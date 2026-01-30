【ニトリ】春の生活を応援！家具・家電の購入で最大7,700ポイント獲得「春のポイント還元キャンペーン」1月30 日(金)からスタート

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年1月30日（金）から2026年4月6日（月）の期間、全国のニトリ店舗およびニトリネットにて「春のポイント還元キャンペーン」を開催いたします。

【特集ページURL】https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/seikatsu-ouen/deliveryfee-camp/

春の生活に向けて家具・家電の購入を検討されているお客様へ、ニトリアプリ会員様限定の特別ポイント還元特典をご用意いたしました。

お客さまの春の生活のスタートを応援するべく、今回、ニトリアプリ会員様限定で、配送・店舗受取りいずれの受取り方法でもお得にご利用いただけるポイント還元企画を実施いたします。

本キャンペーンでは、ご注文時に配送を選択された場合は「基本配送料相当（設置料相当を含む条件あり）」をポイントで還元し、店舗受取りを選択された場合は「基本配送料不要のメリット」に加えて、より高いポイントを獲得いただけます。ぜひこの機会に、春の生活に必要なアイテムをニトリでお得にお買い求めください。

春のポイント還元キャンペーン特典紹介

特典 家具も家電もまとめて、お得に受取り

・配送をご利用の方向け（基本配送料・設置料相当をポイントで還元）

対象商品合計8万円（税込）以上15万円（税込）未満のご購入：3,300ポイント（基本配送料相当分）

対象商品合計15万円（税込）以上のご購入：6,600ポイント（基本配送料＋お部屋への設置料相当分）

・店舗受取りをご利用の方向け（基本配送料不要＋高ポイント獲得）

対象商品合計8万円（税込）以上15万円（税込）未満のご購入：4,400ポイント

対象商品合計15万円（税込）以上のご購入：7,700ポイント

※ポイントは付与から60日間の有効期限付きの期間限定ポイントです。

※本キャンペーンの特典ポイントはご入金後3～4週間を目途に付与されます。

（ポイント数・有効期限はアプリで確認可能です。）

※キャンペーン期間内のご入金がポイント付与条件となります。

※商品以外のサービス料・配送料等はポイント付与されません。

※獲得した期間限定ポイントを利用したお会計を後日キャンセルした場合に戻るポイントの有効期限も、元の期限となります。

※同日購入・同一お届け先の場合のみ対象となります。

※玄関先納品でも同ポイント付与いたします。

※予告なく変更・終了する可能性があります。

お客様の春の生活を、よりお得に・より快適に。

ニトリは「お、ねだん以上。」の価値を追求し、品質・デザイン・機能性にこだわった商品を豊富に取り揃えています。本キャンペーンを通じて、配送料負担の実質軽減や店舗受取りでの高い還元など、お客様に実感いただける価値を高め、春の生活のスタートを後押ししてまいります。ぜひ、この機会をご活用ください。