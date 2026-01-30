くら寿司×BREEZE　コラボキャンペーンを開催「安心を着よう。安心を食べよう。」をコンセプトに 　

「安心を着よう。安心を食べよう。」をコンセプトに くら寿司×BREEZE コラボキャンペーンを開催 ―2月6日(金)からBREEZE店舗・BREEZE ECサイトにて販売開始―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、株式会社F・O・インターナショナル（代表取締役社長：秦英貴、所在地：兵庫県神戸市）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」とのコラボレーションとして、くら寿司のお寿司やオリジナルキャラクターなどがデザインされたアパレル商品・グッズが、2月6日（金）より全国のBREEZE店舗・BREEZE ECサイトにて販売されます。





本コラボのコンセプトは、「安心を着よう。安心を食べよう。」。くら寿司は「四大添加物 無添加」（※1）や「鮮度」へのこだわり、BREEZEは「商品クオリティ」や「機能性」を通じて、それぞれ“安心”を提供しています。また、「ビッくらポン！」をはじめとしたワクワクする食体験と、BREEZEのスローガン「WEAR A HAPPY SMILE」に込められた“楽しさ”への想いも一致しており、両ブランドが大切にしている共通の価値観である“安心”と“楽しさ”を軸に、今回のコラボの実施につながりました。

本コラボでは、親子で楽しめるアパレルグッズが多数販売されます。長袖Tシャツ、パンツ、カバーオール、ソックス、帽子、ベビー雑貨、クッションなどで、くら寿司のロゴやお寿司、商品を空気中のウイルスやホコリから守る抗菌寿司カバー「鮮度くん」、くら寿司のキャラクター「回転むてん丸」など、くら寿司を象徴するデザインが施されています。これらのグッズは、2月6日（金）より、全国のBREEZE全店（135店舗）と、BREEZE ECサイトにて販売されます。

また、同日より、「くら寿司 グローバル旗艦店 浅草」でも、シリコンビブとシリコンマット、熟成まぐろチャームの3点を販売します。（※2）

くら寿司では、「安心・美味しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」を大切にしています。今後も、メニューの拡充やお得なキャンペーンだけでなく、様々な取り組みを通じて、記憶に残る楽しい体験を、ひとりでも多くのお客様に提供してまいります。

（※1）化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料の四大添加物無添加

（※）2数量・期間限定、無くなり次第終了です

くら寿司×BREEZE コラボ詳細

＜販売日 / 販売場所＞

・2月6日（金）～全国のBREEZE全店（135店舗）、BREEZE ECサイト

・2月6日（金）～3月5日（木）※くら寿司 グローバル旗艦店 浅草（シリコンビブ、シリコンマット、熟成まぐろチャームの3点のみ販売）

※予定数量に達し次第、販売終了となります

＜ラインナップ＞

●「くら寿司 グローバル旗艦店 浅草」でも手に入るグッズ

くら寿司コラボ シリコンビブ

Color： グレー

Price：1,320円

Size：70-90cm

くら寿司コラボ シリコンマット

Color： グレー

Price：1,760円

くら寿司コラボ 熟成まぐろチャーム

Color： レッド

Price：990円

●その他、BREEZE各店、ECサイトにて手に入るグッズ

防汚加工 くら寿司コラボ 4柄4色Tシャツ

Color：ブラック/ネイビーブルー/オフホワイト/ライム

Price：2,970円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/

120cm/130cm/140cm

防汚加工 くら寿司コラボ 総柄SUSHIパンツ

Color： ベージュ/ブラック/ブルー

Price：3,630円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/

120cm/130cm/140cm

防汚加工 くら寿司コラボ カバーオール

Color： ネイビーブルー/オフホワイト

Price：3,630円

Size：70cm/80cm

くら寿司コラボ SUSHIソックス

Color： ブラック/チェック柄/オフホワイト

Price：880円

Size：13-15cm/16-18cm/19-21cm

くら寿司コラボ 刺繍キャップ

Color： ブラック/ブルー

Price：2,970円

Size：48-50cm/52-54cm/56-58cm

くら寿司コラボ お皿クッションマット

Color： ブルー

Price：1,650円

特設ページURL：

https://fo-online.jp/feature/breeze_kura?utm_source=kurasushi_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=kurasushi_pr

BREEZEとは





『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』

全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。

”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。

・WEBページ

https://fo-online.jp/brand/breeze

・BREEZE公式Instagram

https://www.instagram.com/breeze__official/

・BREEZE公式X

https://x.com/BREEZE_FO