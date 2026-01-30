『刀剣乱舞ONLINE』ドン・キホーテコラボグッズがアニメ・漫画版権専門ECサイト『HICUL（ハイカル）』より事後通販開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』にて「ドン・キホーテ」で発売されている『刀剣乱舞ONLINE』コラボアイテムの事後通販を1月30日(金)10：00～開始します。

『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターやモチーフをあしらった、日常使いのできるアイテムをラインナップ。アウトドアなイベントにも、『刀剣乱舞ONLINE』のアイテムで素敵な時間を。

事後受注期間：1月30日(金)10：00～2月8日(日)23:59

※受注販売となります為、発送予定は2026年5月下旬頃、準備が整い次第順次発送となります。

HICUL 公式オンラインショップ：https://hicul.jp/item?category_id=825

■ジャージ上下セット

価 格：\6,589（税込）

種 類：全3種

サイズ：FREE

■折りたたみクッション

価 格：\1,320（税込）

種 類：全2種

サイズ：展開時 W32cm×H27.5cm×D1cm

収納時 W8cm×H27.5cm×D4cm

■レジャーバッグ

価 格：\1,650（税込）

種 類：全1種

サイズ：W58×H33cm

■カラビナ

価 格：\1,650（税込）

種 類：全10種

サイズ：カラビナ本体 約3.5cm×約7.5cm

大チャーム 約2.5cm×約4.5cm

■ショルダーストラップ

価 格：\1,100（税込）

種 類：全2種

サイズ：全長 約140cm×約7.5cm

幅 約2.5cm

■フェイスタオル

価 格：\1,100（税込）

種 類：全2種

サイズ：W84cm×H34cm

【「刀剣乱舞ONLINE」とは】

DMM GAMESとニトロプラスが共同制作し、2015年から運営を開始したPCブラウザ＆スマホアプリゲーム。名だたる日本刀が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成。様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

≪公式サイト：http://games.dmm.com/detail/tohken/≫(http://games.dmm.com/detail/tohken/%E2%89%AB)

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。

ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。

2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)