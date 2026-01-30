¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹Âç¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ë¤è¤ë〝°ÛÀ¤³¦¥¾¥ó¥Ó¥Ð¥È¥ë¡É ¡Ø¥Þ¥ë¥¾¥ó Å¾À¸¤·¤¿¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡Ù ¾®Àâ ¾å¡¦²¼´¬ 1·î30ÆüÆ±»þÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø»æ´ÕÄê»Î¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ë ÌÏ·¿¤Î²È¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤Ç¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤!¡ÙÂç¾Þ¡¦Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ÎÅÄÇ¯»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ø¥Þ¥ë¥¾¥ó¡¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Î¾å¡¦²¼´¬¤ò2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ê¤¤´ñÌ¯¤Ê°ÛÀ¤³¦¤ÇÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿¥¾¥ó¥Ó¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£
Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶öÁ³Å¾°Ü¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«?
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340395/images/bodyimage1¡Û
[¤¢¤é¤¹¤¸]
ÆÍÇ¡ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¡£Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹µ¤¨¤¿²¶¤Ï¡¢Êì¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦ºÇÃæ¡¢¤½¤ÎÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡¢¤·¤«¤·ÃÏÍý¤ä¸ÇÍÌ¾»ì¤¬°Û¤Ê¤ë´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¡£¡È°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡É? ¤¤¤ä¡¢¡ÈÊÂ¹ÔÀ¤³¦¡Ê¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¡Ë¡É¤«?
¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤Ê¤«¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Þ¤ÇÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤ÆÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë! ¤Þ¤µ¤«¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ! ¤Ç¤â³¹¤Î¿Í¡¹¤â·Ù»¡¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¥¾¥ó¥Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«?
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340395/images/bodyimage2¡Û
¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÐ¥¾¥ó¥ÓÍÑ¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥Ä¡ÖZIM¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥Ç¥â¥ó¥Ù¥¤¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー³»Éð¡Ù¤Î¥¯¥êー¥Á¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëNi¦È»á¤¬Ã´Åö¡£¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¡¢SF¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹!
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340395/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/340395/images/bodyimage4¡Û
¥Þ¥ë¥¾¥ó¡¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿
¡üºî¡¿²ÎÅÄÇ¯
¡üÁÞ³¨¡¿ÌðÂô½Ó¸ã
¡ü¥¤¥é¥¹¥È¡¦ZIM¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Ni¦È
¡ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢À½ºî¡¿Âç¿¹µ»í
¡ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢»£±Æ¡¿¥¹¥¿¥¸¥ªR
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥Þ¥ë¥¾¥ó Å¾À¸¤·¤¿¤é¤Þ¤ë¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿ ¾å´¬¡¦²¼´¬
¡üÈ¯ÇäÆü¡§202£¶Ç¯1·î30Æü(¶â) È¯Çä
¡ü³ÆÄê²Á¡§1,496±ß¡ÊËÜÂÎ1,360±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡üISBN¥³ー¥É¡§978-4-7986-4053-2¡Ê¾å´¬¡Ë¡¢978-4-7986-4113-3¡Ê²¼´¬¡Ë
¡üJAN¥³ー¥É¡§9784798640532¡Ê¾å´¬¡Ë¡¢9784798641133¡Ê²¼´¬¡Ë
¡üÈ½·¿¡§B6È½
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÇ¸¢É½µ
(C)ToshiUtada 2025
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡ü·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://hjweb.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
