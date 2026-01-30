株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の「折りたためる 3way 寝っころマット」より数量限定※2の新カラーを全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて2026年1月30日（金）から販売いたします。おふろタイムの赤ちゃんの洗い場や待機場所、お着替えに活躍するほか、おむつ替えやアウトドアにもご利用いただけます。

（※1：2025年9月 アカチャンホンポ 購入者アンケート（n=60） ※2：各色全店計3,000点限定）









■商品開発の背景

赤ちゃんとのおふろタイムでは、「赤ちゃんを片手で支えながら洗うのが難しい」「湯上りに赤ちゃんを寝かせる場所がほしい」「ママ・パパが入浴している間の赤ちゃんの待機場所に困る」などといった悩みがつきものです。

これらを解決するために、アカチャンホンポ オリジナル商品として「折りたためる 3way 寝っころマット」を開発いたしました。

マットを敷くことで赤ちゃんを寝かせて使うことができ、シャワーで赤ちゃんを洗うことができます。

「買ってよかった！」と先輩ママ・パパから好評の声をいただき、購入者満足度も85％※を獲得。このマットがあれば、赤ちゃんのおふろタイムがとってもラクに！出産準備用品にもおすすめです。









■商品特長

お着替え、スキンケア、おふろタイムにもオススメ！

シャワー浴用のバスマットに





赤ちゃんを寝かせて使えるので、両手が使えて腕の負担が少なく、赤ちゃんをしっかり洗えます。

おふろの前後の待機場所に



ママ・パパが体を洗っている間の待機場所や、おふろ上がりの赤ちゃんのお着替え場所としても活躍。

ふれた時にひんやりしにくいのもうれしい。

旅行や帰省時の持ち運びに便利

新生児なら頭から足まではみ出ずに寝かせられるサイズながら、折りたためてコンパクトに持ち運べます。

洗いやすく、乾かしやすい

汚れてもサッと洗えてお手入れがラク。立てて置けば水はけがよく乾きやすい。

お部屋で室内マットに



おむつ替えの時や、赤ちゃんのお部屋での遊び場に。

お外でレジャーマットに



持ち運べるのでアウトドアにも。赤ちゃん用のふかふかレジャーマットとしても活躍。

■商品概要













大きなサイズもご用意しています。







