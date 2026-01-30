＼ 3年連続 通算5度目 ／【オリコン顧客満足度(R)第1位】セイハ英語学院、子ども英語教室〈幼児〉で高評価

セイハネットワーク株式会社

セイハネットワーク株式会社（福岡県福岡市、代表取締役：坂口 正美、以下セイハネットワーク）は、2026年「オリコン顧客満足度(R)ランキング」において、「子ども英語教室 幼児 第1位」を獲得いたしました。

本受賞は、2020年、2022年、2024年、2025年、2026年と、通算5度目となる栄誉であり、さらに3年連続での総合第1位獲得となります。

今回の調査では、すべての評価項目において「2位以上」という高い満足度をいただき、日々のレッスンや教室運営、講師一人ひとりの取り組みが、確かな評価として結実した結果となりました。

このような評価を賜りましたことは、日頃より教室に通ってくださるお子さま、そして成長を温かく見守ってくださる保護者の皆様、ならびに関係者の皆様のご支援の賜物でございます。心より感謝申し上げます。

セイハネットワークは創業以来、「次代を担う子どもたちに何を提供できるか」という問いを、常に教育の原点に置いてまいりました。英語を学ぶことが目的ではなく、英語を通して「できた」「伝わった」という小さな成功体験を積み重ね、「子どもたちの未来の選択肢を広げること」それが私たちの変わらぬ想いです。これからも、時代や環境の変化に向き合いながら、一人でも多くの子どもたちに英語の楽しさと学ぶ喜びを届けられるよう、創意工夫を重ね、より一層の品質向上と顧客満足度の向上に努めてまいります。

■受賞内容

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 子ども英会話教室 幼児 第1位

■調査結果の詳細

https://juken.oricon.co.jp/rank-kids-english/

■調査概要

（ランキング名)

■調査主体

株式会社oricon ME

■調査形態

インターネット調査

■調査回答者

1,428人

■調査企業（サービス）数

19

■調査期間

2025/8/21～2025/9/26

2024/8/8～2024/9/9

2023/8/7～2023/8/21

（調査対象者）

性別：指定なし

年齢：18歳～69歳

地域：全国

（条件）

以下すべての条件を満たす人

1)過去5年以内に、対象の教室に幼児（0歳～年長）の子どもを半年以上通わせたことのある保護者

2)通わせる教室の選定に関与し、サービスに関する支払い金額を把握している人

ただし、無料体験レッスンのみ利用した人は対象外とする

（定義）

英語・英会話教室のうち幼児（０歳～年長）を対象としたコースを設定している企業

ただし以下は対象外とする

・英語コースを展開している幼児教室・学習教室

・オンライン授業のみの教室

・インターナショナル・プリスクール、インターナショナルスクール

・幼稚園・保育園の中の一環で行われている授業

▼セイハ英語学院HP

https://english-academy.seiha.com/

▼セイハネットワーク概要

https://www.seiha.com/company/

▼セイハ英語学院とは？

セイハ英語学院は、0歳から通える子ども専門の英会話スクールとして、41年にわたり実績を積み重ねてきました。外国人講師と日本人講師が連携し、「聞く・話す（やり取り／発表）・読む・書く」の英語4技能5領域をバランスよく育成します。小学校高学年コース修了時には、実用英語技能検定（英検）3級レベルを目標としたカリキュラムを採用。年1回のスピーチコンテスト（全国大会あり）や、生徒向け留学制度、自宅学習用アプリの提供など、学びを広げる機会も充実しています。

また、そろばん・ダンス・プログラミングなど、他ブランド教室とのW受講割引もご利用いただけます。教室はショッピングセンター内にあり、振替・転校は無料、完全月謝制。安心して長く通っていただける英会話教室です。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者： 代表取締役 坂口 正美

■設立： 昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園の運営、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を企画運営。株式会社テスコ（テスコ英会話スクール）、株式会社神田外語文庫（神田外語キッズクラブ）の運営。

■ KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）

