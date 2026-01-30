福祉施設の方が真心こめて作った「バレンタインショコラパン」キャッチャー　～焼きたて×チョコ×パン～　今年のバレンタインは、日常に寄り添いながら焼きたての特別感が演出できる“パン”を使用！

株式会社東洋

“笑顔創造”を企業理念とする株式会社東洋(埼玉県桶川市／代表取締役 中村秀夫)は、チョコづくしの特別なパン「バレンタインショコラパン」を2月1日～2月28日のバレンタイン月間限定で、クレーンゲーム専門店エブリデイ行田店の「毎日焼きたてパンキャッチャー」にて展開します。

■企画概要

企画名:バレンタイン月間限定「バレンタインショコラパン」キャッチャー

開催期間:2026年2月1日(日)～2月28日(土)

開催場所:エブリデイ行田店

企画内容:・埼玉県鴻巣市にある福祉パン工房「パン・ド・ノア」さんが作成したバレンタイン限定特

製チョコパンを毎日焼きたてで提供。

・エブリデイ行田店のみにある、「毎日焼きたてパンキャッチャー」での限定展開

パンの特徴:チョコが練りこまれたパン生地で、中にはチョコクリームがたっぷり入っています。

パンの表面には、工房の方がチョコペンで可愛らしいハートマークを描いてくれています。

「バレンタインショコラパンキャッチャー」の筐体の写真

■なぜチョコではなく、パンなのか

バレンタインといえばチョコレートが定番ですが、クレーンゲームを通して自社でしかできない“少

し意外で、記憶に残るバレンタイン体験“をお届けしたいと考えました。

そこで着目したのは、日常に寄り添いながらも焼きたての特別感を演出できる“パン”です。

エブリデイ行田店にしかない「毎日焼きたてパンキャッチャー」を活用することで「クレーンゲーム

で取る楽しさ」「焼きたてをその場で味わえる体験価値」「福祉施設パン工房による、人の想いが込

もったパン」といった、まさに“少し意外で、記憶に残るバレンタイン体験“を提供できると考えまし

た。

■展開するパン「バレンタインショコラパン」とは

このパンは、パン・ド・ノアさんがこの企画のためだけに作成をしてくださったバレンタイン限定の

特別なチョコパンです。生地にはチョコが練りこまれていて、中にもチョコクリームが入っているた

め、バレンタインに基づいたチョコづくしのパンがとなっています。またパンの表明には、工房の方

がチョコペンで可愛らしいハートマークを描いてくれています。

■パン・ド・ノア(PAIN DE NOIX)とは

埼玉県に拠点を置く社会福祉法人「一粒」が運営する就労支援型のパン工房です。

障害のある方が地元で愛される手作りパンを提供しながら、パン作りを通じて社会に参加し、自立を

目指す施設です。

■「埼玉県障害者就労支援施設プレミアムパートナー企業」「障害者就労施設応援企業」認定について

2021年4月1日から行田店にて、福祉施設支援のクレーンゲーム「毎日焼きたてパンキャッチャー」を展開している株式会社東洋ですが、継続的な取り組みや実績が評価され、令和4年11月1日に「障害者就労施設応援企業」に認定され、感謝状を授与頂きました。

また令和5年10月23日には「令和5年度 埼玉県障害者就労支援施設プレミアムパートナー」に認定されました。

障害者就労施設応援企業認定時に頂いた感謝状のお写真埼玉県障害者支援施設就労支援施設プレミアムパートナー認定時に頂いた認定証のお写真

■開催店舗について

この企画が開催される店舗は、クレーンゲーム専門店 エブリデイ行田店(埼玉県行田市)となります。

【開催店舗の詳細】

住所:〒361-00037

埼玉県行田市下忍644-1

営業時間:平日12:00～22:00

土日・祝日10:00～22:00

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)



・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)

【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当 小泉 礼穂(こいずみ れお)

広報直通電話電話番号 080-9021-8647

広報直通メールアドレス toyo-press@toyo-egroup.jp