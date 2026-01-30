くつろぐ時間も、眠る夜も、愛犬と。一緒に寝られるソファベッド「SWANEL-DOG」誕生
人とペットが、同じ目線で、同じ時間を過ごせる家具を。
日本唯一（※1）のソファベッド・ラグジュアリーブランドを展開する SWANEL株式会社 は、新たな取り組みとして、愛犬と一緒に使えるソファベッド「SWANEL-DOG（スワネル・ドッグ）」を開発しました。
本製品は2026年1月26日より、SWANEL品川ショールームにて完全予約制で実際にご体験いただけます。
※１・・・当社調べ2024年6月時点
SWANEL-DOG 開発の背景
ペットは、ただ一緒に暮らす存在ではなく、
日々の時間と気持ちを分かち合う、かけがえのない家族です。
それでも、暮らしの中で
「本当はもっと近くにいたいのに」
そう感じる瞬間は、少なくありません。
SWANELが目指したのは、
愛犬との距離を無理なく、自然に縮められる家具。
昼は、並んでくつろぎ、同じ空間で穏やかな時間を過ごす場所。
夜は、眠りにつくその瞬間まで、愛犬の気配と温もりを感じながら、
深い安心感に包まれて過ごせる場所。人が心地よいこと。
そして、犬にとっても心地よいこと。
どちらかが我慢するのではなく、
ふれあいが日常になることを大切に考えました。
こうして生まれたのが、
人と愛犬が、昼も夜も、同じ場所で時間を重ねられる
ソファベッド「SWANEL-DOG(https://swanel.co.jp/lp-swaneldog/)」です。
さらに「SWANEL-DOG」は、ペット専用の宿泊施設においても導入されており、
愛犬と人が同じ空間で安心して過ごせるソファベッドとして評価されています。
日常の暮らしはもちろん、滞在空間で求められる快適性と安心感の両立を実現しています。
SWANEL-DOG の特徴
アクアクリーン やウルトラスエードの特殊な生地
ペットの爪、引っ掻き、摩耗やスクラッチに強い素材を使用。イージークリーンで水や中性洗剤等で汚れやが落ちやすい。
不意のアクシデントで濡れてしまっても、マットレスに染み込まない設計
コの字型クッションは座面クッションとジッパーでジョイントされており、愛犬の排泄や吐き戻しなどで濡れてしまった場合でも、下のマットレスに染み込みにくい構造を採用。
クッション部分は簡単に取り外して丸洗いが可能で、毛が隙間に溜まりにくい。
ペットがくつろぎやすい絶妙な柔らかさのクッション
SWANELならではの寝心地・座り心地はそのまま
で、ペットもくつろぎやすい硬さのクッションを採用。
品川ショールームでの体験スタート
2026年1月26日より、SWANEL品川ショールームにてSWANEL-DOGを実際に体験が可能です。
ご見学は完全予約制となっております。
お手数ですが、事前に必ずご予約をいただけますよう、お願いいたします。
【完全予約制】品川ショールーム
〒108-0075
東京都港区港南4-1-10-1203
Googleマップで確認する(https://maps.app.goo.gl/gg5sCUmDQsmz4KsM7)
ショールーム体験のご予約は、SWANEL-DOG 専用LPの予約フォームより受け付けております。
来場予約ページはこちら(https://swanel.co.jp/lp-swaneldog/)
お問い合わせフォーム
ご注文やアフターケアのご相談はこちら
TEL：0466-33-5070（平日9:00~18:00）
E-mail：contact@swanel.co.jp (お名前ご用件を明記の上、田村宛までご連絡くださいませ。)
会社概要
SWANEL株式会社
本社 : 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3-1-41-208
設立 : 2020年2月
WEB : https://swanel.co.jp/
公式Instagram : https://www.instagram.com/swanel.official/
事業内容 : 家具開発及び販売