AIエージェントが進化！市民課への問い合わせを24時間受付！

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市では、令和８年２月２日から３月３１日まで、小倉北区役所市民課のAIエージェントによる電話対応の対応業務を大幅に拡充し、AI活用推進都市としての取組をさらに加速させます。

市民課への電話問い合わせにAIエージェントが対応実証の目的

小倉北区役所では、市民が時間や場所にとらわれることなく、必要な行政情報にアクセスできる環境を整えることを目的として、令和７年９月から、市民課におけるマイナンバーカード関連の電話での問い合わせにAIエージェントが対応する実証プロジェクトを実施しています。

今回、新たに住民異動届や戸籍証明書の交付などにも対応範囲を拡充することで、より迅速で的確な案内を実現し、市民サービスのさらなる向上を目指します。

実証の概要

令和７年９月から実証しているマイナンバーカードに関する問い合わせ対応に加え、以下の内容についてもAIエージェントが２４時間対応いたします。なお、本実証は３月末をもって終了いたします。

（1）マイナンバーカードに関すること

【拡充】（2）転入や転出などの住民異動届に関すること

【拡充】（3）住民票、戸籍証明書などの交付に関すること

【拡充】（4）印鑑登録に関すること

【拡充】（5）戸籍に関すること（出生、婚姻、離婚、死亡等）

【拡充】（6）小倉行政サービスコーナーやコンビニ交付サービスのご案内

AIの活用により、市民の利便性や問い合わせ対応の品質が向上するだけでなく、業務効率化によって創出された職員の時間やリソースを、丁寧な相談対応や業務の質の向上に充てることが可能になります。これにより、市民一人ひとりに寄り添った行政サービスの実現が期待されます。

今後の展開

北九州市は「AI活用推進都市」として、市民ニーズを先取りした行政サービスの実現に取り組んでいます。本実証を通じて得られた成果を市全体へ展開し、引き続き「AI時代の新たな区役所モデル」の創出を目指していきます。