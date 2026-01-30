【 idem 】2/7より恵比寿にて 2026 SS POPUPを開催！
このたび、恵比寿ガーデンプレイスにてPOPUP SHOPの開催が決定いたしました。
今回のPOPUPでは、春夏の新作コレクションをはじめ、人気の定番アイテムもラインナップ。
実際にお手に取ってご覧いただける特別な機会となっております。
ぜひこの機会に、idemの世界観を会場でお楽しみください。
--------------------
◼️ idem POPUP SHOP in Tokyo
開催日：2/7 ( Sat. ) , 2/8 ( Sun. )
時間：11:00 - 18:00
場所：arc Showroom
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿4-20-7
恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1
JR山手線 恵比寿駅 東口より徒歩5分
※当POPUPは " 受注販売会 ( 予約販売 ) " となります。
※事前予約チケット（先着順）が必要となりますので、
詳しくは公式instagramやONLINE STOREをご覧ください。
--------------------
POPUP TICKET :
https://idem.fun/products/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AB%E6%9E%A0%E8%A7%A3%E6%94%BE-idem-2026-ss-popup-ticket
POPUPチケットのご購入はこちらから
【 Novelty Present 】
税込\15,000以上お買い上げいただいたお客様には
限定ノベルティをプレゼントいたします。
※先着順、無くなり次第終了
その他のイベントや販売アイテムについては、
公式instagramのストーリーズにて随時お知らせいたします。
皆様のご来場をチーム一同、心より楽しみにしております。
idem 2026 SS CONCEPT
--------------
Subtle sensuality
--------------
A whisper of sensuality and sheen
floats from the space you leave behind.
idem Director : 村田倫子
レディースアパレルブランド「idem」の
ディレクターとして多数の商品プロデュースを
手がける他、ファッション雑誌をはじめ、
大型ファッションショー、ラジオ、
広告への出演、自らのコラム執筆など
幅広い活動を行なっている。
about us :
https://idem.fun/pages/about-idem
ONLINE STORE :
https://idem.fun/
ZOZOTOWN :
https://zozo.jp/shop/idem/
instagram :
https://www.instagram.com/idem__official?igsh=eDF2eG5wNWczcDQ4&utm_source=qr
X :
https://x.com/idem__official?s=21&t=iaWywW9p6ipnBew9Maicng