世界のビルディング情報モデリング (BIM) 市場は、2032年までに236億5000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.6％で成長
はじめに
ビルディング情報モデリング（BIM）市場は、近年急速に成長を遂げています。この革新的な技術は、建設業界における作業効率を大幅に向上させ、建物やインフラの計画、設計、建設、管理において革新的な変化をもたらしています。世界中の建設業者、エンジニア、デザイナーはBIMを活用することで、プロジェクトのスムーズな進行、コスト削減、時間の節約を実現しています。本記事では、BIM技術の発展とその市場動向、さらには2032年までの予測成長を詳述し、業界における信頼性と専門性を高めます。
BIM市場の現状と成長予測
世界のBIM市場は、2023年から2032年にかけて急速な成長が見込まれています。2023年には75億4000万米ドルだった市場規模が、2032年には236億5000万米ドルに達することが予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は13.6％と非常に高い成長率を示しており、建設業界のデジタル化と効率化が進む中で、BIM技術の導入が加速していることがわかります。
BIMとは？
BIM（Building Information Modeling）とは、建物やインフラの全生命周期にわたって使用されるデジタル技術で、物理的および機能的な属性を含む詳細な3Dモデルを作成することを指します。従来の2D図面と比較して、BIMはより直感的で、視覚的に理解しやすい設計図を提供します。これにより、設計、施工、運用の各段階で迅速かつ効率的な意思決定を支援します。
BIMの主要な特徴は、建設プロジェクトに関与する全ての関係者が、リアルタイムで情報を共有できる点です。この情報共有が、プロジェクトの遅延やコスト超過を最小限に抑えるために重要な役割を果たします。
BIM技術の利点
BIM技術は、建設業界において数多くの利点を提供します。主な利点は次の通りです。
効率的な設計と可視化
BIMは、設計者やエンジニアが建物の3Dモデルを作成することを可能にします。これにより、設計段階での視覚化が可能となり、意図した結果が実現できるかどうかを事前に確認できます。デザインの変更がリアルタイムで反映され、ミスや不整合が早期に発見されます。
コスト削減と予算管理
BIMは、コスト見積もりツールと組み合わせることができ、設計段階でのリアルタイムの財務分析が可能です。これにより、正確な予算編成とコスト管理が実現でき、予算超過や無駄な支出を防止することができます。
効率的な建設スケジュールの管理
BIMは、建設スケジュールの立案や作業手順の計画にも役立ちます。施工業者は、作業の流れを可視化し、潜在的な障害やボトルネックを早期に特定することができます。これにより、建設作業がスムーズに進行し、納期通りに完成する可能性が高まります。
協力と情報共有
BIMは、プロジェクトに関与するすべての関係者（設計者、施工業者、サプライヤーなど）が同じデータを共有し、リアルタイムでコミュニケーションを取ることを可能にします。これにより、情報の重複や誤解を避けることができ、作業の効率が向上します。
主要企業のリスト
● ACCA software
● Archidata Inc.
● Asite
● Autodesk Inc.
● Beck Technology
● Nemetschek Group
● Pentagon Solutions LTD
● pinnacleinfotech.com
● Planon
● Procore Technologies, Inc.
● Revit Modeling India
