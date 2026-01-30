【横浜キャラメルラボ】バレンタインに贈る“とろける”いちごの誘惑。期間限定「横濱生キャラメル ストロベリー」が2月5日より発売開始！

株式会社ウイッシュボン

株式会社ウイッシュボン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：永野健一）は、運営する横浜生まれの生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」にて、2026年2月5日（木）から2026年3月1日（日）までの期間限定で、いちご味の生キャラメル「横濱生キャラメル ストロベリー」を販売いたします。

バレンタインシーズンに向けた、特別カラーの限定ピンクBOXデザイン。自分へのご褒美やカジュアルなギフトに最適な5個入りです。

■ 甘酸っぱい春の訪れを「生食感」で楽しむ

本商品は、パティシエが銅鍋で時間をかけてじっくりと炊き上げた、いちご味の生キャラメルです。いちごのやさしい甘酸っぱさを、口の中でとろけるような「なめらかな食感」に仕上げました。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのバレンタインギフトにも最適な一品です。

■ バレンタイン限定の「大人可愛い」ピンクBOX

販売期間中は、通常とは異なる「やさしいピンク色」の特別カラーBOXをご用意いたしました。バレンタインシーズンの贈り物としてそのままお渡しいただける、華やかで使い勝手の良いデザインです。

■ 横浜キャラメルラボのこだわり

2019年に開業した当ショップは、ガラス張りの工房でパティシエが毎朝銅鍋と向き合い、10種類以上の生キャラメルを炊き上げています。モンドセレクションで2年連続「最高金賞」を受賞した実績を持つ製法を活かし、今回の「横濱生キャラメル ストロベリー」も一つひとつ丁寧に製造しています。

いちごのやさしい甘酸っぱさと、専門店ならではのなめらかな口どけが特徴の「生食感」キャラメルです。数量・期間限定での販売となる、今だけの特別な生食感をお楽しみください。

YOKOHAMA CARAMEL LABO / 横浜キャラメルラボ

https://caramel-labo.com/

2019年10月31日に開業した、横浜生まれの生キャラメル専門店です。ガラス張りの小さな工房で、毎朝パティシエが銅鍋に付きっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の『生キャラメル』は口の中でとろける至福の生食感。モンドセレクションにて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメルアソートBOX（10個）」や、生キャラメルの製法を活かしたキャラメル焼菓子、店舗限定のキャラメルスイーツもご好評いただいております。

職人の技。毎朝パティシエが店内の工房で、銅鍋につきっきりで時間をかけて炊き上げています。確かな品質。看板商品の「横濱生キャラメルアソートBOX」は、モンドセレクションにて2年連続で「最高金賞」を受賞しています。

横浜キャラメルラボ ハンマーヘッド店

横浜キャラメルラボ ハンマーヘッド店は、工房とイートインコーナーを併設した店舗です。

店内の工房では、銅鍋を使い、パティシエが毎朝生キャラメルを炊き上げています。

炊き上げるフレーバーは10種類を超え、フレーバーごとに生クリームをはじめとする原材料を使い分けています。煮詰めていく工程では、炊き上がりまで鍋の状態を確認し続けながら、変化に合わせて仕上げています。

今回販売する「横濱生キャラメル ストロベリー」も、横浜キャラメルラボ ハンマーヘッド店の工房で製造しています。

横浜キャラメルラボ ハンマーヘッド店。工房とイートインコーナーを併設しており、製造工程を間近で見ることができます。

商品概要

- 商品名：横濱生キャラメル ストロベリー（5個入り）- 販売期間：2026年2月5日（木） ～ 2026年3月1日（日）- 保存方法：要冷蔵- 販売場所：横浜キャラメルラボ ハンマーヘッド店、横浜高島屋店、キュービックプラザ新横浜店、青葉台東急フードショー店、オンラインショップ- 価格：837円（税込）- 賞味期限：製造日から30日※お渡し・お届けする商品は、賞味期限が10日以上残っているものをご用意いたします。- 予定数量に達し次第、販売を終了いたします。

◆横浜キャラメルラボ店舗情報

◆オンラインショップ販売ページURL

https://caramellabo.base.shop/items/132425607

会社概要

- 商号 ： 株式会社ウイッシュボン- 代表者 ： 代表取締役 永野 健一- 所在地 ： 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6- 事業内容： 洋菓子製造販売- 資本金 ： 1,000万円- URL ：https://wishbon.co.jp/