【 idem 】2/7より恵比寿にて 2026 SS POPUPを開催！

このたび、恵比寿ガーデンプレイスにてPOPUP SHOPの開催が決定いたしました。


今回のPOPUPでは、春夏の新作コレクションをはじめ、人気の定番アイテムもラインナップ。


実際にお手に取ってご覧いただける特別な機会となっております。


ぜひこの機会に、idemの世界観を会場でお楽しみください。












--------------------



◼️ idem POPUP SHOP in Tokyo



開催日：2/7 ( Sat. ) , 2/8 ( Sun. )


時間：11:00 - 18:00


場所：arc Showroom


〒150-0013


東京都渋谷区恵比寿4-20-7


恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1


JR山手線 恵比寿駅 東口より徒歩5分



※当POPUPは " 受注販売会 ( 予約販売 ) " となります。


※事前予約チケット（先着順）が必要となりますので、


詳しくは公式instagramやONLINE STOREをご覧ください。




--------------------




POPUP TICKET :
https://idem.fun/products/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E6%9E%A0%E8%A7%A3%E6%94%BE-idem-2026-ss-popup-ticket
POPUPチケットのご購入はこちらから



【 Novelty Present 】



税込\15,000以上お買い上げいただいたお客様には


限定ノベルティをプレゼントいたします。


※先着順、無くなり次第終了




その他のイベントや販売アイテムについては、


公式instagramのストーリーズにて随時お知らせいたします。



皆様のご来場をチーム一同、心より楽しみにしております。



idem 2026 SS CONCEPT


--------------


Subtle sensuality


--------------


A whisper of sensuality and sheen


floats from the space you leave behind.




idem Director : 村田倫子



レディースアパレルブランド「idem」の


ディレクターとして多数の商品プロデュースを


手がける他、ファッション雑誌をはじめ、


大型ファッションショー、ラジオ、


広告への出演、自らのコラム執筆など


幅広い活動を行なっている。





about us :
https://idem.fun/pages/about-idem


ONLINE STORE :
https://idem.fun/


ZOZOTOWN :
https://zozo.jp/shop/idem/


instagram :
https://www.instagram.com/idem__official?igsh=eDF2eG5wNWczcDQ4&utm_source=qr


X :
https://x.com/idem__official?s=21&t=iaWywW9p6ipnBew9Maicng