築された予測モデルを用いて解析し、ドライバーの運転挙動解析を継続的に行えるソリューションです。

従来のデジタコ・ドライブレコーダー・テレマティクスによる運転挙動解析と比較して、専用デバイスや設置工事が不要なため、運送事業者の費用・運用の負担を抑えつつ、精度の高いデータ取得と継続性を両立します。

本PoCにおける両社の協業体制について

当社は、スマホ型運転挙動解析ソリューション（Sentiance）を中心とした技術基盤を提供し、スマートフォンを活用した低コストかつ継続的な運転挙動データの計測・解析を担います。また、取得したデータを基に安全運転コンテンツの効果を客観的に評価します。

一方、地区宅便、日祐は、実際の軽貨物配送現場を実証フィールドとして提供し、ドライバーへの安全運転教育の実施・運用を担当します。また、現場での運行実態を踏まえた実務的な視点からフィードバックを行います。

今後の展開

本PoCで得られた知見をもとに、データと現場の知見を融合させた安全運転推進モデルを構築し、物流業界全体における事故削減と安全性向上に資する仕組みづくりを目指してまいります。

また、ドライバーの状況・課題に応じて最適な教材を選択するためのプラットフォーム構想や、損保会社・外部事業者と連携した学習体系の強化を進めてまいります。

各業界の事業者様に期待される効果

本取り組みは各業界の企業様に対して以下のメリットをご提供できるものと考えております。

運送事業者様においては、運転品質の可視化と個々のドライバーに適した安全運転支援を、従来手法と比べてコストを抑えながら実現することで、事故削減、保険料の抑制、サービス品質の向上を同時に可能にします。

また、損害保険会社様・関連業界様においては、事故リスク層の早期把握や、教育介入の効果測定が可能となり、事故予防型の商品開発・リスクマネジメントへの応用が期待できます。

交通安全コンテンツ事業者様においては、自社教材の効果を運転挙動データで定量的に示すことで、教材価値の客観的な評価と、改善へのフィードバックが可能です。

本取り組みへの参画や協業にご関心をお持ちの事業者様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ先

リアライズ・イノベーションズ株式会社 担当：佐藤

E-mail：info@realize-innovations.jp

セイノーラストワンマイル株式会社について

セイノーラストワンマイル株式会社は、2024年4月にセイノーホールディングスの子会社として設立された、ラストワンマイル領域を中核に、グループ各社と連携しながら事業を展開する統括会社です。ECの拡大や社会構造の変化により、「お客様にとって物流サービスの最後の接点」であるラストワンマイルの重要性が高まる中、柔軟で持続可能な物流の実現を目指しています。日本の物流業界が直面する買い物弱者問題、過疎地域への配送、再配達増加などの課題に対し、セイノーグループが培ってきた物流基盤とノウハウを活かし、ビジネスの手法による「社会課題解決型ラストワンマイル」を推進しています。

*会社概要は https://slo.co.jp/company/ をご覧ください。

株式会社地区宅便について

株式会社地区宅便は、メール便・ポスティングサービスを中心に、地域密着型の物流を展開する企業です。長年培ってきたメール便配送のノウハウを活かし、近年では小荷物配送サービス「コニポス」など、コストと利便性のバランスに配慮した配送ソリューションも提供しています。 徒歩や自転車など環境負荷の低い輸送手段を活用した「Green物流」を理念に掲げ、環境配慮と実用性を両立した持続可能な物流サービスの実現に取り組んでいます。

*会社概要は https://www.tikutakubin.co.jp/ をご覧ください。

日祐株式会社について

日祐株式会社は、1974年創業以来、ダイレクトメール（DM）を中心とした企画・制作・印刷・封入加工・配送までをワンストップで提供するプロモーション支援企業です。独自のメール便ネットワークを基盤に、首都圏を中心とした配達網を全国へと拡大し、多様な企業の広告宣伝活動を支えてきました。印刷・情報処理・メーリング加工・コールセンター機能を自社で完結させる体制により、クライアントのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。こうした一貫体制は、コニポス等のグループサービス基盤としても機能しています。

*会社概要は https://nichiyu-hd.com/ をご覧ください。

リアライズ・イノベーションズ株式会社について

最先端技術を付加価値に変え、イノベーティブな事業開発を支援するテクノロジーカンパニー。2000年にソフトバンク株式会社の100％出資会社として創業し、テクノロジーを駆使した新規事業の創出や顧客との共創による事業開発を行っています。モビリティやヘルスケア、xRの技術領域を得意とし、現在も多数のナショナルクライアントと先進的なプロジェクトを行っています。

*会社概要は https://realize-innovations.jp/ をご覧ください。

運転挙動評価からの安全性向上策

スマホ型運転挙動解析ソリューション「Sentiance」