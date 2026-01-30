お肉・サイドメニューも自由自在！ライス＆黒カレーが食べ放題！選べる楽しさ満載の焼肉ランチが新登場
株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2026年2月5日（木）より、ランチメニューをリニューアルいたします。様々なニーズにお応えするため、選べて楽しい新ランチメニューが登場いたします。
焼肉食べ放題じゅうじゅうカルビは「手頃な価格で気軽に楽しみたい」という日常使いから、「好きなものを少しずつ、あれこれ欲張って楽しみたい」という多彩なニーズにお応えするランチメニューを取り揃えております。
お肉やサイドメニューなど20種類以上から自分好みに5品を組み合わせられる『MYオーダーランチ』をはじめ、お肉の量を1.5倍、2倍と選べる『バラエティー焼肉ランチ』など、その日の気分に合わせて「食べたい！」がきっと見つかるラインナップをご用意しました。
全てのランチに名物の黒カレーバー、ライス、スープ食べ飲み放題がセットになっており、圧倒的な満足感と選ぶ楽しさをお届けいたします。
新登場「MYオーダーランチ」
価格：1680円（税込1,848円）～
その日の気分に合わせて、20種類以上のメニューから好きな5品を組み合わせて楽しめる、新しいスタイルの焼肉ランチです。「肉づくし」にしたり「サイドメニュー中心」にしたり、組み合わせは自由自在。プラス料金で「牛タン」や「ヒレ」などの贅沢な部位も追加可能です。
※ランチサラダとキムチorもやしナムル、そして食べ放題のライス＆黒カレーバーとスープバーがセットになっています。
【組み合わせ例】
▼『とことんカルビを楽しみたい、カルビ三昧派』におすすめ
セレクト：幸せの柔らかカルビ、豚カルビ、鶏カルビ、炙り焼きカルビ、じゅうじゅうカルビ
▼『バランス良く食べたい派』におすすめ
セレクト：じゅうじゅう塩タン、紅あずまのおさつバター、柔らかハラミ、幸せの柔らかカルビ、レモン冷麺（ミニ）
▼『焼肉といえばタンからでしょ！派』におすすめ
セレクト：旨とろねぎ塩牛タン、じゅうじゅう塩タン、かねふく明太冷やしうどん、旨辛きゅうり、黒毛牛ホルモン
バラエティー焼肉ランチ
890円（税込979円）～バラエティー豊富な定食メニューです。「今日はこのお肉をお腹いっぱい食べたい」という気分のときに、迷わず選べるラインナップをご用意しています。
※ランチサラダとキムチorもやしナムル、そして食べ放題のライス＆黒カレーバーとスープバーがセットになっています。
・食後はやっぱり甘いもの♪ランチ限定「お得な選べるデザート」
通常200円（税込220円）～のデザートが、ランチ限定価格で150円（税込165円）～注文可能です。
さらに複数を自由に組み合わせることで、1品あたりの価格がどんどんお得になるのがこのメニューの魅力です。
グランドメニューがリニューアル！
メニューの種類が増えて、さらにお肉が美味しくなってリニューアル！
なんと小学生の食べ放題が全コース999円（税込1,099円）に。パワーアップした、じゅうじゅうカルビの焼肉食べ放題もぜひお楽しみください。
●じゅうじゅうカルビ 新ランチメニュー
・販売開始：2026年2月5日（木）～
・販売店舗：じゅうじゅうカルビ全店
焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」
じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。
株式会社トマトアンドアソシエイツ
・会社概要
商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ
代表者：代表取締役社長 笹村 啓介
所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F
創業：1973年(昭和48年)3月
業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。
URL： https://www.tomato-a.co.jp/
