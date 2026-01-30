【ロウリーズ・ザ・プライムリブ】東日本×西日本　産地別に楽しむ冬のフレッシュオイスター

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長 河野 博明］は、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ(以下、ロウリーズ)」にて、旬の冬牡蠣を味わう特別メニュー「冬のオイスター・セレクション」を提供いたします。

冬の海が育んだ、2種のフレッシュオイスター

ロウリーズでは、牡蠣が最も美味しさを増す冬の季節にあわせ、産地の個性を楽しめる2種類のフレッシュオイスターをご用意しました。東日本と西日本、それぞれ異なる海域で育まれた牡蠣は、味わい・香り・余韻に明確な違いがあり、一皿ごとに産地の表情を感じていただけます。

素材の魅力をシンプルに味わえるフレッシュオイスターは、食前の一品としてはもちろん、ワインやビールと合わせることで、より一層その旨味が引き立ちます。

ロウリーズならではの上質な空間で、冬の海が育んだ味わいを、食べ比べでお楽しみください。

YAMADA Oyster（ヤマダ オイスター） 980円

産地：岩手県・山田

穏やかな甘みと力強い旨味が重なり合い、深みのある味わいを生み出す一粒。

こだわりの選別や温湯処理など、手間暇を惜しまない養殖方法により、牡蠣本来の旨味を最大限に引き出しています。

海雫（うみしずく） 800円

産地：大分県・佐伯

シンプルで澄んだ塩味が牡蠣の旨味を引き立てる、さっぱりとした味わい。

後味が軽く、食べ進めやすいため、ワインやビールなどお酒との相性も抜群です。

提供期間：3月31日(火)まで

※オイスターの仕入れの都合上、予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。※表示価格はすべて税込です。

スマート予約で快適な体験を

ご予約は「Club Wonder」からどうぞ。年会費無料で、スマートフォンから簡単に予約ができ、来店ポイントも貯まります。貯まったポイントはデジタルギフトカードに交換できるほか、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、様々な特典が追加されます。

Club Wonder :https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration

ロウリーズ・ザ・プライムリブについて

ロウリーズ・ザ・プライムリブは、1938年にアメリカのビバリーヒルズで創業した、プライムリブが自慢のアメリカンダイニングです。定番の厚切りローストビーフとアメリカンスタイルのシンプルで豪快な料理を、皆でシェアしてお楽しみいただけます。現在世界で12店舗を展開し、日本では、赤坂、恵比寿、大阪の3店舗を営業しています。最高の料理とダイナミックなパフォーマンスにより、あらゆる世代の皆様を驚かせ、特別なひとときを演出します。

URL： https://lawrys.jp/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業130年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。

https://wondertable.com/pages/giftcard