Classmate、だいしん創業支援2号ファンド投資実行で学校・自治体向け「2Dメタバース×リアル」ハイブリッド国際教育を拡大-日本政策金融公庫の資本性劣後ローン活用で導入支援・運用品質を強化

Classmate株式会社

学校・自治体向けに、2Dメタバースを活用したオンライン英会話・国際交流と海外での体験・探究プログラムを組み合わせたハイブリッド型国際教育を提供するClassmate株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：井坂浩章）は、大阪信用金庫およびミライドア株式会社が共同で設立した「だいしん創業支援2号ファンド」より、2026年1月30日付で投資実行を受けたことをお知らせいたします。



本投資実行を機に、学校・自治体への2Dメタバースを活用したオンライン英会話、国際交流サービスの導入拡大に向け、導入～運用のサポート体制を強化するとともに、海外教育旅行プログラム（アドチャレ）のプログラム開発、安全管理体制の標準化を進め、より安心して導入いただける提供体制を整備してまいります。あわせて、AIスピーキングテストで学習成果を可視化します。



さらに当社は、2024年12月30日に株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を活用し、財務基盤の強化を進めてまいりました。今回のだいしん創業支援2号ファンドによる投資実行とあわせ、地域金融機関および政策金融機関からの支援を背景に、安定運営と成長投資を両立できる財務基盤の強化を進めてまいります。

◆背景

円安や渡航費の高騰、教育現場の業務負荷増大などにより、従来型の国際教育・海外研修の実施ハードルが高まる中、学校現場では「英語で話す機会（スピーキング・コミュニケーション）」や「異文化理解」「国際協働」を継続的に確保することが難しい状況が続いています。また、総合的な探究の時間とも親和性の高い「グローバル探究」は、テーマ設定、海外との接点づくり、成果物化（発表・レポート・ポートフォリオ）までを学校単独で支援する負担が大きいことも課題です。

Classmateはオンラインとリアルを組み合わせ、学校行事として導入しやすい形で国際教育の機会を提供してきました。今後は導入校・導入地域の拡大に伴い、「運用負担の軽減」と「安全面の安心」をより高い水準で担保するとともに、学びの成果が見える形で残るプログラム設計を強化してまいります。

あわせて、AIスピーキングテストを活用し、学習成果を可視化するとともに、指導・運用の改善サイクル（PDCA）の標準化を進めます。

◆今回強化するポイント

1）学校・自治体向けの導入支援体制／運営オペレーションの強化

・導入～運用までの標準フロー整備（学校担当者の業務負担軽減）

・目的（英語／国際交流／探究）に応じた教育プログラム開発の拡充

・オンライン予約管理システムの改善

・事前学習～実施～振り返り～成果発表まで一貫した運用設計の強化

2）海外教育旅行（アドチャレ）のプログラム開発と安全管理体制の標準化

・「体験型」「探究型」のプログラム開発・拡充

・プログラム地域の開発 （フィリピン：ターラック州/プエルトプリンセサ市、マレーシア等）

・海外現地パートナーとの連携体制の強化（運営オペレーション/現地対応の品質向上）

・「体験で終わらない」オンライン＆オフラインの学習設計（振り返り・成果発表・成果物化）の開発

3）AIスピーキングテストによる学習成果の可視化（改善サイクルの標準化）

・AIスピーキングテストの内容（設問等）の自社開発

・事前学習～実施～事後学習の伸長を可視化し、指導・運用改善に活かせる仕組みを開発

・学校向けの成果サマリー（レポート等）を標準化し、導入効果を共有

・学校、自治体AIスピーキングテストの導入拡大

４）採用の強化（導入拡大に向けた体制整備）

導入校増に伴う運営体制強化のため、以下職種の採用を強化します。

・カスタマーサポート

・学校法人営業 兼 アドチャレ海外運営

▼公開採用ページ(https://brainy-base-32e.notion.site/Classmate-2bc26a6ee0cb808dba00cdd4383986ab)

◆資金調達の概要

2026年1月30日：だいしん創業支援2号ファンド（投資実行）

2024年12月30日：日本政策金融公庫「新型コロナ対策資本性劣後ローン」（実行）

※資本性劣後ローンは、企業の財務基盤強化に資する制度融資として活用される仕組みです。

◆Classmate株式会社代表コメント

Classmate株式会社 代表取締役 井坂浩章

Classmate株式会社 代表取締役 井坂浩章

「子どもたちの学びの機会は、地域や経済状況によって左右されやすいのが現状です。加えて学校現場では、授業内でスピーキング・コミュニケーション力、異文化理解力、国際協働力を継続的に育む機会を確保することや、グローバル探究を『問いの設定から成果物化まで』伴走することが難しいという声も多くあります。

私たちはオンラインとリアルを組み合わせることで、国際教育を『特別な体験』から『続けられる学び』へと変えていきたいと考えています。このたび、だいしん創業支援2号ファンドおよび日本政策金融公庫様からのご支援をいただき、学校・自治体向けの提供体制と運営品質、そして安全管理をさらに強化できることを大変心強く感じています。教育現場の皆さまと共に、子どもたちが世界とつながり、自分の可能性を広げられる機会を、より多くの地域へ届けてまいります。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AS9wesdfhF0 ]

だいしん創業支援2号ファンドについて

だいしん創業支援2号ファンドは、大阪地域の創業期および第二創業期の中小企業に対し、資本と経営の強化を通じて成長を支援することを目的に、大阪信用金庫とミライドア株式会社が共同で2022年2月21日に設立した投資ファンドです。2014年に設立された「だいしん創業支援ファンド（1号）」の後継として、創業期企業の裾野拡大と底上げを目指しています。

会社概要

Classmate株式会社は、学校・自治体向けに「2Dメタバース×リアル」を統合したハイブリッド型国際教育を提供する教育事業会社です。2Dメタバースを活用したオンライン英会話・異文化体験・国際交流に加え、オンライン事前研修と連動した海外教育旅行（アドベンチャー・イングリッシュ・ツアー「アドチャレ」）やフィリピン語学留学支援を組み合わせ、学びが「行って終わり」にならない成果設計で、生徒の挑戦と成長を支援します。

当社が提供する2Dメタバースを活用したオンライン英会話・異文化体験・国際交流サービスは、

「令和5年度 堺市ベンチャー調達認定制度」の認定企業・認定商品、ならびに「令和7年度 東京都ファーストカスタマー・アライアンス」の認定企業・認定商品として認定されています。

会社名：Classmate株式会社（クラスメイト）

設立：2021年5月19日

代表者：井坂浩章

資本金：1,900万円（資本準備金を含む）

所在地：〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-4-22 大阪信用金庫堺東ビル2F

事業内容：

・学校向け2Dメタバースを活用したオンライン英会話・異文化体験・国際交流サービス

・海外体験型教育ツアー（アドチャレ）

・オンライン事前研修付きフィリピン留学サポート

・AIを活用した英語学習支援

取引銀行：大阪信用金庫、三井住友銀行、日本政策金融公庫

URL： https://classmatejp.com/

お問い合わせ：https://classmatejp.com/contact/

Youtube:https://www.youtube.com/@classmate9227/videos

※本投資実行に関する発表は、大阪信用金庫およびミライドア株式会社からも公表されています。