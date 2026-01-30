3DeVOK MT / MQ向け新アクセサリー「3DeVOK Airgo」を発売開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市/代表取締役社長：朴秀明）は、ハンディ型3Dスキャナー「3DeVOK MT」「3DeVOK MQ」に対応する新アクセサリー「3DeVOK Airgo」を、2026年1月30日（金）より発売開始いたしました。

「3DeVOK Airgo」は、3DeVOK MT / MQの運用環境を拡張する専用アクセサリーです。

ケーブルの制約を軽減することで、現場での3Dスキャン作業の自由度と効率を高め、さまざまな作業環境での活用を可能にします。

製品の特長

製品ページはこちら :https://3d-scantech.jp/3devok-airgo/■ ケーブルの制約を軽減し、作業の自由度を向上

ケーブルの取り回しによる制約を軽減することで、対象物の周囲を移動しながら行うスキャン作業や、広範囲にわたる測定作業にも柔軟に対応します。作業姿勢や移動範囲の自由度が高まり、現場での3Dスキャン作業をよりスムーズに行えます。

■ 着脱式バッテリーによる連続作業に対応

大容量の着脱式デュアルバッテリーを採用し、約2時間の連続使用が可能です。バッテリーは作業途中でも交換できるため、充電待ちによる作業中断を抑え、長時間にわたる3Dスキャン作業や、作業時間の読みにくい現場環境でも安定した運用が行えます。

■ 現場作業を考慮した取り扱いやすい設計

現場での使用を想定し、持ちやすさや操作時の安定感に配慮した設計を採用しています。工場や屋外など、作業環境が一定でない現場においても扱いやすく、3Dスキャン作業を安定して行えるよう配慮されています。

会社概要

製品ページはこちら :https://3d-scantech.jp/3devok-airgo/オンラインストアはこちら :https://apple-tree.shop/?pid=190284658見積のご相談はこちら :https://apple-tree.co.jp/request/APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp