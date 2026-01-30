【関東・中部・関西】館内放送・BGMなど放送設備の取り扱い開始｜工場・教育施設・店舗向け／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年1月30日、工場・教育施設・店舗などを対象に、放送設備の新規導入および更新への対応を開始しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/broadcast-system/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260130
対応エリア：関東・中部・関西
※対応可否や現地調査の要否など、詳細はお問い合わせください。
▼お問い合わせ
お電話：052-684-7110（平日 9:00～18:00／土日祝・夏季休業日・年末年始を除く）
メール：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339870/images/bodyimage1】
■放送設備のニーズを受け、提供を開始
防犯カメラの設置をご相談いただく際、工場・教育施設・店舗などのお客様から「館内放送（音響）の調子が悪い」「BGMや呼び出しの運用を見直したい」といったお声をいただくことが増えてきました。
こうしたニーズを受け、トリニティーでは小規模施設から大規模施設までを対象に、放送設備の新規導入および更新への対応を開始しました。
館内放送やBGMなど、目的や用途に合わせて柔軟にご提案します。
■放送設備の活用シーン
工場
騒音や広い敷地で、呼び出し・注意喚起・作業連絡が届きにくい現場に。
建屋・フロアなどエリア別（ブロック）放送で、必要な場所へ確実に伝えられます。
店舗
BGMや店内アナウンスの音量・聞こえ方に悩む店舗に。
売場／バックヤードなど、場所に合わせて放送範囲や音量を調整できます。
教育施設
校内放送や呼び出し、チャイム運用を見直したい施設に。
校舎・階単位で放送範囲を切り替えられるため、授業を妨げにくく、連絡もスムーズに行えます。
病院・介護施設
落ち着いた環境を保ちつつ、呼び出しや案内を確実に行いたい施設に。
フロアやエリア単位で放送を分け、必要な場所へ絞って案内できます。
建屋・フロアなどエリア別（ブロック）で放送を切り替えられるため、作業連絡や呼び出し、注意喚起などを適切に実施することができます。
施設の規模に合わせて、最適な機器構成をご提案します。
■オプション機器・機器構成例について
チャイム付マイクやコンビネーションスピーカーなど、用途に合わせたオプション機器のご提案も可能です。
特設ページでは、施設の規模に合わせた機器構成例も掲載しています。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/broadcast-system/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260130
■防犯設備も含めたワンストップ対応
トリニティーでは、防犯カメラ・AIカメラの設置を中心に、施設の防犯・安全対策を支援しています。
今回、放送設備の導入・更新にも対応を広げ、入退室管理システムやカーブミラー設置なども含めて、関連設備をまとめてご相談いただける体制を整えました。
設備ごとに発注先を探したり、スケジュールや仕様を個別に調整したりする負担を抑え、導入をスムーズに進められます。
トリニティーは今後も、放送設備と防犯設備を含む各種ソリューションで、施設の安心・安全づくりをサポートしてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260130
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重・広島
配信元企業：株式会社トリニティー
