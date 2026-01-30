「上下に分かれる」「折りたためる」伊藤手帳の個性派手帳4種、2026年4月モデル予約開始

伊藤手帳株式会社

伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁 以下当社）は、ユニークな機能を備えたオリジナル手帳の予約販売を1月30日午前10時より開始します。（https://www.yumekirock.com/）

当社は創業より89年間、OEMを主力に手帳メーカーとして歩んできました。

今回予約販売を行うのは、自社開発した「ちょっと変わった」「面白い」手帳です。社内企画から生まれた独創的な手帳はインターネット直販をメインに販路を限定。日本だけでなくアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界の国々に向けて販売実績があります。

以下の４種類が、今回の予約販売のラインナップです。

・ページの上下が分割し、月と週の予定を一目で見渡せる「セパレートダイアリー」

・好きなリフィルを選んでカスタマイズ、折り畳み小さく持ち運べる「TETEFU（テテフ）」

・人気の上下分割型手帳を、より薄く軽くリデザインした「URAKU（ウカル）」

・学生考案！1年を前期と後期に分冊化した、見開き式の手帳「ワンセメ手帳」【5周年】

いずれも公式オンラインショップで 2026年1月30日（金） 午前10時より予約販売を開始。

本販売は2月16日（月）予定です。

各商品の紹介

セパレートダイアリー （A５サイズ、B６サイズ）

手帳を開くと、ページが真ん中で上下に分割され、上段と下段それぞれを別々にめくれるようになっている独自の構造です。上段の月間予定を見ながら、下段に詳細予定を書くことが可能です。

多忙な現代人を支える分割式手帳

複数タスクを持つ多忙なビジネスマンを始め、仕事と家庭のタスクが多いワーキングマザー、家族の予定を管理する主婦など、幅広い層の人々に支持を得ています。

日本製の品質に支えられるロングセラー

セパレートダイアリーは2011年から続くロングセラー。これを使ったらもう普通の手帳には戻れないと言うコアなファンも数多くいます。カバーも豊富に取り揃え、上製本「糸かがり綴じ製本」技術により愛知県で一つ一つ手作りで作られています。

セパレートダイアリー サイズはA5、B6の２展開、それぞれ月間/週間と、月間/日のバージョンを用意

上段にマンスリー、下段にデイリー（月間/日）長年支持されている上下分割の独創的なデザイン

・セパレートダイアリー「ウィークリー＆マンスリー版」

・セパレートダイアリー「デイリー＆マンスリー版」

・価格：2,780円（税込）～

・本体サイズ：A5（縦210mm×横148mm×11mm）/ B6（縦182mm×横128mm×11mm）

・本体重量：A5：322g / B6：242g

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC、PU他）

TETEFU（テテフ）（A６横長サイズ）

ハンカチのように折り畳み、コンパクトに携帯できる業界唯一の手帳です。（特許取得済み）

独自の構造

折りたたみできる理由は、手帳リフィルがセットされているPVCカバーの構造にあります。伊藤手帳の持つビニール工場で何度も試作を繰り返し、作り上げました。

高いカスタマイズ性

上下に入れるリフィルは豊富な種類が用意され、好きなものを２つ選んでセットすることでオリジナルの手帳を作ることができます。人気を支える秘密の一つです。リクエストに応えて1冊用のカバーもカラー豊富に取り揃え、3冊持ち、5冊持ちなどますます多様な使い方ができるようになりました。

TETEFU（テテフ） 豊富なリフィルの中から好きなものを選び、自分だけの手帳を作る楽しみがある折りたたむことができる柔らかいカバーA6サイズのリフィルは１０種類、全種類揃えるファンも

・TETEFU「マンスリー＋ウィークリーセット」

・TETEFU「フリーセット」他

・価格：2,950円（税込）～

・リフィル単体販売 全１０種類（2026年1月現在）

・価格：790円（税込）～

・サイズ：A6横長（たたんだ状態）

・本体重量：約214g

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC）

uKaRu（ウカル）（A５サイズ）

「薄くて軽い」ウカルは、伊藤手帳のロングセラーモデルである「セパレートダイアリー」の人気の部分を取り出し、よりシンプルにした薄型上下分割式の手帳です。

セパレートダイアリーとの違い

セパレートダイアリーでは情報量と効率を重視し上段・下段に組み込まれている機能を、ウカルでは上段のみ、下段のみとあらかじめ固定して配置。手帳初心者でも続けやすいデザインに仕上げています。

使い方

上段のマンスリーで全体の予定を把握、下段のウィークリーで詳細な予定を管理します。下段のページをめくっていけば、月間予定を見ながら先の詳細予定も確認することができます。

気軽に持ち運びやすい、薄くて軽い設計。上段と下段に分かれた「セパレート」仕様手帳を身近に感じて欲しいという願いが込められている

・uKaRu（ウカル）

・価格：2,970円（税込）

・本体サイズ：A5（縦210mm×横148mm×9mm）

・本体重量：約190g(本体のみ)

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC）

ワンセメ手帳 （Ｂ6サイズ）

ワンセメ手帳は、愛知大学の大学生が考案・製品化した手帳です。スマホ世代の大学生が使いやすい手帳を目指して開発されましたが、練り込まれた機能性が幅広い世代に人気を博し、定番モデルに。毎年細かな改良を重ねて進化し続け、ついに5周年を迎えました。

1年を半年ずつに分冊

1年の前半（4月～8月）、後半（9月～３月）に分かれた2冊組です。これにより1冊が軽量化、しっかりと予定を書きたいけれど、荷物はコンパクトにしたいと考える層にヒットしました。

折りたたみ式の月間ページ

月間ページは折りたたみ式で、どの週ページを見ていても同時に確認できる画期的な仕様です。タスクの多い社会人、家族の予定を管理する主婦層に絶賛されています。特殊な工程を必要とするため、製本技術に自信のある手帳メーカーだから実現した仕様です。

ユーザーの皆様からのフィードバックをもとに継続的な改良を重ね、2026年モデルで５周年折りたたみ月間ページで予定の把握が容易にユーザーの声を反映して追加された年間ログページ

・ワンセメ手帳

・価格：1,480円（税込）

・本体サイズ：B6（128×182×7ｍｍ）

・本体重量：約118g(本体のみ)

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC）

▼販売場所 伊藤手帳ECサイトユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/

yahoo!ショッピング店：https://shopping.geocities.jp/yumekirock/

伊藤手帳株式会社について

創業88年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円

URL：伊藤手帳オフィシャルサイト https://ito-techo.jp/