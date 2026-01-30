【生成AIで業務DX】木村情報技術、企業の多様な課題に対応する生成AIサービス群を拡充。コンサルティングや教育・研修まで一貫して支援

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、企業における生成AI活用ニーズの拡大を受け、生成AIに関する提供サービスを拡充しました。

生成AIの導入・活用においては、単にツールを導入するだけでなく、企業ごとの状況や課題に寄り添い、継続的に支援できるパートナーとの関係構築が重視される傾向にあります。当社ではこうした背景を踏まえ、従来から提供してきた専用環境の構築・運用に加え、生成AIの検討段階におけるコンサルティングや教育・研修についてもサービスとして拡充しました。

生成AIに関する取り組みを一貫して支援し、企業ごとの課題や用途に応じた生成AI活用を通じて、業務DXの推進を支援します。

背景：生成AIの進化と企業ニーズの多様化

近年、生成AIを取り巻く技術進化のスピードは著しく、企業における活用も急速に広がっています。一方で、実際の導入や活用の現場では、次のような課題が多く聞かれます。

- 何から着手すべきか分からない- 生成AIに関する社内教育を進めたいが、対応できる人材が不足している- 自社の課題や業務に適した生成AI活用について、相談先が欲しい- 導入して終わりではなく、社内定着や教育、安定運用、継続的な改善まで見据えたい

木村情報技術では、こうした企業ごとの課題や要望に応えるため、これまで個別に設計・提供してきた生成AI関連の取り組みをサービスとして整理・体系化しました。

生成AI導入・活用を「ワンストップ」で支援

木村情報技術の生成AIサービスは、単なるツール導入にとどまらず、企業の状況や課題に応じた段階的な支援を重視しています。

生成AIの検討段階から、専用環境の構築・運用、コンサルティングや教育・研修までを一貫して支援するとともに、プロンプト作成やeラーニングコンテンツの制作など、目的や課題に応じた多様な支援内容を提供します。

1.探索・理解フェーズ【教育・研修】

企業ごとの課題や業務内容に合わせたセミナーや研修を構築・実施します。生成AIやDXに対する理解を深め、社内での活用に向けた土台づくりを支援します。

2.企画・設計フェーズ【コンサルティング】

業務課題の洗い出しや分析を行い、DX計画を策定します。あわせて、AI活用のユースケース選定や、ROI・効果測定指標の設定まで行います。

3.開発・実装フェーズ【オーダーメイド開発】

企業ごとの要件に応じて専用システム構築を行います。プロジェクトチームの立ち上げから、マネジメント、設計、開発まで行います。

4.運用・拡張フェーズ【サーバー運用支援】

社内展開や教育、利用範囲の拡張を支援するとともに、利用状況のモニタリングや改善を行います。システムの安定稼働や保守対応も含め、継続的な活用を支えます。

生成AIサービスの活用例（専用環境の例）

以下は、代表的な活用例の一部です。このほか、音声認識からの議事録・申込書作成、問い合わせメールログの分析・振り分け、レポートの採点・評価、文書の要約、配送データをもとにしたルート作成など、生成AIサービスは企業の多様な業務に活用されています。

営業ロールプレイ

AIを想定顧客とした、営業ロールプレイが行える環境を構築します。営業担当者の教育や研修に活用されています。

社内文書のナレッジ化

社内に散在している各種文書をそのまま投入し、生成AIがナレッジとして扱える環境を構築します。質疑はもちろん、根拠となる参照文書の該当箇所を同時に提示します。

DB/DWH向けSQL生成

データベースやデータウェアハウスのデータ抽出を、SQLの専門知識がなくても対話形式で扱える環境を構築します。最適な表示方法についても生成AIが提案します。

今後の展望

木村情報技術は、生成AI技術の進化や企業ニーズの変化に合わせ、今後も生成AIサービスの開発・改善を継続していきます。

導入して終わりではなく、企業の成長や業務変化に寄り添いながら、生成AI活用を長期的に支えるパートナーとして、価値提供を続けてまいります。

生成AIの活用をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「Japan IT Week 春【東京】」出展のお知らせ

2026年４月8日(水)から10日(金)まで、東京ビックサイトで開催される日本最大のIT・DXの総合展「Japan IT Week 春【東京】」(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html)に出展します。

会期中は、企業の現場で生成AIを活用し、成果につなげていくための取り組みや活用事例をご紹介します。

生成AIの導入や活用方法にお悩みの方、具体的な活用イメージを知りたい方は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

▶当社の出展社ページはこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%9C%A8%E6%9D%91%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8A%80%E8%A1%93%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-1a45195c-d884-49e3-a9ea-e6c59fb350df.html#/)

