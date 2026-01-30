【 idem 】2/7より恵比寿にて 2026 SS POPUPを開催！

株式会社アンティローザ

このたび、恵比寿ガーデンプレイスにてPOPUP SHOPの開催が決定いたしました。

今回のPOPUPでは、春夏の新作コレクションをはじめ、人気の定番アイテムもラインナップ。

実際にお手に取ってご覧いただける特別な機会となっております。

ぜひこの機会に、idemの世界観を会場でお楽しみください。

--------------------

◼️ idem POPUP SHOP in Tokyo

開催日：2/7 ( Sat. ) , 2/8 ( Sun. )

時間：11:00 - 18:00

場所：arc Showroom

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿4-20-7

恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1

JR山手線 恵比寿駅 東口より徒歩5分

※当POPUPは " 受注販売会 ( 予約販売 ) " となります。

※事前予約チケット（先着順）が必要となりますので、

詳しくは公式instagramやONLINE STOREをご覧ください。

--------------------

POPUP TICKET :https://idem.fun/products/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E6%9E%A0%E8%A7%A3%E6%94%BE-idem-2026-ss-popup-ticketPOPUPチケットのご購入はこちらから

⁡

【 Novelty Present 】

税込\15,000以上お買い上げいただいたお客様には

限定ノベルティをプレゼントいたします。

※先着順、無くなり次第終了

その他のイベントや販売アイテムについては、

公式instagramのストーリーズにて随時お知らせいたします。

⁡

皆様のご来場をチーム一同、心より楽しみにしております。

idem 2026 SS CONCEPT

--------------

Subtle sensuality

--------------

A whisper of sensuality and sheen

floats from the space you leave behind.

idem Director : 村田倫子

レディースアパレルブランド「idem」の

ディレクターとして多数の商品プロデュースを

手がける他、ファッション雑誌をはじめ、

大型ファッションショー、ラジオ、

広告への出演、自らのコラム執筆など

幅広い活動を行なっている。

about us :https://idem.fun/pages/about-idem

ONLINE STORE :https://idem.fun/

ZOZOTOWN :https://zozo.jp/shop/idem/

instagram :https://www.instagram.com/idem__official?igsh=eDF2eG5wNWczcDQ4&utm_source=qr

X :https://x.com/idem__official?s=21&t=iaWywW9p6ipnBew9Maicng