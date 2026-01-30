バイオ技術が拓く、北海道の食・農業の新たな価値セミナーを開催します
バイオ技術が拓く、北海道の食・農業の新たな価値セミナーを開催します 「バイオ」「フードテック」を活用した新たなビジネスの可能性
※バイオものづくりとは
微生物や細胞、酵素などの生物が持つ機能を活用し、食品原料、農業資材、素材、化学品等を製造する技術・考え方の総称。
開催概要
【日時】2026年2月20日（金）13：30～16：30
【場所】エア・ウォーターの森（札幌市中央区北8条西13丁目28-21）
【配信方法】Microsoft Teams
【対象】食・農業関連事業者、一次産業関係者、自治体・官公庁等担当者、大学・研究機関 等
【定員】対面参加：50名 オンライン参加：定員無し（参加費：無料）
【主催】経済産業省北海道経済産業局（業務委託先：株式会社矢野経済研究所）
プログラム（予定）
◆講演：バイオものづくり社会への適合に向けて
経済産業省 生物化学産業課 課長補佐 中山 真 氏
◆取組紹介：北海道経済産業局令和7年度バイオ関連調査結果および今後の取組方針について
経済産業省北海道経済産業局 次世代産業課
◆講演：細胞性食品に係る規制課題や北海道のポテンシャルについて
一般社団法人 細胞農業研究機構 代表理事 吉富 愛望 アビガイル 氏
◆先進事例紹介
・未利用原料を用いた油脂産業構造転換に寄与するバイオものづくり技術の開発と実証
不二製油株式会社 未来創造研究所 新原料・新技術創出部 副部長 柴田 雅之 氏
・てん菜由来の新食品素材『マイコプロテイン』事業への挑戦
日本甜菜製糖株式会社 技術部長 竹下 靖史 氏
NoMyJAPAN株式会社 共同代表取締役 田中 美帆 氏
・発酵を取り入れたプラントベースフードの取り組み
ネクストミーツ株式会社 取締役ファウンダー 佐々木 英之 氏
・藻類・細胞培養技術による次世代循環型食料生産～北海道発産業創出の可能性～
日本細胞農業協会 理事／東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 所長・教授 清水 達也 氏
申込方法
以下の申込みフォーム・二次元コードから申込みください
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/hokkaido02/20260220_bioseminar
申込締切：2026年2月19日（木）12：00
取材要領
・取材を希望される方は、以下の項目を記載の上、E-mailでご登録願います。
・本イベントすべて取材可能です。また、講演・登壇者への取材が可能です。
【登録項目】
・会社名
・氏名
・携帯電話番号
※提供いただいた情報は、本事業の取材登録以外の目的には一切使用いたしません。
【登録先】
・宛先：経済産業省 北海道経済産業局 地域経済部 次世代産業課
・E-mail：bzl-hokkaido-bio1@meti.go.jp
・申込締切：2026年2月18日（水）17時まで
（本件に関する問い合わせ先）
経済産業省北海道経済産業局
地域経済部 次世代産業課
課長：佐藤 担当：荒木、佐藤
電話：011-709-2311(内線2555)
E-mail：bzl-hokkaido-bio1@meti.go.jp