山形県

山形の食、食の雑貨、つくり手が集うポップアップイベント『山形ひとときSTAND』を東京・上野エリアで開催

『いいもの山形』掲載ブランドが集結

山形県は、県産品ポータルサイト『いいもの山形』(https://iimono-yamagata.jp/)に掲載されている事業者の魅力を体験できるポップアップイベント「山形ひとときSTAND」を、2026年2月14日（土）に東京都上野エリア【ROUTE89 Sharing Studio／YUKUIDO】にて開催します。

本イベントは、山形のいいものを味わう「山形ひととき」シリーズの第2回です。山形から、食べもの・飲みもの・食の雑貨や人、カルチャーが集まり、東京で楽しむ1日をお届けします。素材の味わいはもちろん、つくり手の工夫や背景にも触れられる時間です。

当日は、山形食材を使った洋風軽食ランチを囲みながら、山形の果実を使ったものづくりに取り組む2組のつくり手によるゲストトークをお楽しみいただきます。会場には、山形のクラフト酒やクラフトジュースを楽しめるドリンクスタンドも登場。イベント終了後には、一部食品の販売も予定しています。

先着30名限定。参加者全員に〈ケンランドリネン〉特製、リネン100%コースターをプレゼントいたします。

イベント概要

イベント名：山形ひとときSTAND

日時：2026年2月14日（土）13:00～14:30（12:30 受付開始）

会場：ROUTE89 Sharing Studio

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目13-9 ROUTE89 BLDG. 1F

参加費：3,000円（税込）※軽食ランチ・記念品付き

定員：30名（先着順）

主催：山形県

企画運営：株式会社キッチハイク

申込ページ：【https://yamagatahitotokistand2026.peatix.com】

プログラム内容

１. 山形の食材で彩る軽食ランチプレート

当日は「目で見ておいしい、食べておいしい」をテーマに活動するナチュラルフードコーディネーター〈がじゅま～る（MASAOさん・YUIさん）〉が、山形の食材を生かした洋風軽食ランチプレートをご用意します。郷土食材をアレンジし、素材のおいしさに新しい発見がある一皿をお楽しみください。

また当日は、〈くらしの金具・里山〉のフルーツピックや〈ケンランドリネン〉の特製コースターなど、山形の食の雑貨も使用予定です。食べる時間を通して、山形の手しごとにも触れていただけます。

２. つくり手が語る「風土と人、ものづくり」ゲストトーク

山形から2組のつくり手が登壇し、山形の風土が育む素材を生かしたものづくりの背景や想いについて伺います。

〈寒河江商店／COZAB GELATO（天童市）〉石田大さん

イタリアの伝統的な製法を土台に、素材そのものの色・香り・味わいが伝わるジェラートを手がける〈COZAB GELATO〉。素材選びの基準や季節に合わせた味づくり、新商品開発の背景など、ジェラートを通して山形の魅力を伝える取り組みについて伺います。当日は定番フレーバーと季節のフレーバーのテイスティングに加え、バレンタイン限定フレーバー等の販売も予定しています。

〈漆山果樹園（南陽市）〉漆山陽子さん

南陽市で80年以上ぶどうづくりを続ける〈漆山果樹園〉は、30種類以上のぶどうを育てる果樹園です。栽培に加え、ドライフルーツや菓子などの加工品づくりも手がけ、できるだけ添加物に頼らず果実の恵みを生かした商品づくりを行っています。当日は、自家栽培ぶどうや県産フルーツを使用したドリンクやスイーツの販売も予定しています。

※提供内容は変更となる場合がございます。

出展ブランド一覧

ランチプレートで味わう、山形の「食」

漆山果樹園（南陽市）：自家製ドライフルーツの「陽果ドライフルーツチョコクランチ」や自家栽培ぶどうのスイーツ、ドリンク等

COZAB GELATO（天童市）：県産素材を生かしたクラフトジェラート

玉谷製麺所（西川町）：月山エリアの雪景色を思わせるアートパスタ「雪の結晶パスタ」

みさきの一軒家（鶴岡市）：庄内浜のたこと季節野菜の旨みが詰まった「たこと季節野菜のラタトゥイユ」

乃し梅本舗 佐藤屋（山形市）：乃し梅×和の生チョコ「玉響（たまゆら）」

酒田米菓（酒田市）：元祖うすやき煎餅「オランダせんべい」ほか、冬季限定チョコがけスイーツ「oran de chocola」

飲み比べで広がる、山形の「飲みもの」

加藤嘉八郎酒造（鶴岡市）：県産ぶどうを合わせた日本酒カクテル「山形カクテル ふるふるぶどう」

リンゴリらっぱ醸造所（新庄市）：有機りんごで仕込むシードル「未熟なダブルス」、微発酵りんごジュース

出羽桜酒造（天童市）：季節限定のにごり酒「出羽桜 桜花吟醸酒 さらさらにごり」

Sanbika（山美果）：県産りんごのクラフトジンジャーシロップ

手にとって感じる、山形の「食の雑貨」

くらしの金具・里山（朝日町）：山の芽吹きを表す黄銅製「早蕨のフルーツピック」

ケンランドリネン（山形市）：ラッフルリネン100%リバーシブルコースター

開催の背景

『いいもの山形』は、山形県が運営する公式ポータルサイトとして、生産者・つくり手のものづくりにかける想いの紹介などを通じ、食・工芸・文化を幅広く発信しています。「山形ひとときSTAND」は、その掲載事業者のプロダクトを実際に味わい・手に取り、つくり手の声に触れられるリアルイベントとして企画されました。食を起点に、山形と首都圏の人々が新たに出会うきっかけを創出します。

※前回のイベント風景

申込方法・締切

・申込方法：イベント予約ページ（Peatix）よりお申し込みください

【https://yamagatahitotokistand2026.peatix.com】

・申込締切：【2026年2月6日（金）】まで

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

開催場所

会場名: ROUTE89 Sharing Studio

住所: 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目13-9 ROUTE89 BLDG. 1F

アクセス: JR上野駅入谷改札口より徒歩8分／東京メトロ銀座線 稲荷町駅より徒歩5分

お問い合わせ

株式会社キッチハイク

お問い合わせ窓口: support@kitchhike.zendesk.com