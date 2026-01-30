こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神原汽船、海運・造船・船舶仲介会社と船主事業を行う合弁会社を設立
― 新造船3隻を共同発注 ―
常石グループである神原汽船株式会社（本社：広島県福山市、代表：代表取締役社長 神原宏達、以下 神原汽船）は、このたび、オリックスグループのソメック株式会社（本社：東京都港区、代表：代表取締役社長 紱間隆二郎、以下 ソメック）、今治造船グループの正栄汽船株式会社（本社：愛媛県今治市、代表：代表取締役社長 檜垣幸人、以下 正栄汽船）、ならびに尾道造船株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表：代表取締役社長 中部隆、以下 尾道造船）とともに、新たに船主事業を行う合弁会社の設立を目的とした資本業務提携に関する契約を締結しましたので、お知らせします。
今後、関係当局の承認等を経て、新会社「さくらオーシャン」を設立し、事業を開始する予定です。さくらオーシャンへの出資比率は、神原汽船、正栄汽船、尾道造船がそれぞれ30%、ソメックが10%となります。
さくらオーシャンは、常石造船、今治造船、尾道造船に対し、各1隻ずつ、計3隻の新造船を発注する計画です。引き渡しは2030年までを予定しており、国内海運会社への定期用船を見込んでいます。
神原汽船は、2025年7月にソメックへ資本参加し、関係各社とともに造船・海運分野における事業連携の可能性について検討を進めてきました。本件はその検討が結実したものです。
今後もこのような連携関係各社との連携強化を通じて、海事産業の発展に取り組んでまいります。
さくらオーシャン株式会社
本社所在地：東京都港区浜松町二丁目4番1号
事業内容：船舶の発注、建造及び購入、保有、貸渡、管理及び運航並びに売却
ソメック株式会社
代表者：代表取締役社長 紱間隆二郎
本社所在地：東京都港区浜松町二丁目4番1号
事業内容：船舶トレーディング事業（新造船・中古船売買、用船およびセール・アンド・リースバックの仲介、貨物輸送事業、船舶管理）
正栄汽船株式会社
代表者：代表取締役社長 檜垣幸人
本社所在地：愛媛県今治市小浦町一丁目4番52号
事業内容：船舶貸渡業、不動産保有事業
尾道造船株式会社
代表者：代表取締役社長 中部隆
本社所在地：兵庫県神戸市中央区江戸町104番地
事業内容：船舶の製造、修繕、解体ならびに運営、船舶貸渡業
■神原汽船株式会社
1903年の創業以来、100年以上に渡り常石グループを牽引する祖業で、日中航路を中心に、上海をハブとしてインド、豪州、中東などへも接続する定期コンテナ輸送サービスや、鉱物資源や完成車、そして穀物などを世界中で輸送する不定期船事業を展開しています。アジアにとどまらず世界のライフラインを結び、「地域の活性化と経済の発展」に貢献していきます。
企業URL：https://www.kambara-kisen.co.jp/
代表者：代表取締役社長 神原宏達
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
事業内容：海上運送業、海運周辺事業
創業：1903年（明治36年）
従業員：65名（2025年1月時点）
本件に関するお問合わせ先
神原汽船株式会社
船隊企画・資機材輸送部
TEL：084-987-1143
