SLY(スライ)よりFILA(フィラ)とのコラボレーションアイテムを発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド「SLY（スライ）」は、イタリア発のスポーツライフスタイルブランド「FILA（フィラ）」とのコラボレーションコレクションを発売いたします。

本コラボレーションでは、FILAのアイコニックなスポーツエッセンスとヘリテージを、SLYならではのエッジの効いたデザインと女性らしいシルエットで再解釈。デイリーユースしやすいアイテムから、スタイリングの主役となるアイテム全7型をラインナップ。

トップスには、FILAのアイコニックなロゴやラインデザインを落とし込んだケーブルニットトップスやラガーシャツを展開。ボトムスには、ボリューム感のあるシルエットが特徴のスウェットパンツやショーツを揃え、セットアップとしてもスタイリングを楽しめる構成に。

さらに、コーディネートのアクセントとなるロゴソックスに加え、FILAの定番モデル「ECHAPPE MS」をベースにしたコラボレーションスニーカーも登場。スポーツとファッションの要素を融合させ、デイリーからアクティブシーンまで幅広く活躍するアイテムを取り揃えました。

◆商品詳細

NAME：FILA x SLY BOX PLEATS S/OP

PRICE：\14,300 tax in

NUMBER：030JS401-0201

COLOR：T.GRY,NVY

SIZE：1,2

NAME：FILA x SLY CABLE KNIT TOPS

PRICE：\10,989 tax in

NUMBER：030JSR01-0161

COLOR：IVOY,NVY,BLK

SIZE：FREE

NAME：FILA x SLY RUGGER SHIRT

PRICE：\13,200 tax in

NUMBER：030JSZ01-0151

COLOR：M/NVY,BRN,M/GRN

SIZE：FREE

NAME：FILA x SLY SW S/PT

PRICE：\11,990 tax in

NUMBER：030JS401-0211

COLOR：M/NVY,BRN

SIZE：FREE

NAME：FILA x SLY BARREL LEG SW PT

PRICE：\16,500 tax in

NUMBER：030JS401-0211

COLOR：M/NVY,BRN

SIZE：FREE

NAME：FILA x SLY LOGO SOCKS

PRICE：\6,600 tax in

NUMBER：030JS401-0191

COLOR：BEG,GRY

SIZE：FREE

NAME：FILA x SLY ECHAPPE MS v2

PRICE：\19,800 tax in

NUMBER：030JSR01-0231

COLOR：BRN

SIZE：23/24/25

NAME： FILA ECHAPPE MS v2

PRICE：\13,200 tax in

NUMBER：0JS255-2891

030JS255-2881

COLOR：WHT, BLK

※WHTのみWEBSTORE、一部店舗限定

SIZE：23/24/25

◆発売詳細

■2026年2月22日(日)12:00～先行予約

ZOZOTOWN (https://zozo.jp/brand/sly/)

■2026年2月27日(金)10:00～先行予約

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/)

■2026年3月12日(木)先行発売

SLYルミネ店舗(ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、ルミネ北千住店、ルミネ横浜店、ルミネ町田店、ルミネ大宮店、ルミネ池袋店)、ルクア大阪店

■2026年3月13日(金)発売

SHEL’TTER WEBSTORE (https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/)

ZOZOTOWN (https://zozo.jp/brand/sly/)

SLY直営店、SHEL'TTER全店舗

【 ABOUT FILA 】

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。

1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、

1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。

イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。

【 SLY BRAND CONCEPT 】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、

どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。

_____________________________

SLY HP https://sly.jp

SLY WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Official Instagram ＠sly_official(https://www.instagram.com/sly_official/)

SLY Official X https://x.com/SLYOFFICIAL

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業： 2000年3月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ

(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS