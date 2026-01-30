【続編配信】『姫武将政宗伝　ぼんたん!!』の正統続編『ぼんたん激動編　姫武将まさむね参る!!』電子書籍が「Amazon Kindle」で先行販売開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月30日（金）に、同社が運営する漫画サイト「コミックノーラ」（https://nora.gakken.jp/(https://nora.gakken.jp/)）で連載中の『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!【連載版】』の先行販売を、Amazon Kindleにて開始いたしました。

◆姫武将・伊達政宗の華麗なる活躍を描く戦国アクション

▲作品ロゴ▲政宗、愛姫、伊達家臣団、秀吉らが並ぶ

幼名は梵天丸。長じては、奥州の独眼竜と呼ばれた戦国武将・伊達政宗の抱える秘密は、じつは女性であること。片倉小十郎ら頼もしい家臣団に囲まれながら、政宗は奥州統一への道を突き進む。そんな政宗の前に立ちはだかったのは、天下の覇者になろうとする豊臣秀吉だった。切れ者である秀吉を前に政宗はどう立ち回る？

『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!』（原作：阿部川キネコ、作画：はしもとまさえ）は、（株）Gakkenの漫画サイト「コミックノーラ」で連載中。

本作は『姫武将政宗伝 ぼんたん!!』（漫画：阿部川キネコ／（株）幻冬舎コミックスより全5巻を発売中）の正統続編。

▲小田原遅参の釈明をするために、政宗は命がけで秀吉と対面する▲快進撃を続ける伊達軍。政宗は戦の勝利を祝って舞を舞う▲一方で解決すべき問題も。政宗は女性であることを妻の愛姫にも隠し続けているのだ▲当然子どもができるわけもなく。頭を悩ませる小十郎

［商品概要］

▲「序」の表紙

■『ぼんたん激動編 姫武将まさむね参る!!【連載版】』

原作：阿部川キネコ 作画：はしもとまさえ

希望小売価格：各120円（税抜）

Amazon Kindle先行販売開始日：2026年1月30日

※Amazon以外の各電子ストアでの販売開始日は2月13日

判型：B6

発行所：株式会社 Gakken

★連載サイト：コミックノーラ…https://nora.gakken.jp/(https://nora.gakken.jp/)

★Gakken コミックノーラ【公式】X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/nora_comics(https://x.com/nora_comics)

◆コミックノーラとは

▶https://nora.gakken.jp/(https://nora.gakken.jp/)

「おもしろさ無限大」をモットーにノージャンルの漫画を多数掲載した（株）Gakken発の漫画サイト

▲コミックノーラのロゴ

