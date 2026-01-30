＜SNIDEL(スナイデル)＞「Breeze Wave」をテーマとする華やかな2026年春のコレクションカタログを1月30日(金)に公開！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、1月30日(金)12:00(正午)に、2026年春コレクションの最新ビジュアルをSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）




2026 SPRING COLLECTION


■シーズンテーマ



『Breeze Wave』


春の暖かな風が、モダントラッドを彩る。



タイムレスで洗練されたムードはそのままに、ドットやフリルが軽やかに揺れ、


ボーダーはマリンの香りを漂わせ、春の空気に溶け込む。



エクリュやホワイトに、ポジティブなグリーンやイエローのアクセントがきらめき、


心がおどるスタイルに。



波のリズムにインスパイアされたヘムライン、空気をまとうようにふわりと広がるシルエット、


ペプラムが描く柔らかな曲線が、歩くたびに奥行きを生む。



洗練されたトラッドと、春の風を宿したマリン。


その境界が溶け合う瞬間、SNIDELが描く、


2026 SPRING COLLECTIONのはじまり。



■LOOK




Bag \15,400




Dress \24,750


Bag \11,990


Shoes \16,500




Dress \24,970


Shoes \16,500





Jacket \23,980


Knit \16,940


Skirt \9,900


Shoes \16,500





Tunic \19,800　


Bag \15,400


Shoes \16,500




Dress \39,600


Cardigan \7,920


Shoes \16,500






Shirt \15,400


Dress \15,950


Pants \12,980


Shoes \17,930




Shirt \15,950


Knit \15,400


Pants \15,950




Coat \25,960


Inner \9,240


Skirt \15,950


Bag \13,200


Shoes \19,800






Knit \16,940





Blouse \17,600


Skirt \16,940


Shoes \16,500






Jacket \21,890


Shirt \11,880


Pants \12,980


Shoes \16,500






Bag \16,500




Knit \12,540


Skirt \19,800


Shoes \23,100




Blouson \19,800


Tops \15,400


Pants \15,950


Bag \12,980


Shoes \16,500






Coat \25,960


Shirt \15,400


Skirt \17,930


Shoes \16,500




Blouse \16,940


Pants \15,950


Shoes \23,980






Dress \17,930


Shoes \16,500




（全て税込価格表記）



■公開日



1月30日(金)12:00(正午)


SNIDELオフィシャルオンラインストアにて公開



■販売について


発売日：1月下旬より順次発売


・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）


・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）


・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )


・MASH STOREアプリ



■「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の取り組み


SNIDELでは、サステナブル素材の開発を継続的に行っています。


「幸せを届けたい」


2005年に「SNIDEL」が誕生して以来、


私たちが目指すゴールは、ずっと変わっていません。


けれど、地球は？　自分はどうだろう？



温暖化の進行やパンデミックによる生活の変化……


どことなく感じるこれまでとは違う“あたらしい自分”。


地球が変われば、心も変わる。


心が変われば、幸せのかたちも変わる。



地球を想いながら、ものづくりをすること。


それは、「SNIDEL」を愛してくれるみなさんの


幸せにつながるかもしれない。



「幸せ」へと続く道には、


いつだって「楽しい」があります。


地球規模で起こるこの変化の波を、ともに楽しんでいけたら。


SNIDEL（スナイデル）



＜サステナビリティタイムライン＞


2016年


マッシュグループ全体で『FUR FREE』を掲げ、 国内でもいち早くリアルファーの使用を廃止。


環境に負荷が少ない高品質なエコファーの開発を進める一方、SNIDELは「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の考えをもとに、下げ札やショッパーなども含めた資材を、環境に配慮した素材へ切替えています。



2018年


オーガニックの素材を使用した新ライン"ORGANICS SNIDEL"を始動。


また同時期に、ルミネ新宿2店に“サステナブルデザイン”をコンセプトにエコ素材を用いた新店装が誕生。その後も、国内外の店舗にて新店装へのリニューアルを進めている。



2020年


環境省とコラボレーションした東京ガールズコレクションにて、「エシカル」や「ダイバーシティ」などのメッセージを込めたファッションショーを実施。



2023年


マッシュグループが展開するオリジナルブランドでは、「SUSTAINABLE＆POSITIVE」をスローガンに、各商品のサステナビリティな取組背景を示すため、アイコンを商品タグに表示。


■SNIDEL（スナイデル）について　



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）


■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/


■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/