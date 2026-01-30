期間限定【Valentine Jewel Afternoon Tea】 Chocolate × Strawberry　大人の甘い贅沢時間をホテル＆レジデンス六本木で

シマダグループ株式会社

シマダグループ（東京都渋谷区、代表：島田成年）が運営するホテル＆レジデンス六本木(東京都港区西麻布)では、同施設1FのBar & Restaurant COCONOMA（バー・アンド・レストラン・ココノマ）にて、2月限定で『バレンタイン ジュエルアフタヌーンティー チョコレート×いちご 』の提供を開始いたします。チョコレートといちごをメインに抹茶や黒糖の和のエッセンスをトッピングした華やかなスイーツ8種。そして、満足感のある3種のセイボリーを揃えたバレンタインシーズン限定のアフタヌーンティーです。シーズナルスペシャルドリンクとともにゆったりとした時間をお過ごしください。

■ 販売期間

2026/2/1～2026/2/28

■提供時間

・平日13:00/15:00の二部制

・週末12:00/14:00の二部制

■ メニュー

< Sweets >

・ココアと苺カスタードのシュー

・黒糖パンナコッタ チョコレートソース

・ホワイトチョコと苺のミルフィーユ

・フレッシュ苺のショコラコーティング (ショコラ＆ルビーショコラ)

・抹茶と苺のマカロン

・チョコレートと苺のクレープ

・抹茶のたい焼き最中

・ハートショコラ

< Savory >

・スモークサーモンのキッシュ

・スコーン (プレーン＆チョコレート) 苺ジャム＆クロテッドクリームを添えて

・トリュフ香るフライドポテト

< Drink >

・期間限定ドリンク：「ヘーゼルナッツラテ」（ホット・アイス）

・アールグレイ、イングリッシュブレックファースト含む厳選紅茶6種

・コーヒー各種：Coffee / Espresso / Cafe Latte / Cappuccino / Decaffeinated Coffee（ノンカフェイン）

※週末は上記メニューに乾杯シャンパンが付きます

※カフェフリー2時間制（期間限定ドリンク含む、90分ラストオーダー）

■価格

【平日】 4,500円(税・サービス料込)

【土日祝日】5,500円(税・サービス料込)

フレッシュ苺のショコラコーティング・抹茶と苺のマカロン抹茶のたい焼き最中スモークサーモンのキッシュ黒糖パンナコッタ チョコレートソース

宝石箱のようなティースタンドがアイコンとなっているBar & Restaurant COCONOMAのジュエルアフタヌーンティー。

旬の甘酸っぱいいちごに、とろけるショコラをまとわせた「フレッシュ苺のショコラコーティング」、プレゼントボックスに詰め込んだ「抹茶と苺のマカロン」はバレンタインの雰囲気たっぷり。

セイボリーには「スモークサーモンのキッシュ」に加え、人気メニュー「トリュフ香るフライドポテト」をご用意しました。香り高いトリュフの風味が、スイーツの合間にアクセントを添えます。

期間限定ドリンクは「ヘーゼルナッツラテ」。

エスプレッソにヘーゼルナッツの風味とミルクを加えた、香ばしさとほろ苦さ、ミルクのまろやかさが調和したドリンクです。ホット・アイスをご用意しております。

ところどころにハートのモチーフを散りばめ、遊び心たっぷり

■「首都圏アフタヌーンティー」口コミ年間ランキング 第7位受賞！

「Bar & Restaurant COCONOMA」はこの度、会員数450万人のおでかけWEBメディア「オズモール」の口コミアワード2026にて「首都圏アフタヌーンティー」部門の第7位に選ばれました。「どのメニューも美味しく大変満足」「バーのおしゃれな雰囲気がとてもよかった」「笑顔で迎えてくれる接客がとても丁寧」などのお声を頂いております。

■ホテル＆レジデンス六本木について

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/coconoma/reserve

ホテル＆レジデンス六本木 外観

■ホテルと住まいの融合施設

六本木駅から徒歩7分、六本木ヒルズや国立新美術館から10分以内の好立地のホテル＆レジデンス六本木。「都会のアジト」がコンセプトのデザイナーズホテルとレジデンスを融合する施設です。

ホテルの客室と長期滞在型のレジデンスを組み合わせ、客室はモダンで洗練されたデザイン、一方、ホテル上階には「生活全部、ホテルにお任せ」というお客様のために、生活に必要なもの・サービスをすべてセットしたサービスアパートメントのご用意がございます。さらには長期契約でオフィスとしてご使用いただく事にも対応しております。

https://hr-roppongi.jp/

六本木ホテルS

和テイストのモダンルーム（禅、漣、凛）など、テーマごとに異なるデザインの客室をご用意しております。ラグジュアリールームやデラックスツインなど、贅沢な設備を兼ね備えた快適な空間で、大人の日常を刺激する「大人のための都会のアジト」をお楽しみください。

Bar and Restaurant COCONOMA

Bar and Restaurant COCONOMA

旬の食材を活かし、和のテイストも取り入れながら常に新しいアプローチで美味しさを追求するダイニング。季節ごとに変わる料理と、世界各国から取り揃えた上質なワイン、さらに丹沢大山の麓で醸された日本酒『雨降（あふり）』とのマリアージュが特徴です。また、個性的で日本の要素が散りばめられた空間で、様々なシーンに合わせた利用が可能です。

■ホテル＆レジデンス六本木 イメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dSXzDYAcgbU ]

＜施設概要＞

所 在 地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-11-6

交 通：日比谷線「六本木」駅 2番出口より徒歩6分

大江戸線「六本木」駅 4b出口より徒歩7分

千代田線「乃木坂」駅 5番出口より徒歩8分

運 営 会 社：シマダハウス株式会社

客 室 構 成：客室 47室

料 金：客室 1室2名 31,200円～

ウェブサイトURL：https://hr-roppongi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hr_roppongi/

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

葉山うみのホテルbar hotel箱根香山オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ（軽井沢）SAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven石垣島（運営受託）

シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：

シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)

ブランドブック：こめびと（電子版）(https://shimada-komebito.actibookone.com/)