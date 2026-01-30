創刊69周年記念『家庭画報 3月号』1月30日発売　新・感動ダイニング／影絵作家・藤城清治101歳／フィギュアスケートこそ我が人生／織田裕二 反町隆史 亀梨和也ほか

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化社は、『家庭画報 3月号』を1月30日（金）に発売します。創刊69周年を迎えた今号、巻頭特集「新・感動ダイニング」では、2026年に訪れたい全国の美食の聖地をご紹介。「影絵作家・藤城清治101歳」では、アトリエから”生きる喜び”を描き続ける創作の様子をご覧いただきます。さらに、フィギュアスケーター19選手の挑戦を紹介する「銀盤こそ我が人生」、専門医から学ぶ「認知症の新常識」、鼎談「織田裕二 反町隆史 亀梨和也」など、今を豊かに生きるヒントとなるテーマ満載でお届けします。

慶祝「成年式」によせて 悠仁親王殿下

令和7年9月6日、秋篠宮家ご長男の悠仁親王殿下は19歳のお誕生日をお迎えになり、快晴の下、古式ゆかしく「成年式」が執り行われました。

秋篠宮皇嗣殿下の成年式以来、40年ぶりのことでした。

成年式は皇族の男子が成年に達せられたときに行われる「元服」に由来する儀式で、奈良時代より1300年の時を超えて、連綿と受け継がれてきました。

ご慶事にあたり、成年式に臨まれた悠仁さまのご様子と19年にわたるご成長の軌跡を辿ります。

記憶に刻まれるひと皿と出合う 新・感動ダイニング

誰もが知る人気シェフが新たに手がける話題のレストランから、美食家が贔屓にする実力店、その一皿のために足を運びたくなる未来のスターの店まで、2026年に訪ねたい心華やぐ美食の聖地にご案内します。俳優・町田啓太さんと訪れる秘密のダイニングにもご注目ください。

影絵作家・藤城清治101歳 ”生きる喜び”を届け続けて

戦前から絵を描き、戦後、絵の具のないなか”光さえあればできる”と影絵を始めた藤城清治さん。101歳の今なお日々創作に勤しむ藤城さんのアトリエへから、平和を願いながら、夢と希望を描き続ける藤城ワールドをお届けします。ライヴツアーのロゴの制作をきっかけに親交を深める歌手・MISIAさんとのスペシャル対談、戦後80年の特別プロジェクトで藤城さんと平和について語り合った櫻井翔さんのスペシャルインタビューも必見です。特別付録には、藤城清治さんのポスターも。※付録のポスターは通常版とプレミアムライト版で絵柄が異なります。

【フィギュアスケート】銀盤こそ我が人生

2月6日から行われるミラノ・コルティナ冬季五輪。メダルが期待される女子シングルの坂本花織選手、男子シングルの鍵山優真選手、ペアの三浦璃来＆木原龍一組ほか代表の千葉百音選手、中井亜美選手、佐藤駿選手、三浦佳生選手、長岡柚奈＆森口澄士組、吉田唄菜＆森田真沙也組、そして1月に開催された四大陸選手権で活躍した青木祐奈選手、山本草太選手、友野一希選手、今季での現役引退を表明した三原舞依選手、樋口新葉選手、壷井達也選手、江川マリア選手をご紹介。銀盤に真摯に向き合う姿をご覧ください。

正しく知れば怖くない 認知症の「新常識」

認知症が身近な問題になってきたとき、取り組むべきは、認知症を正しく理解し、恐れず、効果的な予防法に努め、適切な医療を求めることです。正しい知識、科学的根拠のある生活習慣と体のケア、脳神経外科医がすすめる「ブレインフード」、専門医に学ぶ「私の認知症予防法」、アルツハイマー病検査の最前線、認知症の親を介護してきた5人に伺う”接し方”。認知症の”新たな常識”をお伝えします。

その他、注目の企画

○ 名家の雛祭りと今様のお雛飾り 桃の節句を祝う

○ ドレスコード別・装いの提案 気品を宿す社交ジャケット

○ 一流メゾンの2026春夏コレクションより 装い新たに、春の新作バッグ

○ 世界遺産・薬師寺奉納行事 八神純子―魂の歌―

○《今月の人》織田裕二 反町隆史 亀梨和也

○《連載》こころのレシピ 五木寛之

○《連載》アメシストの神秘―紫の復権―

○《連載》松本幸四郎夫人・藤間園子さんが案内する 江戸の手仕事

○《連載》遠州茶道宗家・若宗匠、小堀宗以さんと学ぶ 茶の湯の道を往く

○《連載》料理家・三枝政代 Masayo's Style 暮らしの遊び心

○《連載》今森光彦 ”環境農家”の愉しみ

○《連載》80代、現役女医の一本道 天野惠子医師

『家庭画報 3月号』（左） 定価／2,000円（税込）

『家庭画報 3月号 プレミアムライト版』（右） 定価／1,400円（税込）

発行／世界文化社

＜『家庭画報 3月号』目次＞

