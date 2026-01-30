【LILY BROWN】ビジュー使いが特徴的なハイエンドライン「L.B CANDY STOCK」から春の最新コレクションが登場！＜1月30日(金)公開＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」のビジュー使いを特徴とするハイエンドライン「L.B CANDY STOCK(キャンディーストック)」の新作コレクションを2026年1月30日(金)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にてヴィジュアルを公開、同時に予約を開始いたします。また、店舗では順次発売を開始いたします。

伝統的でクラシックなビジュー使いを

現代のファッションにブレイクダウンした「L.B CANDY STOCK」 春の最新コレクション。

ラインアップ

【L.B CANDY STOCK】ビッグリボンビジューペプラムトップス

価格：25,960yen

カラー：IVR, LBLU, BLK

サイズ：F

ほんのりローズ柄を浮かべたふくれジャガード生地を使用し、立体的なメリハリシルエットで着映えする一着に仕上げたペプラムトップス。

取り外し可能なビジューショルダーに加え、胸元にもビジューとパールを散りばめ、顔まわりを華やかに魅せます。特別なシーンはもちろん、デイリーのスタイリングも格上げしてくれるアイテムです。

【L.B CANDY STOCK】ビジューエプロン

価格：17,930yen

カラー：WHT, NVY

サイズ：F

Love Letterをテーマに刺繍図案を構想したエプロン風トップス。

刺繍を贅沢にあしらい、フロントにはドロップ型のパールを配することで、華やかな印象に仕上げました。ショルダーと脇の部分にはレースリボンを使用しております。

Ｔシャツやワンピース、普段のコーディネートにプラスするだけで主役になる１枚。

【L.B CANDY STOCK】バリエーションビジューデニム

価格：27,940yen

カラー：BLU, BLK

サイズ：0, 1, 00(WEB限定)

12オンスの程よくライトなデニム素材をベースに、少し腰にかかるルーズなシルエットで仕上げたデニムパンツ。

カラーごとに異なるモチーフを全面に散りばめ、履くだけで気分が上がる華やかな一本です。

ブルーにはサテンのバラモチーフとビジューを、ブラックにはハートのメタルモチーフとカラフルなビジューをあしらい、それぞれに個性をプラス。

【L.B CANDY STOCK】2wayスパンコールニットカーディガン

価格：20,900yen

カラー：BORDER, PNK, GRY

サイズ：F

スパンコールが煌めく衿つきニットプルオーバー。

ハイゲージのケーブル編みニットの上から小さめなクリアのスパンコール刺繍を施し、上品な印象に仕上げました。ピンクとグレーには衿と袖、裾に配色ラインを入れたのもポイント。

【L.B CANDY STOCK】クロシェ編みビジューニットカーディガン

価格：22,880yen

カラー：WHT, YEL, BLK

サイズ：F

クラフト感ただようクロシェ編みビジューカーディガン。

柔らかくふっくらした糸を使用し、襟とポケットの淵はカギ針デザインに。襟にはお花をモチーフにしたビジューのハンド刺繍を施しました。ボタン ※を※ 閉めてトップスのような着こなす他、Tシャツの上から羽織としても着ていただけます。

【L.B CANDY STOCK】フラワービジュープリーツスカショーパン

価格：23,980yen

カラー：BEG, GRY

サイズ：0, 1

1つ1つ手作業で装着したビジューが贅沢な、トレンド感満載のスカショーパン。

奥行きのあるボックスタックが縦のラインをスッキリと見せてくれてスタイルアップ効果も抜群です。インナーパンツ仕様で安心感がありつつ、短丈シルエットで今っぽいスタイリングが楽しめます。

【L.B CANDY STOCK】リボンビジュースカラップミニワンピース

価格：26,950yen

カラー：GRY, BLK

サイズ：0, 1

首元のゆれるリボンビジューが華やかなスカラップミニワンピース。

見頃と同じ生地でスカラップを作り、アメスリデザインに落とし込みました。

ほどよく体から離れるAラインシルエットが女性らしく上品な印象に。

裾はシフォンプリーツ素材と裏地をドッキングさせたレイヤード風デザインに仕上げました。

【L.B CANDY STOCK】3Dフラワーバッグ

価格：14,960yen

カラー：WHT, PNK, BLK

サイズ：F

ころんとした形が愛らしい、生地を立体的にローズの形に仕立てたバッグ。

口元はドロスト仕様で、紐の部分に葉っぱと花びらをあしらい、朝露のようきらりと光るドロップビーズが揺れます。小ぶりながらもマチがあるので、ミニ財布とスマホ、小さめのポーチが収納できるサイズ感です。

【L.B CANDY STOCK】スクエアバレエシューズ

価格：16,940yen

カラー：WHT, MNT, BLK

サイズ：S, M, L

立体的なスクエアトゥがポイントのバレエシューズ。

フラットシューズのような抜け感はそのままに足首が綺麗に見えるよう、低めの円柱ヒールを付けました。シアーなチュールで抜け感のある今年らしいストーン素材のWHT、トゥ先のタックと甲のビジューがリッチなサテン素材のMNTとBLKの3色展開。シルバーのロゴとハート風モチーフのREDがアクセントのインソールで置き面もキャッチーな贅沢なアイテム。

【L.B CANDY STOCK】スカラップビジューアタッチドジャケット

価格：28,930yen

カラー：IVR, PNK, CGRY, MOC(オフィシャルオンラインストア・USAGI ONLINE限定)

サイズ：F

AWシーズンに大人気だったCANDYのジャケットが春素材で再登場。

上品な艶のツイル素材とツイードのバリエーションでロングシーズン着まわしやすくアップデートしました。2段フリルで贅沢な仕様の襟とカフスは取り外しが可能。煌びやかな刺繍とビーズで洗練された印象に導きます。

【L.B CANDY STOCK】ラメリボンニットジャケット

価格：25,960yen

カラー：WHT, BLU, BLK

サイズ：F

しっかりと輝きを放つホイルヤーンに質感の異なる様々な糸を組み合わせたニットジャケット。

フェイクのポケットには美しい輝きのビジューボタンを配し、フロントは大きなベロアリボンで隙のないデザインに仕上げました。型くずれしにくい裏地付で保温性にも優れています。

【L.B CANDY STOCK】ラウンドカラービジューブラウス

価格：21,450yen

カラー：WHT, BLU, BLK

サイズ：F

コンパクトなサイズ感が愛らしい半袖ブラウス。

ビーズやスパンコールで小さなお花モチーフを作り、柔らかいオーガンジー生地に刺繍しました。丸襟の端にはレーステープをあしらい、小さめの袖とフロントのパールボタンで可憐さを演出。

※すべて税込み価格表記

公開について

特設ページ公開日：1月30日(金)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。

※掲載商品は、オンラインストアでは公開と同時に予約を開始し、全国店舗も含め順次販売いたします。

LILY BROWN（リリー ブラウン）について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

X: https://x.com/_lilybrown

Facebook: https://www.facebook.com/fashion.lilybrown