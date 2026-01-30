＜SNIDEL(スナイデル)＞「Breeze Wave」をテーマとする華やかな2026年春のコレクションカタログを1月30日(金)に公開！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、1月30日(金)12:00(正午)に、2026年春コレクションの最新ビジュアルをSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）

2026 SPRING COLLECTION

■シーズンテーマ

『Breeze Wave』

春の暖かな風が、モダントラッドを彩る。

タイムレスで洗練されたムードはそのままに、ドットやフリルが軽やかに揺れ、

ボーダーはマリンの香りを漂わせ、春の空気に溶け込む。

エクリュやホワイトに、ポジティブなグリーンやイエローのアクセントがきらめき、

心がおどるスタイルに。

波のリズムにインスパイアされたヘムライン、空気をまとうようにふわりと広がるシルエット、

ペプラムが描く柔らかな曲線が、歩くたびに奥行きを生む。

洗練されたトラッドと、春の風を宿したマリン。

その境界が溶け合う瞬間、SNIDELが描く、

2026 SPRING COLLECTIONのはじまり。

■LOOK

Bag \15,400

Dress \24,750

Bag \11,990

Shoes \16,500

Dress \24,970

Shoes \16,500

Jacket \23,980

Knit \16,940

Skirt \9,900

Shoes \16,500



Tunic \19,800

Bag \15,400

Shoes \16,500

Dress \39,600

Cardigan \7,920

Shoes \16,500

Shirt \15,400

Dress \15,950

Pants \12,980

Shoes \17,930

Shirt \15,950

Knit \15,400

Pants \15,950

Coat \25,960

Inner \9,240

Skirt \15,950

Bag \13,200

Shoes \19,800

Knit \16,940

Blouse \17,600

Skirt \16,940

Shoes \16,500

Jacket \21,890

Shirt \11,880

Pants \12,980

Shoes \16,500

Bag \16,500

Knit \12,540

Skirt \19,800

Shoes \23,100

Blouson \19,800

Tops \15,400

Pants \15,950

Bag \12,980

Shoes \16,500

Coat \25,960

Shirt \15,400

Skirt \17,930

Shoes \16,500

Blouse \16,940

Pants \15,950

Shoes \23,980

Dress \17,930

Shoes \16,500

（全て税込価格表記）

■公開日

1月30日(金)12:00(正午)

SNIDELオフィシャルオンラインストアにて公開

■販売について

発売日：1月下旬より順次発売

・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ

■「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の取り組み

SNIDELでは、サステナブル素材の開発を継続的に行っています。

「幸せを届けたい」

2005年に「SNIDEL」が誕生して以来、

私たちが目指すゴールは、ずっと変わっていません。

けれど、地球は？ 自分はどうだろう？

温暖化の進行やパンデミックによる生活の変化……

どことなく感じるこれまでとは違う“あたらしい自分”。

地球が変われば、心も変わる。

心が変われば、幸せのかたちも変わる。

地球を想いながら、ものづくりをすること。

それは、「SNIDEL」を愛してくれるみなさんの

幸せにつながるかもしれない。

「幸せ」へと続く道には、

いつだって「楽しい」があります。

地球規模で起こるこの変化の波を、ともに楽しんでいけたら。

SNIDEL（スナイデル）

＜サステナビリティタイムライン＞

2016年

マッシュグループ全体で『FUR FREE』を掲げ、 国内でもいち早くリアルファーの使用を廃止。

環境に負荷が少ない高品質なエコファーの開発を進める一方、SNIDELは「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の考えをもとに、下げ札やショッパーなども含めた資材を、環境に配慮した素材へ切替えています。

2018年

オーガニックの素材を使用した新ライン"ORGANICS SNIDEL"を始動。

また同時期に、ルミネ新宿2店に“サステナブルデザイン”をコンセプトにエコ素材を用いた新店装が誕生。その後も、国内外の店舗にて新店装へのリニューアルを進めている。

2020年

環境省とコラボレーションした東京ガールズコレクションにて、「エシカル」や「ダイバーシティ」などのメッセージを込めたファッションショーを実施。

2023年

マッシュグループが展開するオリジナルブランドでは、「SUSTAINABLE＆POSITIVE」をスローガンに、各商品のサステナビリティな取組背景を示すため、アイコンを商品タグに表示。

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/