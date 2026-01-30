【新規デジタルギャラリー開設】新風館Gallery～GRAND OPENING CONTEST～

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

この度、新拠点として京都市営地下鉄烏丸御池駅直結の新風館に「新風館Gallery」を開設します。GRAND OPENINGを記念して、「伝統と革新」をテーマとして作品を募集し、展示作品の中から「新風館賞」を１名選出いたします。

１．企画概要について

■名称：新風館Gallery～GRAND OPENING CONTEST～

■対象者：国籍、地域、プロ、アマ不問で、アート制作活動をされている方

■募集テーマ：「伝統と革新」（アナログ、デジタルは問いません）

■展示数：15作品（予定）

■募集期間：2026年1月29日（木）～3月14日（土）

■結果通知：2026年3月18日（水）までに応募時のメールアドレスへ通知

■費用：22,000円（税込）

※エントリーは無料、展示が確定した際に事務費用としてお支払いいただきます。

■展示期間：2026年4月17日（金）～5月16日（土）

■詳細URL：https://hackktag.com/event/1768877666642x527411068759179260

２．展示スペースについて

■名称：新風館Gallery

■場所： 新風館B1階（京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2、烏丸御池駅直結）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）2台

展示イメージ

３．新風館について

京都・烏丸御池に位置する「新風館」は、旧京都中央電話局の遺構を建築家・隈研吾氏が再生させた「伝統と革新」を体現する場所です。その中核である「エースホテル京都」もまた、地域の文化を現代のアートや音楽で再解釈し、新たな価値を世界へ発信し続けています。

参考URL：https://shinpuhkan.jp

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag