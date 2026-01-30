発売18年目のロングセラー「ヒガシフーズ長崎皿うどん」シリーズに鶏と豚のWエキス「白湯味」が新登場。『ヒガシフーズ 長崎皿うどん白湯味 2人前』が2月より全国発売
株式会社ヒガシマル（本社：鹿児島県日置市 社長：東勤）は、『ヒガシフーズ 長崎皿うどん』シリーズの新味として【白湯味】を2026年2月2日（月）より全国のスーパー等で発売いたします。
＜標準小売価格：221円（税別）＞
事前調査（自社調べ）で「麺のパリパリ食感が好き」「野菜をたくさん取りたい」という声が多かったことを受け、あんかけスープに絡んでも食べ応えのある自慢の揚げ麺と、野菜との相性が良くコクが楽しめる鶏と豚のWエキスのとろ～りあんかけに仕上げました。
▼「ヒガシフーズ 長崎皿うどん白湯味 2人前」商品ページはこちら
https://k-higashimaru.co.jp/products/plate-udon/3889/
商品特長
揚げ麺・・・細麺タイプ。風味豊かな油でカラッと揚げました。濃い味のあんかけスープと絡んでも食べ応えのあるザクザク食感に。
あんかけ粉末スープ・・・ポークエキスとチキンエキスを配合した≪白湯（パイタン）味≫のスープです。
長崎皿うどん白湯味 2人前
■内容量 119.6 g
■ＪＡＮコード 4976740904020
■ＧＴＩＮコード 14976740904027
■荷姿 119.6 g ×（20袋 × 2合）
■標準小売価格 221円（税別）
■発売日 2026年2月2日（月）
■発売地区 全国
事前調査 ～皿うどんについて聞きました～
皿うどんを選ぶ理由１.
皿うどんを食べたことがある方のうち、「揚げ麺のパリパリ感が好きだから」というご意見が55.7%と一番多い結果となりました。
皿うどんを選ぶ理由２.
特に30～50代の方が、皿うどんに対して「野菜」のさまざまな意見をお持ちでした。
今回さらにお客様にお楽しみいただけるよう、バリエーションを拡充し、新たに【白湯（パイタン）味】を開発いたしました。
2008年発売のロングセラー商品
「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は2008年の発売からリニューアルを繰り返しながら、2026年の現在も多くの皆様にご愛顧いただいております。
長崎ではないのになぜ鹿児島のメーカーが？と
お客様に不思議がられますが、意外と歴史は古く、50年程前まで遡ります。
九州地区で皿うどん販売が加速したことをきっかけに家庭用・給食用と販路を広げて製造してまいりました。
商品詳細
当商品「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は、2008年に発売し、現在は細麺タイプの【ソース味】【海鮮味】、太麺タイプのかた焼そば【鶏がら醤油味】の3フレーバーを取り揃えております。
今回、新たなフレーバーとして細麺タイプの【白湯味】が仲間入りしました。全国のスーパー・量販店様を通じて提供いたします。
「ヒガシフーズ 長崎皿うどん白湯味 2人前」の発売日は2026年2月2日（月）となります。
長崎皿うどんソース味 2人前
海鮮皿うどん 2人前
横浜かた焼そば 2人前
【NEW】長崎皿うどん白湯味 2人前
「ヒガシフーズ皿うどんシリーズ」はこちら
https://k-higashimaru.co.jp/product-types/plate-udon/page/2/
サッと炒めて パッと食卓へ
家庭で皿うどんを調理するのは難しそう・・・
そんなお声をいただきますが、ぜひ一度作ってみて！
☆STEP1 お好きな具材をフライパンで炒めて
☆STEP2 付属のあんかけスープでとろみづけ
☆STEP3 お皿に揚げ麺を置いて
☆STEP4 とろ～りあんをかけたらできあがり
▼ヒガシフーズ皿うどんCMを視聴する
https://youtu.be/59YMneFkqzA
▼さまざまな具材をつかったアレンジレシピも公開中
＜HP＞
https://k-higashimaru.co.jp/foods/recipe-ideas/#recipe-term
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/higashifoods/
「ヒガシフーズについて」
「ヒガシフーズ」は鹿児島県日置市の食品メーカー：株式会社ヒガシマルのブランドです。
即席麺・皿うどん・カップスープ・乾麺を製造、販売しております。
■会社概要
名 称：株式会社ヒガシマル
住 所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20
設 立：1979年10月2日
資本金：6億390万円
代表者：代表取締役社長 東 勤
■株式会社ヒガシマルHP
https://k-higashimaru.co.jp/
■「ヒガシフーズ」HP
https://k-higashimaru.co.jp/foods/
■「ヒガシフーズ」Instagram
https://www.instagram.com/higashifoods/