ほっかほっか亭から愛を込めて。2月1日(日)よりバレンタインキャンペーンを開催！特別クーポンをプレゼント！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2026年2月1日(日)より、日ごろのご愛顧に感謝を込めて、「バレンタインキャンペーン」と題し、次回来店時にサントリーの人気飲料「伊右衛門シリーズ」が最大3本もらえる特別クーポンをプレゼントいたします。

ほっかほっか亭 バレンタインキャンペーン

ほっかほっか亭は1976年の創業以来、「わたしの街の台所」として、つくりたてで、心のこもったあたたかいお弁当をお届けしてまいりました。 2月のバレンタインシーズンは、大切な人に想いを伝える季節。日ごろご愛顧いただいているお客さまへ、感謝の気持ちをお伝えしたいという想いから、「バレンタインキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、店頭注文で1会計につき1枚、次回来店時にお弁当購入で、ほっかほっか亭公式飲料のサントリー「伊右衛門シリーズ」と交換できる特別クーポンをプレゼント。合計3回（最大3本分）ご利用いただける、大変お得なクーポンです。

こだわりの詰まったほっかほっか亭のお弁当と、京都の老舗茶舗「福寿園」と共同開発した「サントリー伊右衛門シリーズ」で、心安らぐひとときをお過ごしください。

● クーポン詳細

・配布期間：2026年2月1日(日)～ なくなり次第終了

・対象注文：店頭注文で、1会計につきクーポンを1枚配布

・プレゼント内容：サントリー伊右衛門、伊右衛門 ほうじ茶、伊右衛門 玄米茶のいずれかの1本をプレゼント

・クーポン利用条件：次回来店時、お弁当1品以上購入を含む1会計につき、1枚利用可

・クーポン使用期限：2026年2月28日(土)まで

※配布・利用共にご来店のお客さまのみ対象、モバイルオーダー・配達・配達代行サービスは対象外です。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施。岩手県、青森県、四国地方、淡路島のほっかほっか亭ではクーポンはご利用できません。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii