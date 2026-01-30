日本代表FWから現役引退後にたどり着いた“野人流サッカービジネス”とは――？『野人、ネクタイを締める』2026年1月30日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『野人、ネクタイを締める』（著者：岡野雅行）を2026年1月30日（金）に発売いたします。

『野人、ネクタイを締める』カバー「ジョホールバルの歓喜」の立役者、岡野雅行現役引退後、サッカービジネスの世界で活躍する彼の足跡と思いに触れる

【あらすじ】

プロサッカー選手としての現役時代には日本代表にも選出、1997年には日本をワールドカップ初出場に導いたゴールデンゴールを決め「ジョホールバルの歓喜」の立役者として一躍時の人になる。

2013年の現役引退後は10年以上にわたってガイナーレ鳥取のGMを務め、2025年からは南葛SCの事業本部長、古巣である浦和レッズのブランドアンバサダーとして活動。

ガイナーレ時代は自らの足で鳥取をはじめ各地を巡って人々と会う地道なスタイルで協賛を獲得、一方で地元の海産物や農作物などを売って選手獲得資金にする「野人プロジェクト」など、鳥取の利点を生かした独自のプロジェクトも実施。地方クラブで培った知見を、今度は首都圏クラブで生かそうと尽力している。

日本サッカー界のヒーローであり、指導者や解説者はもちろん、明るいキャラクターでタレント転身などの道もあり得た中で、なぜサッカービジネスに関わることになったのか。そして、地方クラブ、首都の新興クラブ、国内屈指のビッグクラブに携わる中で抱いた思いとは。

【見どころ】

岡野雅行の現役引退後の歩みを「ガイナーレ鳥取」「南葛SC・浦和レッズ」の章に分け、本人の言葉で振りかえる。

地方クラブでの奮闘や、念願だったという浦和レッズとの対戦の舞台裏、そして新興クラブとビッグクラブに携わる現在についても触れる。

ガイナーレ鳥取社長・塚野真樹、南葛SC代表取締役・岩本義弘、浦和レッズ・土田尚史、第5代Jリーグチェアマン・村井満といった、岡野と関わってきた関係者への特別インタビューも掲載。

【書誌情報】

『野人、ネクタイを締める』書影野人、ネクタイを締める

◆著者：岡野雅行

◆発売日：2026年1月30日

◆仕様：四六・176ページ

◆定価：1,650円（税込）



竹書房公式サイト詳細

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10137259.html

【サイン会情報】

決定！ 岡野雅行氏 出版記念サイン本お渡し会＆ツーショット撮影会

■会場

浦和・須原屋本店 １階特設会場 https://www.suharaya.co.jp/information/?id=1

■日時

2月8日（日）15：00～

■予約・お問い合わせ

TEL：048（822）5321

■備考

・先着200冊限定（おひとり2冊まで）

・予約数を超えた場合は受付を締め切らせていただきます！

・本以外のサインはおこなえませんのでご理解の程お願い致します

【作家情報】

岡野雅行（おかの・まさゆき）

1972年7月25日生まれ。1994年にJリーグ・浦和レッズに加入、1995年からは日本代表にも招集されるようになり、1997年のフランスワールドカップ・アジア第3代表決定戦では日本のワールドカップ初出場を決定するゴールデンゴールを決め、一躍時の人となった。その後、ヴィッセル神戸や香港のクラブへの移籍を経て、2013年にガイナーレ鳥取で現役引退、直後から同クラブのゼネラルマネジャーとなり、2024年末に退任。2025年より南葛SCの事業本部長、浦和レッズのブランドアンバサダーとして活躍している。

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/