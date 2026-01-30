発売18年目のロングセラー「ヒガシフーズ長崎皿うどん」シリーズに鶏と豚のWエキス「白湯味」が新登場。『ヒガシフーズ　長崎皿うどん白湯味　2人前』が2月より全国発売

株式会社ヒガシマル

株式会社ヒガシマル（本社：鹿児島県日置市 社長：東勤）は、『ヒガシフーズ 長崎皿うどん』シリーズの新味として【白湯味】を2026年2月2日（月）より全国のスーパー等で発売いたします。

＜標準小売価格：221円（税別）＞

事前調査（自社調べ）で「麺のパリパリ食感が好き」「野菜をたくさん取りたい」という声が多かったことを受け、あんかけスープに絡んでも食べ応えのある自慢の揚げ麺と、野菜との相性が良くコクが楽しめる鶏と豚のWエキスのとろ～りあんかけに仕上げました。

▼「ヒガシフーズ 長崎皿うどん白湯味 2人前」商品ページはこちら

https://k-higashimaru.co.jp/products/plate-udon/3889/

商品特長

揚げ麺・・・細麺タイプ。風味豊かな油でカラッと揚げました。濃い味のあんかけスープと絡んでも食べ応えのあるザクザク食感に。

あんかけ粉末スープ・・・ポークエキスとチキンエキスを配合した≪白湯（パイタン）味≫のスープです。

長崎皿うどん白湯味 2人前

■内容量 119.6 g

■ＪＡＮコード 4976740904020

■ＧＴＩＮコード 14976740904027

■荷姿 119.6 g ×（20袋 × 2合）

■標準小売価格 221円（税別）

■発売日 2026年2月2日（月）

■発売地区 全国

事前調査 ～皿うどんについて聞きました～

皿うどんを選ぶ理由１.

皿うどんを食べたことがある方のうち、「揚げ麺のパリパリ感が好きだから」というご意見が55.7%と一番多い結果となりました。

皿うどんを選ぶ理由２.

特に30～50代の方が、皿うどんに対して「野菜」のさまざまな意見をお持ちでした。

今回さらにお客様にお楽しみいただけるよう、バリエーションを拡充し、新たに【白湯（パイタン）味】を開発いたしました。2008年発売のロングセラー商品

「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は2008年の発売からリニューアルを繰り返しながら、2026年の現在も多くの皆様にご愛顧いただいております。

長崎ではないのになぜ鹿児島のメーカーが？と

お客様に不思議がられますが、意外と歴史は古く、50年程前まで遡ります。

九州地区で皿うどん販売が加速したことをきっかけに家庭用・給食用と販路を広げて製造してまいりました。

商品詳細

当商品「ヒガシフーズ長崎皿うどん」は、2008年に発売し、現在は細麺タイプの【ソース味】【海鮮味】、太麺タイプのかた焼そば【鶏がら醤油味】の3フレーバーを取り揃えております。

今回、新たなフレーバーとして細麺タイプの【白湯味】が仲間入りしました。全国のスーパー・量販店様を通じて提供いたします。

「ヒガシフーズ 長崎皿うどん白湯味 2人前」の発売日は2026年2月2日（月）となります。

長崎皿うどんソース味 2人前

海鮮皿うどん 2人前

横浜かた焼そば 2人前

【NEW】長崎皿うどん白湯味 2人前

「ヒガシフーズ皿うどんシリーズ」はこちら

https://k-higashimaru.co.jp/product-types/plate-udon/page/2/

サッと炒めて パッと食卓へ

家庭で皿うどんを調理するのは難しそう・・・

そんなお声をいただきますが、ぜひ一度作ってみて！

☆STEP1 お好きな具材をフライパンで炒めて

☆STEP2 付属のあんかけスープでとろみづけ

☆STEP3 お皿に揚げ麺を置いて

☆STEP4 とろ～りあんをかけたらできあがり

▼ヒガシフーズ皿うどんCMを視聴する

https://youtu.be/59YMneFkqzA

▼さまざまな具材をつかったアレンジレシピも公開中

＜HP＞

https://k-higashimaru.co.jp/foods/recipe-ideas/#recipe-term

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/higashifoods/

「ヒガシフーズについて」

「ヒガシフーズ」は鹿児島県日置市の食品メーカー：株式会社ヒガシマルのブランドです。

即席麺・皿うどん・カップスープ・乾麺を製造、販売しております。

■会社概要

名 称：株式会社ヒガシマル

住 所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20

設 立：1979年10月2日

資本金：6億390万円

代表者：代表取締役社長 東 勤

■株式会社ヒガシマルHP

https://k-higashimaru.co.jp/

■「ヒガシフーズ」HP

https://k-higashimaru.co.jp/foods/

■「ヒガシフーズ」Instagram

https://www.instagram.com/higashifoods/