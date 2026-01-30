発売18年目のロングセラー「ヒガシフーズ長崎皿うどん」シリーズに鶏と豚のWエキス「白湯味」が新登場。『ヒガシフーズ　長崎皿うどん白湯味　2人前』が2月より全国発売

株式会社ヒガシマル

株式会社ヒガシマル（本社：鹿児島県日置市　社長：東勤）は、『ヒガシフーズ　長崎皿うどん』シリーズの新味として【白湯味】を2026年2月2日（月）より全国のスーパー等で発売いたします。


＜標準小売価格：221円（税別）＞





事前調査（自社調べ）で「麺のパリパリ食感が好き」「野菜をたくさん取りたい」という声が多かったことを受け、あんかけスープに絡んでも食べ応えのある自慢の揚げ麺と、野菜との相性が良くコクが楽しめる鶏と豚のWエキスのとろ～りあんかけに仕上げました。



▼「ヒガシフーズ　長崎皿うどん白湯味　2人前」商品ページはこちら


https://k-higashimaru.co.jp/products/plate-udon/3889/



商品特長


揚げ麺・・・細麺タイプ。風味豊かな油でカラッと揚げました。濃い味のあんかけスープと絡んでも食べ応えのあるザクザク食感に。


あんかけ粉末スープ・・・ポークエキスとチキンエキスを配合した≪白湯（パイタン）味≫のスープです。




長崎皿うどん白湯味　2人前

■内容量　　　　　119.6 g


■ＪＡＮコード　　4976740904020


■ＧＴＩＮコード　14976740904027


■荷姿　　　　　　119.6 g ×（20袋 × 2合）


■標準小売価格　　221円（税別）


■発売日　　　　　2026年2月2日（月）


■発売地区　　　　全国


事前調査　～皿うどんについて聞きました～



皿うどんを選ぶ理由１.

皿うどんを食べたことがある方のうち、「揚げ麺のパリパリ感が好きだから」というご意見が55.7%と一番多い結果となりました。












皿うどんを選ぶ理由２.

特に30～50代の方が、皿うどんに対して「野菜」のさまざまな意見をお持ちでした。





今回さらにお客様にお楽しみいただけるよう、バリエーションを拡充し、新たに【白湯（パイタン）味】を開発いたしました。

2008年発売のロングセラー商品

「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は2008年の発売からリニューアルを繰り返しながら、2026年の現在も多くの皆様にご愛顧いただいております。



長崎ではないのになぜ鹿児島のメーカーが？と


お客様に不思議がられますが、意外と歴史は古く、50年程前まで遡ります。


九州地区で皿うどん販売が加速したことをきっかけに家庭用・給食用と販路を広げて製造してまいりました。





商品詳細


当商品「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は、2008年に発売し、現在は細麺タイプの【ソース味】【海鮮味】、太麺タイプのかた焼そば【鶏がら醤油味】の3フレーバーを取り揃えております。


今回、新たなフレーバーとして細麺タイプの【白湯味】が仲間入りしました。全国のスーパー・量販店様を通じて提供いたします。


「ヒガシフーズ　長崎皿うどん白湯味　2人前」の発売日は2026年2月2日（月）となります。




長崎皿うどんソース味　2人前




海鮮皿うどん　2人前




横浜かた焼そば　2人前




【NEW】長崎皿うどん白湯味　2人前




「ヒガシフーズ皿うどんシリーズ」はこちら


https://k-higashimaru.co.jp/product-types/plate-udon/page/2/




サッと炒めて　パッと食卓へ

家庭で皿うどんを調理するのは難しそう・・・


そんなお声をいただきますが、ぜひ一度作ってみて！



☆STEP1　お好きな具材をフライパンで炒めて


☆STEP2　付属のあんかけスープでとろみづけ


☆STEP3　お皿に揚げ麺を置いて


☆STEP4　とろ～りあんをかけたらできあがり



「ヒガシフーズについて」

「ヒガシフーズ」は鹿児島県日置市の食品メーカー：株式会社ヒガシマルのブランドです。


即席麺・皿うどん・カップスープ・乾麺を製造、販売しております。



■会社概要


名　称：株式会社ヒガシマル


住　所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20


設　立：1979年10月2日


資本金：6億390万円


代表者：代表取締役社長　　東　勤



