ゼロトラストの導入、AI活用、産業ネットワークの拡大が牽引する運用技術（OT）セキュリティ市場の成長
産業の高度化とサイバーリスクの深刻化に伴い、世界のOTセキュリティ市場がどのように拡大しているのか
産業環境のデジタル化と接続性が進む中で、運用システムの保護は極めて重要な経営課題となっています。世界の運用技術（OT）セキュリティ市場は、物理インフラに対するサイバー脅威の増加や、ITと産業ネットワークの融合を背景に、急速な進化を遂げています。本記事では、市場のこれまでの展開、2035年までの成長見通し、そして競争環境や技術革新を形づくる戦略的要因について、洞察重視の視点から解説します。
市場実績と将来見通し
本市場評価では、2020年から2025年までの実績期間におけるOTセキュリティ市場の動向を分析し、2025年から2030年、さらに2035年までの中長期予測を提示しています。分析対象はすべての主要地域に及び、各地域の主要国市場についても詳細に評価し、導入状況や投資動向の違いを明らかにしています。
2025年における世界の運用技術セキュリティ市場規模は約222億6,780万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率10.9％という力強い成長を示しました。今後はさらに成長が加速し、2025年の222億6,780万ドルから2030年には378億2,030万ドルへ、年率11.2％で拡大すると見込まれています。長期的には、2030年以降も年平均成長率10.5％で成長を続け、2035年には約622億5,780万ドル規模に到達すると予測されています。
業界リーダーの成長戦略
OTセキュリティ分野で事業を展開する企業は、競争力強化に向けた包括的な戦略を推進しています。段階的な改良にとどまらず、協業や製品・サービスの拡充を通じて、複雑化する産業向けサイバーセキュリティ需要への対応を進めています。
主な戦略的取り組みは以下の通りです。
● 戦略的パートナーシップの構築および強化による事業展開力と提供能力の向上
● 産業環境向けに設計された新たなセキュリティ製品や統合ソリューションの投入による成長と業務効率の促進
レポートの全体像はこちらからご確認ください
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/operational-technology-ot-security-global-market-report
新たな市場機会を捉えるための重点分野
市場機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、OTセキュリティ事業者に対し、進化する脅威環境や産業ネットワーク構造に即した提供内容の拡充を推奨しています。
重点分野は以下の通りです。
● OT特有のサイバーリスクの高まりに対応するため、マネージドセキュリティサービスや継続的監視機能を拡大
● 分散化・高度化する産業システムを保護するため、ゼロトラスト型セキュリティアーキテクチャや集中管理プラットフォームを導入
● OT特化型サイバーセキュリティソリューションの開発と導入を加速させるため、専用のイノベーションおよび協業拠点を設立
● 人工知能などの先進技術を活用し、脅威検知能力と競争優位性を強化
● IT、OT、IoT全体の可視性を統合した検知・対応プラットフォームを構築し、包括的なセキュリティを実現
運用技術セキュリティのエコシステム
運用技術セキュリティとは、産業制御システム、監視制御およびデータ収集システム、プログラマブルロジックコントローラ、ならびに物理プロセスや環境を制御・監視する関連ハードウェアおよびソフトウェアを保護するための製品やサービスを指します。これらのシステムは、エネルギー、製造、輸送、鉱業など、デジタル技術によって設備やインフラを直接制御する産業分野において不可欠な存在です。
