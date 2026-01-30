最大10,000円分のポルタショッピングチケットが当たるチャンス！横浜ポルタ「福引トライ」開催！

横浜新都市センター株式会社

横浜新都市センター株式会社(横浜市西区高島2丁目12番6号／取締役社長 原田 一之)が運営・管理する横浜駅東口地下街ポルタでは2026年2月6日(金)から2月8日(日)の3日間限定で横浜ポルタ各店でのお買物・お食事に使えるポルタショッピングチケットが当たる抽選会「福引トライ」を開催いたします。

福引トライは、1回1,000円(現金のみ)で福引きガラポンに挑戦し、必ず1,000円以上、最大で10,000円分のポルタショッピングチケットが当たるお得な抽選会です。ポルタショッピングチケットは、

お買物からお食事まで、横浜ポルタの対象店舗でご利用いただけます。(※一部対象外店舗あり)

2月6日(金)は、2月5日(木)18時～21時に配布する整理券をお持ちの方のみご参加いただけます。(整理券の配布はなくなり次第終了)

2月7日(土)・8日(日)は先着販売となります。整理券の配布方法など、詳細は開催概要をご確認ください。ハズレなしのお得な抽選会となりますので、ぜひ、この機会にポルタショッピングチケットをゲットして、横浜ポルタでのお買物、お食事をお楽しみください！

【開催概要】

1.日時

⑴整理券配布

2026年2月5日(木) 18:00～21:00 ※なくなり次第終了

※2月6日(金)の参加に必要な整理券の配布となります。

⑵抽選会

2026年2月6日(金) 14:00～20:00 ※整理券をお持ちのお客様のみ対象

2026年2月7日(土) 11:00～ ※なくなり次第終了

2026年2月8日(日) 11:00～ ※なくなり次第終了

2. 会場

⑴整理券配布

横浜ポルタ 中央広場(催事場横)

⑵抽選会

横浜ポルタ 特設会場(リーガル前)

3.ショッピングチケット当選本数(各日)

特賞：横浜ポルタ10,000円分ショッピングチケット 各日35本

1等：横浜ポルタ5,000円分ショッピングチケット 各日130本

2等：横浜ポルタ3,000円分ショッピングチケット 各日335本

3等：横浜ポルタ2,000円分ショッピングチケット 各日1,325本

4等：横浜ポルタ1,000円分ショッピングチケット 各日4,945本

4.注意事項

必ず、以下をよくお読みいただきご参加ください。

⑴ご参加に関する注意事項

・2月6日(金)は参加費1回1,000円(現金のみ)と整理券が必要になります。

2月7日(土)と2月8日(日)は参加費1回1,000円(現金のみ)が必要になります。

※キャッシュレス決済やクレジットカード決済不可

・お1人様10回まで挑戦していただけます。

・本イベント参加後の参加費の返金およびショッピングチケットの現金への換金はいたし

かねます。

・予告なく企画が変更または中止となる場合がございます。

⑵整理券に関する注意事項

・お1人様10回分までのお渡しとなります。

・1回～9回をご希望の場合：ご希望回数分の「1回券」をお渡しします。

・10回(上限)をご希望の場合：「10回券(1枚) 」をお渡しします。

・整理券1枚につき、券面に記載の回数分挑戦が可能となります。(参加費は必要になります。)

・整理券は2月6日(金)のみ有効となります。

・2月6日(金)当日に整理券の配布はございません。

⑶ショッピングチケットに関する注意事項

・有効期限：2026年3月31日(火)

・ショッピングチケットは横浜ポルタの対象店舗にてご利用いただけます。

※日本旅行・トラベレックス・宝くじチャンスセンター・クォーク・

Jマーケット・アフラックよくわかる保険案内・セブンイレブン・

ローソン・マクドナルドではご利用いただけません。

※商品券・ギフト券・タバコ・toto、その他横浜ポルタが対象外とした商品にはご利用いただ

けません。

※ショッピングチケットは現金との引き換えはいたしません。

※ショッピングチケットをご利用のお買い上げに対する返品対応はいたしません。

※ショッピングチケットに対する釣銭はご用意できません。

※ショッピングチケットの盗難・紛失・破損に対しての再発行はいたしません。

※記載の内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。