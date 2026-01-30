こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
豊田信用金庫と＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭ窓口」サービス提供に向けた基本合意書を締結
〜ＡＴＭが新たな窓口に、24時間365日対応で顧客管理強化と店舗負担軽減を実現〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、豊田信用金庫（本店：愛知県豊田市、理事長：大橋 宏）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年7月より段階的に提供開始することで基本合意いたしました。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
豊田信用金庫では、すべてのお客さまの住所変更と、在留外国人の方に向けた在留期限の更新手続きに「ＡＴＭ窓口」サービスを活用いただきます。本サービスの導入により、これまで店頭窓口で行っていた手続きが全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭでご都合の良いタイミングで行えます。そのため、豊田信用金庫の店舗がない地域へ転居されたお客さまでも取引継続に必要な情報をスムーズにご申告いただけます。
また、在留期限の更新手続きは、ＡＴＭで在留カードを読取るだけの簡単な操作であることに加え、ＡＴＭ画面・コールセンターともに英語対応を行っているため、日本語に不慣れな方でも安心してご利用いただけます。
これまでは店頭窓口でしか受付していなかった在留期限の更新手続きに「ＡＴＭ窓口」サービスを活用することで、窓口業務の効率化に貢献するとともに、警察庁や金融庁が各金融機関に要請する在留期限に基づく預金口座の管理強化にも対応します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
３．サービス提供開始時期
2026年7月 住所変更
2027年1月 在留期限の更新 ※
※2026年6月14日から運用開始の「特定在留カード」への対応を踏まえ、2027年1月開始となります。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
