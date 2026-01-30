こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
猛暑・長残暑による長期の蚊対策をサポート！ アース製薬、『マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 1年用』を新発売
〜『マモルーム』ブランドが『蚊に効く』シリーズを一斉リニューアル、快適な空間を提供〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 克宜、以下「アース製薬」）は、長期間の使用に対応した『マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 1年用』を2026年2月2日（月）に発売します。また、同時に『マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 9ヵ月用』のパッケージをリニューアルいたします。
近年、日本において猛暑や長残暑といった天候要因が虫ケア需要を後押ししており、虫ケア用品の市場全体は高水準で推移しています。このような環境下で、お客様の快適な生活を支えるため、長期間にわたり効果が持続する高付加価値な虫ケア製品への期待が高まっています。そこで当社は、長日数対応の「1年用」を新たにラインナップに追加いたします。『マモルーム』ブランドは、従来の虫ケア用品が家のインテリア性を損なうというお客様の不満（23%※1）を解消し、生活空間に馴染むスタイリッシュなデザイン性が支持されています。今回、「1年用」の発売と「9ヵ月用」のリニューアルにより、お客様のより長く快適な生活空間のサポートをしてまいります。
【製品特長】
1.直径約4mの広範囲をカバーするワイドバリア！「蚊に効く」効果を強調
本製品は、屋内への蚊の侵入阻止効果と屋外での蚊の忌避効果を発揮し、直径約4mの広範囲にわたって蚊の侵入を阻止し、お客様に快適なおうち時間を過ごしていただけるようサポートします。
2.アース独自の「マルチフィラメント構造」ネットを採用
ネットの1本1本の繊維が数百本の繊維束となっているアース独自のネット構造（マルチフィラメント構造）を採用しています。これにより、薬剤がたっぷり揮散し、広範囲に安定して広がるように設計されています。
3.蚊が活発な季節に揮散量がアップ
蚊が活発に活動する気温25℃以上の時期、つまり蚊の多い季節に合わせて薬剤の揮散量が増加する設計です。
4.長期的な蚊対策を可能にする「1年用」の登場
新製品の「1年用」は、長期間（約1年間）（※2）使用が可能となり、より長引く蚊のシーズンに対応します。
【製品概要】
製品：9ヵ月用
販売名：アース虫ケアYMY1
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：1年用
販売名：アース虫ケアIGY4
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
製品：玄関用 9ヵ月用
販売名：アース虫ケアYMY1
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：玄関用 1年用
販売名：アース虫ケアIGY4
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
製品：あみ戸用 9ヵ月
販売名：アース虫ケアYMY1a
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：2個（あみ戸2枚分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：あみ戸用 1年用
販売名：アース虫ケアIGY4a
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：2個（あみ戸2枚分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
※1：23年7月自社調査（n=246）
※2：本製品の有効期間は気温等により異なります
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 克宜、以下「アース製薬」）は、長期間の使用に対応した『マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 1年用』を2026年2月2日（月）に発売します。また、同時に『マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート 9ヵ月用』のパッケージをリニューアルいたします。
近年、日本において猛暑や長残暑といった天候要因が虫ケア需要を後押ししており、虫ケア用品の市場全体は高水準で推移しています。このような環境下で、お客様の快適な生活を支えるため、長期間にわたり効果が持続する高付加価値な虫ケア製品への期待が高まっています。そこで当社は、長日数対応の「1年用」を新たにラインナップに追加いたします。『マモルーム』ブランドは、従来の虫ケア用品が家のインテリア性を損なうというお客様の不満（23%※1）を解消し、生活空間に馴染むスタイリッシュなデザイン性が支持されています。今回、「1年用」の発売と「9ヵ月用」のリニューアルにより、お客様のより長く快適な生活空間のサポートをしてまいります。
【製品特長】
1.直径約4mの広範囲をカバーするワイドバリア！「蚊に効く」効果を強調
本製品は、屋内への蚊の侵入阻止効果と屋外での蚊の忌避効果を発揮し、直径約4mの広範囲にわたって蚊の侵入を阻止し、お客様に快適なおうち時間を過ごしていただけるようサポートします。
2.アース独自の「マルチフィラメント構造」ネットを採用
ネットの1本1本の繊維が数百本の繊維束となっているアース独自のネット構造（マルチフィラメント構造）を採用しています。これにより、薬剤がたっぷり揮散し、広範囲に安定して広がるように設計されています。
3.蚊が活発な季節に揮散量がアップ
蚊が活発に活動する気温25℃以上の時期、つまり蚊の多い季節に合わせて薬剤の揮散量が増加する設計です。
4.長期的な蚊対策を可能にする「1年用」の登場
新製品の「1年用」は、長期間（約1年間）（※2）使用が可能となり、より長引く蚊のシーズンに対応します。
【製品概要】
製品：9ヵ月用
販売名：アース虫ケアYMY1
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：1年用
販売名：アース虫ケアIGY4
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
製品：玄関用 9ヵ月用
販売名：アース虫ケアYMY1
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：玄関用 1年用
販売名：アース虫ケアIGY4
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：1個
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
製品：あみ戸用 9ヵ月
販売名：アース虫ケアYMY1a
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：2個（あみ戸2枚分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【9ヵ月用】2026年春 全国にて順次切替
製品：あみ戸用 1年用
販売名：アース虫ケアIGY4a
分類： 防除用医薬部外品
効能効果：蚊成虫の侵入阻止又は忌避
内容量：2個（あみ戸2枚分）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）/場所：
【1年用】 2026年2月2日（月）/全国
※1：23年7月自社調査（n=246）
※2：本製品の有効期間は気温等により異なります