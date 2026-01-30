『刀剣乱舞ONLINE』ドン・キホーテコラボグッズがアニメ・漫画版権専門ECサイト『HICUL（ハイカル）』より事後通販開始！
アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』にて「ドン・キホーテ」で発売されている『刀剣乱舞ONLINE』コラボアイテムの事後通販を1月30日(金)10：00～開始します。
『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターやモチーフをあしらった、日常使いのできるアイテムをラインナップ。アウトドアなイベントにも、『刀剣乱舞ONLINE』のアイテムで素敵な時間を。
事後受注期間：1月30日(金)10：00～2月8日(日)23:59
※受注販売となります為、発送予定は2026年5月下旬頃、準備が整い次第順次発送となります。
HICUL 公式オンラインショップ：https://hicul.jp/item?category_id=825
■ジャージ上下セット
価 格：\6,589（税込）
種 類：全3種
サイズ：FREE
■折りたたみクッション
価 格：\1,320（税込）
種 類：全2種
サイズ：展開時 W32cm×H27.5cm×D1cm
収納時 W8cm×H27.5cm×D4cm
■レジャーバッグ
価 格：\1,650（税込）
種 類：全1種
サイズ：W58×H33cm
■カラビナ
価 格：\1,650（税込）
種 類：全10種
サイズ：カラビナ本体 約3.5cm×約7.5cm
大チャーム 約2.5cm×約4.5cm
■ショルダーストラップ
価 格：\1,100（税込）
種 類：全2種
サイズ：全長 約140cm×約7.5cm
幅 約2.5cm
■フェイスタオル
価 格：\1,100（税込）
種 類：全2種
サイズ：W84cm×H34cm
【「刀剣乱舞ONLINE」とは】
DMM GAMESとニトロプラスが共同制作し、2015年から運営を開始したPCブラウザ＆スマホアプリゲーム。名だたる日本刀が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成。様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。
≪公式サイト：http://games.dmm.com/detail/tohken/≫(http://games.dmm.com/detail/tohken/%E2%89%AB)
【ブランチ・アウトについて】
ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。
ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。
2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。
ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト
設立 ： 1997年7月
代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一
所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F
事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)