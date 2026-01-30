＜SNIDEL(スナイデル)＞「Breeze Wave」をテーマとする華やかな2026年春のコレクションカタログを1月30日(金)に公開！
株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、1月30日(金)12:00(正午)に、2026年春コレクションの最新ビジュアルをSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）
2026 SPRING COLLECTION
■シーズンテーマ
『Breeze Wave』
春の暖かな風が、モダントラッドを彩る。
タイムレスで洗練されたムードはそのままに、ドットやフリルが軽やかに揺れ、
ボーダーはマリンの香りを漂わせ、春の空気に溶け込む。
エクリュやホワイトに、ポジティブなグリーンやイエローのアクセントがきらめき、
心がおどるスタイルに。
波のリズムにインスパイアされたヘムライン、空気をまとうようにふわりと広がるシルエット、
ペプラムが描く柔らかな曲線が、歩くたびに奥行きを生む。
洗練されたトラッドと、春の風を宿したマリン。
その境界が溶け合う瞬間、SNIDELが描く、
2026 SPRING COLLECTIONのはじまり。
■LOOK
Bag \15,400
Dress \24,750
Bag \11,990
Shoes \16,500
Dress \24,970
Shoes \16,500
Jacket \23,980
Knit \16,940
Skirt \9,900
Shoes \16,500
Tunic \19,800
Bag \15,400
Shoes \16,500
Dress \39,600
Cardigan \7,920
Shoes \16,500
Shirt \15,400
Dress \15,950
Pants \12,980
Shoes \17,930
Shirt \15,950
Knit \15,400
Pants \15,950
Coat \25,960
Inner \9,240
Skirt \15,950
Bag \13,200
Shoes \19,800
Knit \16,940
Blouse \17,600
Skirt \16,940
Shoes \16,500
Jacket \21,890
Shirt \11,880
Pants \12,980
Shoes \16,500
Bag \16,500
Knit \12,540
Skirt \19,800
Shoes \23,100
Blouson \19,800
Tops \15,400
Pants \15,950
Bag \12,980
Shoes \16,500
Coat \25,960
Shirt \15,400
Skirt \17,930
Shoes \16,500
Blouse \16,940
Pants \15,950
Shoes \23,980
Dress \17,930
Shoes \16,500
（全て税込価格表記）
■公開日
1月30日(金)12:00(正午)
SNIDELオフィシャルオンラインストアにて公開
■販売について
発売日：1月下旬より順次発売
・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）
・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )
・MASH STOREアプリ
■「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の取り組み
SNIDELでは、サステナブル素材の開発を継続的に行っています。
「幸せを届けたい」
2005年に「SNIDEL」が誕生して以来、
私たちが目指すゴールは、ずっと変わっていません。
けれど、地球は？ 自分はどうだろう？
温暖化の進行やパンデミックによる生活の変化……
どことなく感じるこれまでとは違う“あたらしい自分”。
地球が変われば、心も変わる。
心が変われば、幸せのかたちも変わる。
地球を想いながら、ものづくりをすること。
それは、「SNIDEL」を愛してくれるみなさんの
幸せにつながるかもしれない。
「幸せ」へと続く道には、
いつだって「楽しい」があります。
地球規模で起こるこの変化の波を、ともに楽しんでいけたら。
SNIDEL（スナイデル）
＜サステナビリティタイムライン＞
2016年
マッシュグループ全体で『FUR FREE』を掲げ、 国内でもいち早くリアルファーの使用を廃止。
環境に負荷が少ない高品質なエコファーの開発を進める一方、SNIDELは「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の考えをもとに、下げ札やショッパーなども含めた資材を、環境に配慮した素材へ切替えています。
2018年
オーガニックの素材を使用した新ライン"ORGANICS SNIDEL"を始動。
また同時期に、ルミネ新宿2店に“サステナブルデザイン”をコンセプトにエコ素材を用いた新店装が誕生。その後も、国内外の店舗にて新店装へのリニューアルを進めている。
2020年
環境省とコラボレーションした東京ガールズコレクションにて、「エシカル」や「ダイバーシティ」などのメッセージを込めたファッションショーを実施。
2023年
マッシュグループが展開するオリジナルブランドでは、「SUSTAINABLE＆POSITIVE」をスローガンに、各商品のサステナビリティな取組背景を示すため、アイコンを商品タグに表示。
■SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）
■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/