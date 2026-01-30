【2026年2月1日新発売】優雅な艶と柔らかさに満ちて、心地よく和らぐスキンオイル『ベルアージュ エンリッチオイル ∞』。
ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、2026年2月1日、ベルアージュ ∞のスペシャルラインより、『ベルアージュ エンリッチオイル ∞』を新発売いたします。
【商品概要】
ベルアージュ エンリッチオイル ∞
＜スキンオイル＞ 75mL 11,000円（税込）
ホームページ
https://hollywood-jp.com/product/belage/#enrichoil
【販売店舗】
全国のハリウッド取扱店
https://hollywood-jp.com/shoplist/
＊店舗によって取扱い商品が異なりますので、事前にお問い合わせください
和らぐスキンオイル
やさしくなじみ、うるおいを与えて、和らぎが美しさをめぐらせます。
適量（目安としてポンプ１～２回押し位）を手のひらに取り、乾燥の気になる部分からやさしくなじませてください。多めにとり、マッサージオイルとしてもお使いいただけます。
顔・体・髪へ使用できるマルチケアオイルです。
配合成分
めぐりを高め、いきいきとした若々しい肌印象へ
▼植物由来ビタミンKコンプレックス（チャ種子油、アンズ核油、アボガド油、カニナバラ果実油、ブドウ種子油）＜保湿成分＞
▼ローヤルゼリーエキス＜保湿成分＞
▼カミツレ花エキス＜保湿成分＞
▼マロニエエキス＜保湿成分＞
▼ビタミンB₆誘導体（トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン）＜整肌成分＞
▼パルミチン酸レチノール＜整肌成分＞
▼ビタミンE（トコフェロール）＜整肌成分＞
▼グリチルレチン酸ステアリル＜整肌成分＞
全成分
スクワラン、トリエチルヘキサノイン、ミリスチン酸オクチルドデシル、エチルヘキサン酸セチル、マカデミア種子油、メドウフォーム油、イソノナン酸イソノニル、パルミチン酸レチノール、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、チャ種子油、アンズ核油、アボカド油、カニナバラ果実油、ブドウ種子油、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、マロニエエキス、グリチルレチン酸ステアリル、コーン油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、トコフェロール、香料
五感に語りかけるベルアージュの香り
ベルアージュは、品格と艶やかさという相反する魅力をも包み込む、空間的で、五感に響く香りを表現しました。また、国境を越えて世界を魅了する日本女性を象徴するような、インターナショナルな香りを目指しました。
時空を超えるマインドフルネスな香りは、大人世代の女性の一日を、輝く、ハツラツとした境地へと高めます。
ベルアージュ ∞
美しさは時を超えて
女性の美しさは ～時を重ねてこそ～ より深みを増す。時間を止める必要はない。
豊かな時間を楽しむライフスタイルこそが真のエレガンス。
Octagon & Eternity ∞
古来より日本では、八は聖数であり、大変縁起のいい数字とされ、「八重」「八島」など、その豊潤さもまた、賛美をもって8で表現されてきました。そして、大人の女性の豊かさ、すべての面で成熟した大人の女性のシンボルともされていた「8」という数。旧シリーズのボトルデザインから引き継ぐ8角形（オクタゴン）に、ベルアージュの揺るがないコンセプトを託しました。
その「オクタゴン」をキービジュアルとした、ベルアージュのテーマは『∞ エタニティ』。いつまでも続く美しい時間、美しい肌を意味し、日本だけでなく世界との交流の想いも込めています。日本の「8」が世界に羽ばたくとき、『∞エタニティ』の美の可能性が生まれます。
落とす美容、与える美容、スペシャルケア、ヘアケア、オーラルケアのシリーズで展開されており、トータルビューティを叶えるアイテムが揃っています。
ホームページ ベルアージュサイト https://hollywood-jp.com/belage/