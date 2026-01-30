選びやすさが広がる、既成カタログ30商品

贈答花専門店ビジネスフラワー®が、「Webカタログギフトサービス」の既成カタログの商品数を従来より拡充し、全30商品での提供を開始しました。用途やご予算に応じて、あらかじめ商品を選定した既成カタログを用意することで、急ぎの贈答や商品選定に迷う場面でも、スムーズにご利用いただけます。

https://www.biz-hana.com/kodawari/choice.html

贈る側にも、受け取る側にも配慮したフラワーギフト

「Webカタログギフトサービス」は、贈り主の想いと、受取人さまの都合の双方に配慮した贈答花サービスです。贈り主は、用途や予算に合わせて既成カタログまたはオリジナルカタログを選択・作成し、メールで受取人さまへ送付します。受取人さまは、カタログ内からお好みの商品を選択し、都合の良いお届け日・時間・お届け先を指定して受け取ることが可能です。名札内容やメッセージカードも事前に設定できるため、従来の贈答花と同様の形式でお届けできます。また贈り主が住所を確認する必要がない点も特長です。

従来の花ギフトでは、相手の好みや設置スペースが分からないこと、不在による再配達、同様の花が重複して届くなどの課題がありました。特に法人贈答では、先方の都合を細かく確認することが難しく、贈る側・受け取る側双方に負担が生じていました。本サービスは、こうした課題を解消する贈答の形として開発されています。









確実性と柔軟性を両立する、贈答花の選択肢

今回拡充した既成カタログは、贈答花のプロが用途別・価格別に商品を選定しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。また、贈る商品があらかじめ決まっている場合には、カタログ内に商品を1点のみ掲載し、受取人が希望するお届け日を指定する使い方も可能です。さらに一度作成したWebカタログは次回以降の注文でも再利用できるため、法人間の継続的な贈答や定型的なご利用にも適しています。「Webカタログギフトサービス」は、ホームページより会員登録・お申し込みを受け付けています。

贈る人の想いを大切にしながら、受け取る人の都合にも寄り添う。ビジネスフラワー®の「Webカタログギフト」で、心を込めたフラワーギフトをお届けします。









https://www.biz-hana.com/kodawari/catalog.html

https://www.biz-hana.com/shop/catalog/celebration