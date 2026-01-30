“「見る」にこだわる”　メニコングループ販売店「Miru」　3月6日は『Miru（見る）の日』キャンペーンのご案内

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、『Miruの日』を記念したキャンペーンを2026年2月1日（日）から2026年3月6日（金）まで開催することをご案内いたします。

メニコングループ販売店「Miru」にて、お客様に見える喜びを改めて感じていただく日として、2018年から毎年3月6日を『Miru（見る）の日』※と制定し、今年で9年目を迎えました。

今年の『Miruの日』を記念したキャンペーンは、３月６日当日に「Miru」にご来店されたお客様へノベルティをプレゼントいたします。

また、同キャンペーンの一環として、2026年2月1日から3月6日まで、「未開封コンタクトレンズ回収キャンペーン」を実施いたします。

メニコンの未開封の使い捨てコンタクトレンズ（外箱の中に入った未開封のコンタクトレンズ）を「Miru」各店へご持参のうえ、アンケートにご回答いただいた方に最大500円相当(500COiN)のMENICOiNを進呈いたします。

ぜひこの機会に店舗へお越しください。

※「Miru（見る）の日」を一般社団法人日本記念日協会が認定

HP：https://www.kinenbi.gr.jp

【キャンペーン概要】

■名称：Miruの日キャンペーン

１.Miruの日（3月6日）にご来店されたお客様へプレゼント

対象：Miruの日に「Miru」各店へご来店の先着100名様、および5,000円(税込)以上の製品をご購入いただいた先着20名様

プレゼント商品：

ご来店特典 「バスタブレット」

ご購入特典 「vegetable tea（乾燥野菜入り日本茶）」

２.未開封コンタクトレンズ回収キャンペーン

期間：2026年2月1日（日）～2026年3月6日（金）

対象：メニコンの未開封の使い捨てコンタクトレンズを「Miru」各店へご持参いただき、アンケートにご回答いただいた方

特典：最大500円相当(500COiN)のMENICOiN (条件を満たした方全員）

※MENICOiNの受け取りはClub Meniconの登録が必要です。また、期間中のご利用はお一人様1回限りとなります。

■「Club Menicon」：https://www.clubmenicon.jp/

ご予約なしでもお気軽にご来店いただけますが、よりスムーズなご案内をご希望の方は、以下のMiru予約ページから事前にご予約が便利です。

※来店予約を行っていない店舗が一部ございます。

■Miru予約サイト：https://www.menicon-shop.jp/miru-group/reserve.html

〈「Miru」について〉

「Miru」は、メニコンの直営店である「Menicon Miru」・「Miru＋」・「富士コンタクト」、メニコングループのコンタクトレンズ販売チェーン店「エースコンタクト」・「シティコンタクト」・「ハマノコンタクト」からなる販売店ブランドです。"「見る」にこだわる"をブランドコンセプトとして、全国170店舗以上でお客さまのアイライフをサポートしています。

「Miru」：https://www.menicon-group-miru.jp/about/