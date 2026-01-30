勝てば日本代表。挑戦者に門戸を開いた新時代の第4回JKF全日本空手道体重別選手権大会-THE SELECTION 2026-を開催

公益財団法人全日本空手道連盟

第4回JKF全日本空手道体重別選手権大会キービジュアル

公益財団法人全日本空手道連盟は、2026年2月21日(土)～22日(日)、日本空手道会館にて「第4回JKF全日本空手道体重別選手権大会-THE SELECTION 2026-」を開催します。本大会は、国際大会の基準に沿った階級区分で行われ、各階級の優勝者が日本代表となる、世界へ直結した国内最高峰の大会です。さらに今大会からはフリーエントリー制を導入し、実力がありながらこれまで挑戦の機会を得られなかった選手にも門戸を開きました。

国内と世界をつなぐ、透明性の高い階級別選考

本大会は、国際大会の基準に沿った階級区分で実施され、各階級の優勝者が日本代表として国際大会に臨む仕組みとなっています。

勝敗という明確な結果を最優先する選考へと舵を切り、階級別王者＝日本代表という分かりやすい構図を実現。選考基準の透明性を高めることで、競技の公平性と信頼性をより一層強化しました。さらに、選手は目指すべきゴールを明確に描くことができ、ファンにとっても納得感のある代表選考プロセスとなっています。

申込開始4分で締切の階級も――実力者にチャンスを広げたフリーエントリー制

本大会では、選考会として初めてフリーエントリー制を導入しました。エントリーは段階的に受け付けられ、フェーズ1では2025年ナショナルチーム所属選手および第53回全日本空手道選手権大会（個人戦組手）優勝者が対象となり、続くフェーズ2では全日本空手道連盟の加盟団体から推薦された選手がエントリーします。

一方で、推薦枠には厳しい上限があるため、実力があっても推薦を受けられない選手が生まれるという課題がありました。こうした状況を踏まえて導入したフリーエントリー制ですが、申込状況からもその意義が明確になっています。人気階級では申込開始からわずか4分で定員を超え、受付を締め切る事態となりました。

また、フェーズ1の選考会免除対象選手の多数が本大会に出場しないことから、結果としてチャレンジャーに巡ってくる機会は当初の想定以上に広がっています。さらに、フェーズ2までの申込者230名に対し、フリーエントリーによる申込者は115名と全体の約30％を占めました。

※選考会免除の選手はこちら(https://www.jkf.ne.jp/wp-content/uploads/2025/11/2026%E5%B9%B4%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%85%8D%E9%99%A4%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)

注目の選手

1、阿部遥佑

これまで主戦場としてきた－84kg級から84kg超級へと階級を上げ、新たな挑戦に臨みます。選考会免除選手でありながら、あえて厳しい戦いの舞台に立ち、階級王者を目指すそのひたむきな姿勢は、今大会を象徴する存在の一つです。

2、庄山晃太

法政大学空手部に所属し、阿部遥佑選手と日頃からしのぎを削るライバル関係にある一方で、推薦枠を得ることはできず、フリーエントリーからナショナルチーム入りに挑みます。確かな実力が期待できます。

3、崎山凛

父がナショナルチームコーチを務め、兄2人、妹1人がすでにナショナルチームに所属し世界の舞台で活躍しています。凛選手の今大会への出場で、兄弟全員でのナショナルチーム入りを目指すその戦いは、大きな注目を集めます。

4、西田朱里

慶應義塾大学空手部副将。フェーズ1、2に該当しない選手であったため、これまで選考会に出場することは叶いませんでしたが、フリーエントリー制の導入により、満を持してナショナルチーム入りを目指します。

勝てば日本代表。世界への切符を懸けたこの舞台は、実績や肩書にとらわれることなく、すべての実力者に開かれています。第4回JKF全日本空手道体重別選手権大会では、階級王者を決める戦いとともに、新たな主役が誕生する瞬間にも注目が集まります。

取材のお申込みはこちら(https://forms.gle/wCktCnLte8B3nAZn9)から

フォームへのご記入にご協力ください。

https://forms.gle/wCktCnLte8B3nAZn9

【大会概要】

期日：2026年2月21日(土)～22日(日)

会場：日本空手道会館

主催：公益財団法人全日本空手道連盟

●大会タイムスケジュール

▶詳細はこちら(https://www.jkf.ne.jp/wp-content/themes/jkf-child/document/tournament/4_all_japan_weight_schedule.pdf)

＜2月21日(土) 予選トーナメント＞

9：00 競技開始

18：00 競技終了

＜2月22日(日) 決勝トーナメント&決勝＞

9：00 決勝トーナメント開始

13：00 決勝トーナメント終了

13：15 開場

14：10 決勝戦開始式&2025年度ナショナルチームメンバー報奨金授与セレモニー

14：30 決勝戦開始

男子-60kg→女子-50kg→男子‐67kg→女子55kg→男子‐75kg→女子‐61kg→男子‐84kg→女子‐68kg→男子84kg超→女子68kg超

18：00 決勝戦終了

＜決勝戦観戦チケット(プログラム付) 3,500円 (税込)＞

1列目観戦チケットお申込み受付 1月30日(金)12：00PM～2月2日(月)12：00PM

▶お申込みはこちら(https://forms.gle/zsCJRiQ5q6a4o5gp9)から

2列目観戦チケットお申込み受付 2月6日(金)12：00PM～2月9日(月)12：00PM

▶お申込みはこちら(https://forms.gle/NszK9P9LQQBkUNLf7)から

＜全試合ライブ配信チケット ※予選含む 650円 (税込)＞

近日中に販売情報発表予定。

予選、決勝トーナメント(決勝戦は除く)が見られるのはこちらだけです。