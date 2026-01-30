バレンタインギフトに！ホテルニューオータニ店限定「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツ誕生。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

ピエール・エルメ・パリ

『Saint Valentin 2026』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/pierre/valentine/

ホテルニューオータニ（東京）に1998年世界第一号店としてオープンした「ピエール・エルメ・パリ」では、2026年2月28日（土）までの期間、ホテルニューオータニ限定のスイーツほか、ユーモアと独創性あふれるバレンタインコレクション『Saint Valentin 2026』を販売します。

2026年のテーマは、“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”。

「ピエール・エルメ・パリ」がお届けする2026年バレンタインのテーマは、パリ・オペレッタの最高傑作と讃えられる喜劇「ラ・ヴィ・パリジェンヌ（パリの生活）」。芸術、ファッション、美食、そして、光とロマンスと愛の街、パリ。シュールレアリスム的な想像性に富み、アール・ド・ヴィーヴル（生活芸術）を想起させるコレクションです。フランスのイラストレーター、ジュリー・セールが描くユニークなシーンに彩られています。

ホテルニューオータニ限定！“大切な人とシェアしたい”パティスリーが登場。

『Coeur Envie（クール アンヴィ）』 ※ホテルニューオータニ（東京）限定 \4,644

ホテルニューオータニ（東京）限定で、彩り豊かで目を引くパティスリーが登場。カシスのコンポートとスミレがほのかに香るバニラクリームが織りなす、爽やかな甘酸っぱさが魅力です。イチゴ、フランボワーズ、ブルーベリーを贅沢にあしらい、華麗で愛らしいビジュアルに仕上げました。

ショコラ好きには、カカオ×フルーツを組み合わせた特別なパティスリーを。

『Mogador Coeurs Meles（モガドール クール メレ）』\4,644

香り高いカカオを使用したサブレショコラとビスキュイショコラに、パッションフルーツの爽やかな酸味を重ねたガナッシュショコラオレとシャンティショコラオレを組み合わせ、さらにパッションフルーツ風味のローストパイナップルを添えた一品。濃厚なチョコレートのコクとパッションフルーツの軽やかな酸味が織りなす、奥行きのある味わいをお愉しみいただけます。

イラストレーター ジュリー・セールが描く“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”とともに贈る一品

洗練された味わいを閉じ込めた、マカロンコレクション『Assortiment de 6 Macarons（マカロン 6個詰合わせ）』\3,348

洗練を極めた珠玉のスイーツを詰め合わせた、ピエール・エルメ・パリのバレンタイン限定マカロン。ブラジル・パイネイラス農園産の希少なカカオを使用し、その魅力へのオマージュとして創作された『アンフィニマン ショコラ パイネイラス』をはじめ、爽やかなカシスの酸味と力強いビターチョコレートが響き合う『チュアオ』など、ショコラを主役にしたフレーバーを中心としたラインアップ。パリの雰囲気に満ちた、夢のような情景を描いた特別なBOXでお届けします。BOXの大きさは、3・10・15個でご用意しているので、贈る相手や目的別にチョイスして。

“パティスリー界のピカソ”が描く、珠玉のショコラコレクション『Assortiment de Chocolats 5 pieces（アソリュティマン ド ショコラ 5個入り）』\2,862

ショコラは、ピエール・エルメが特別な愛情を注ぐ素材のひとつです。“パティスリー界のピカソ”と称される彼のショコラは、艶やかな輝き、なめらかな口どけ、そして奥行きのある芳香が特徴。今シーズンは、『ショコラ オ マカロン アンフィニマン プラリネ ピニョン ド セドル』『アンフィニマン プラリネ マイス』『ショコラ オ レ エ テ マッチャ』『アンフィニマン ベリーズ』の4種がラインアップに加わります。口の中でやさしく溶け合う、上質なショコラの魅力をご堪能ください。

『Chocolats Pralines（ショコラ プラリネ）』\3,402

カラメリゼしたナッツの香ばしいカリッとした食感と、ショコラの奥深く豊かな風味が調和した『Chocolats Pralines（ショコラ プラリネ）』。シベリア杉の実やレモンゼストを加えたアーモンドなど、個性豊かな6種類を詰め合わせました。

トリュフやパウンドケーキも、バレンタイン仕様に。(上)『Assortiment de Truffes（トリュフ アソリュティマン）』\2,916 (左下)『Cake Orpheo（ケーク オルフェオ）』\2,754 (右下)『Mendiants Chocolat au Lait（マンディヤン ショコラ オ レ）』\3,348

柔和なカラメルの美味しさが口いっぱいに広がる「アンフィニマン カラメル」とミルクチョコレートとパッションフルーツの完璧な調和「モガドール」が入った『Assortiment de Truffes（トリュフ アソリュティマン）』、『Mendiants Chocolat au Lait（マンディヤン ショコラ オ レ）』は、爽やかな香りのオレンジピール、果実味あふれるレーズン、コク深いヘーゼルナッツとアーモンド、鮮やかな彩りと食感を添えるピスタチオをまろやかでコクのあるショコラオレと丁寧に重ね合わせました。チョコレートとヘーゼルナッツが、クラシカルでありながらどこか幻想的に調和したパウンドケーキ『Cake Orpheo（ケーク オルフェオ）』は、香ばしいプラリネのカリッとした食感と、ビターチョコレート生地のふんわりとした口当たりが、鮮やかなコントラストを生み出します。

『Assortiment de Truffes（トリュフ アソリュティマン）』

[料金]\2,916

『Mendiants Chocolat au Lait（マンディヤン ショコラ オ レ）』

[料金]\3,348

『Cake Orpheo（ケーク オルフェオ）』

[料金]\2,754

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

ピエール・エルメ・パリ

『Saint Valentin 2026』

[期間]

2026年2月28日（土）まで

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン ロビィ階

[お問合せ]

Tel: 03-3221-7252 （パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」直通 ※受付時間11:00～20:00）

